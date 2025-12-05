De Solana koers staat opnieuw onder druk nadat SOL vandaag onder de belangrijke grens van $140 zakte. Deze beweging volgt op een periode van sterke stijgingen, maar analisten waarschuwen nu voor duidelijke tekenen van vermoeidheid in het momentum. De scherpe terugval wordt gezien als het begin van een correctiefase, iets wat vaak voorkomt na sterke rallies wanneer handelaren winst nemen en volumes beginnen af te zwakken. Het sentiment rond Solana kantelt daardoor tijdelijk, en veel beleggers vragen zich af: wat gaat Solana doen in de komende uren en dagen?

Een belangrijke factor achter de daling is de recente afname in ETF instroom. Solana profiteerde de afgelopen weken sterk van verwachtingen rond nieuwe ETF producten en toenemende institutionele interesse, maar deze instroom lijkt nu te vertragen.

Combineer dat met een markt die algemeen wat risico afbouwt, en je krijgt precies het soort omstandigheden waarin een Solana crash sneller kan ontstaan. Winstnemingen door grote wallets versterken de neerwaartse druk verder, vooral wanneer prijsniveaus dicht tegen weerstand of lokale toppen aanschuiven.

Waarom SOL nu corrigeert en waar steun kan liggen

Volgens technische analisten zit Solana in een zone waarin eerdere rallies ook stagneerden. Indicatoren zoals RSI en MACD laten afkoeling zien, wat erop wijst dat het huidige momentum niet sterk genoeg is om de stijging door te trekken.

Dit betekent niet dat de opwaartse trend voorbij is, maar wél dat SOL zich nu in een natuurlijk correctiegebied bevindt. Zolang Solana niet overtuigend boven de $140 weet te heroveren, blijft de kans aanwezig dat de koers verder terugzakt naar dieperliggende steunzones.

De vraag is nu of Solana steun vindt op de huidige niveaus of dat de markt een diepere pullback nodig heeft voordat er opnieuw een opwaartse beweging kan ontstaan. Veel hangt af van het bredere marktsentiment: als Bitcoin zwakt of ETF flows verder teruglopen, kan SOL makkelijk verder dalen richting $130 of zelfs $120. Maar als kopers net boven die zones opnieuw instromen, kan Solana relatief snel herstellen, iets wat de token in eerdere cycli vaker heeft laten zien.

Wat gaat Solana doen vandaag?

Op korte termijn blijven de ontwikkelingen sterk afhankelijk van volume, macrodata en risk appetite van traders. De neerwaartse beweging onder $140 is een technisch bearish signaal, maar Solana staat bekend om plotselinge omkeringen wanneer liquiditeit terug de markt instroomt. Of SOL vandaag stabiliseert of verder daalt, hangt in grote mate af van hoe de markt reageert op deze correctie.

Ook andere ontwikkelingen op de markt hebben effect op de Solana koers. Zo kan mogelijk Bank of America binnenkort ook Solana aan gaan bieden.

Een overtuigende bounce zou het vertrouwen herstellen, terwijl verdere verkoopdruk het beeld van een diepere correctie bevestigt. Terwijl Solana consolideert en de markt zoekende is naar nieuwe richting, verschuift een deel van de traders naar kleinere, speculatieve projecten die juist profiteren van deze volatiliteit. Dat brengt ons bij Pepenode.

Pepenode

Pepenode positioneert zich als een van de weinige memecoins die niet enkel op hype steunt, maar gebruikers daadwerkelijk betrokken wil houden met een “mine-to-earn”-systeem. In plaats van klassieke mining of dure hardware, kunnen gebruikers via een eenvoudige web interface mee ‘minen’ door virtuele nodes te beheren en op te waarderen.

Die nodes genereren dan passieve opbrengsten in Pepenode tokens, een mechaniek die veel lijkt op gaming of staking, maar dan binnen een meme token context. Volgens de roadmap van Pepenode is dit ontworpen om zowel speculanten als community leden aan te spreken, waardoor het token in theorie stabieler kan worden dan pure hype munten.

Bovendien trekt Pepenode de aandacht door relatief lage instapdrempels en duidelijke tokenomics. De supply, distributie en rewards zijn openbaar en ontworpen met community participatie als prioriteit.