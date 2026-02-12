Robinhood heeft een uitgebreide memo over tokenisatie ingediend bij de SEC waarin Ripple prominent wordt genoemd als belangrijke speler. Het bedrijf schrijft dat Ripple honderden miljoenen dollars aan real-world assets heeft getokeniseerd op het XRP Ledger. Dit document plaatst XRPL in dezelfde categorie als projecten van BlackRock en Goldman Sachs.

De XRP koers handelt rond $1,38 na herstel van $1,12 vorige week. Vormt het nieuws van Robinhood een begin van een XRP koers herstel naar een nieuwe ATH in 2026? Lees er meer over in dit artikel.

Robinhood erkent Ripple’s RWA tokenisatie succes

De zevenpagina memo uit januari 2026 werd ingediend bij de Securities and Exchange Commission. Robinhood definieert tokenisatie als het proces waarbij een digitale versie van een real-world asset op een blockchain wordt geplaatst. Het document somt verschillende categorieën op, waaronder stablecoins, getokeniseerde effecten, vastgoed en non-fungible tokens.

January Robinhood tokenization memo notes #Ripple has tokenized "hundreds of millions of dollars of RWAs on the #XRP Ledger (XRPL)." pic.twitter.com/yaffFs8JzX — WrathofKahneman (@WKahneman) February 10, 2026

Ripple wordt uitgelicht als belangrijke participant in de tokenisatie van real-world assets. Het bedrijf werkt samen met gevestigde namen zoals Ctrl Alt, Ondo Finance en Securitize om honderden miljoenen dollars te tokeniseren. Robinhood noemt deze activiteit in één adem met BlackRock’s BUIDL Fund die in maart 2024 werd gelanceerd om Amerikaanse staatsobligaties te tokeniseren, en Goldman Sachs’ initiatieven gericht op vastgoed en geldmarktfondsen.

McKinsey & Company schat dat getokeniseerde fondsen tegen 2030 ongeveer $2 biljoen kunnen bereiken, exclusief cryptocurrencies en stablecoins. Deze projectie bevestigt hoe serieus grote financiële partijen deze markt nemen.

XRPL groeit sneller dan de concurrentie betreft tokenisatie

Recente data van RWA.xyz toont dat het XRP Ledger $1,8 miljard aan getokeniseerde real-world assets bevat, exclusief stablecoins. Dit plaatst XRPL als zesde grootste blockchain naar RWA waarde. Inclusief stablecoins stijgt dit totaal naar $2,18 miljard.

De afgelopen 30 dagen groeide XRPL met 159% in real-world asset waarde. Dit markeert de sterkste groei onder de beste blockchains in die periode. Solana volgde met 46% stijging, terwijl Ethereum 15,49% noteerde. Grondstoffen vertegenwoordigen $1,1 miljard van het totaal, private credit draagt $322,7 miljoen bij en Amerikaanse staatsobligaties voegen $180,6 miljoen toe. Stablecoins maken $424 miljoen uit, waarvan RLUSD alleen al $348 miljoen beslaat.

Deze cijfers tonen aan dat XRPL momentum wint in het tokenisatie landschap. Het netwerk combineert snelheid, lage kosten en energie-efficiëntie zonder mining vereisten. Deze eigenschappen maken het aantrekkelijk voor institutionele partijen die schaalbare oplossingen zoeken.

Voordelen van XRP RWA tokenisatie volgens Robinhood

Het document schetst meerdere voordelen die tokenisatie biedt. Blockchain netwerken kunnen liquiditeit verhogen door activa zoals vastgoed makkelijker verhandelbaar te maken. Smart contracts schakelen tussenpersonen uit en verlagen kosten. Blockchain registraties versterken transparantie.

Tokenisatie maakt fractioneel eigendom mogelijk, wat particuliere beleggers toegang geeft tot hoogwaardige activa. Blockchain systemen ondersteunen wereldwijde toegang en handel rond de klok. Robinhood gelooft dat tokenisatie financiële toegang kan verbreden voor mensen die voorheen investeringsmogelijkheden misten.

De Ripple koers profiteert van deze ontwikkelingen omdat ze de bruikbaarheid van het netwerk vergroten. Naarmate meer vermogen wordt getokeniseerd, neemt ook de vraag naar liquiditeit en infrastructuur toe.

XRP koers herstel in februari 2026

Na een aanvankelijke daling richting $1,12 reageerde de XRP koers sterk op vraag en herstelde naar $1,145. Momenteel handelt XRP rond $1,41, wat vanuit structureel perspectief een belangrijk niveau vormt.

Als de prijs stabiliseert en boven $1,40 blijft, bevestigt dit bullish voortzetting vanaf de recente vraag reactie. Zolang de prijs boven dit niveau blijft, verschuift de waarschijnlijkheid in het voordeel van kopers ondanks bredere bearish context. Target 1 ligt bij $1,58, target 2 bij $1,82 en target 3 bij $2,15.

De XRP koers verwachting 2026 krijgt steun van zowel institutionele erkenning in het Robinhood memo als technische structuren die ruimte bieden voor verdere stijging.

Layer-2 infrastructuur voor tokenisatie toepassingen

Tokenisatie van real-world assets vereist robuuste blockchain infrastructuur die snelheid en beveiliging combineert. Bitcoin Hyper bouwt een Layer-2 netwerk dat deze eigenschappen levert bovenop Bitcoin’s veiligheid. Het project gebruikt de Solana Virtual Machine en Zero-Knowledge rollups voor hoge doorvoer.

