Volgens een update van Reuters op 4 december 2025 geeft Bank of America vanaf 5 januari zijn vermogensbeheerders toestemming om rijke klanten actief te adviseren over Bitcoin ETP’s, in plaats van alleen orders uit te voeren. Als de bank dit aanbod later uitbreidt met tokens als Cardano (ADA) en Solana (SOL), kan dit grote hoeveelheden nieuw kapitaal vrijmaken. Kan de Solana koers hierdoor in december verder stijgen naar een all-time high?

Solana koers en de introductie van Bank of America crypto advies

Bank of America begint met Bitcoin ETP’s, een belangrijke mijlpaal voor cryptovaluta. Het toont aan dat grote banken crypto steeds meer integreren in hun standaard adviesproces. Als het Bitcoin advies succesvol blijkt, is de uitbreiding naar andere Layer-1 tokens zoals Solana en Cardano een logische volgende stap.

Voor Solana sluit dit aan op het recente SOL nieuws. Grote fondshuizen zoals Franklin Templeton en VanEck hebben al SOL ETF producten gelanceerd, ondersteund door partijen als Gemini voor custodian activiteiten.

Dit creëert een gereguleerde infrastructuur waardoor institutionele beleggers eenvoudiger in SOL kunnen stappen. Als banken zoals Bank of America in een tweede fase deze producten ook gaan aanbieden, kan dit de Solana koers extra steun geven zodra de bulls hierdoor opnieuw momentum opbouwen.

Cardano koers versus Solana koers in 2025

Solana presteert in 2025 veel beter dan Cardano. Cijfers uit augustus laten zien dat SOL ongeveer 350% is gestegen, terwijl ADA rond 120% winst noteerde. Solana profiteert van een actief DeFi en NFT ecosysteem en de aanloop naar schaaloplossingen zoals Firedancer, waardoor het token vaker wordt beschouwd als de snelst groeiende.

Cardano blijft dus achter. Analyses tonen dat de Cardano koers nog ongeveer 45% onder de top van 2025 zit en dat ADA binnen een versmallend prijsbereik handelt. Zo’n compressie wijst op tijdelijke lage volatiliteit, vaak gevolgd door een grotere koersbeweging zodra het prijsbereik breekt.

Tegelijk laat een koersdaling van ruim 60% op jaarbasis zien dat de bears het afgelopen jaar de overhand hadden bij ADA.

Wie kijkt naar de kans op een all-time high, ziet bij Solana het duidelijkst een institutioneel pad dankzij de SOL ETF producten, terwijl Cardano eerder een achterblijver is met het potentieel voor een inhaalslag als het ecosysteem sneller groeit.

Wat gaat Solana doen bij meer institutionele SOL instroom

De vraag “wat gaat Solana nu doen” hangt vooral samen met de instroom in SOL ETF producten en de algemene risicozucht in de markt. Crypto-analisten wijzen op positieve on-chain signalen, de groeiende DeFi volumes en indicatoren zoals een positieve MACD en groene moneyflow, wat wijst op een netto instroom richting de bulls.

VanEck schetst een Solana voorspelling waarin SOL eind 2025 in een scenario richting ongeveer $520 kan bewegen, althans bij een verdere groei van de RWA’s en smart contract activiteit.

Onze analyse: wij verwachten een gematigder pad dan VanEck, vanwege de onzekerheid rond SOL ETF instroom en de snelle rotatie tussen de Layer-1 tokens.

Tegelijkertijd tonen recente rapporten dat sommige SOL ETF producten uitstroom laten zien, terwijl andere altcoin ETF’s een nieuwe instroom krijgen. Dit laat zien dat whales actief tussen crypto tokens wisselen. De Solana koers krijgt vooral extra steun wanneer banken zoals Bank of America de Layer-1 producten breder in hun aanbod opnemen, naast Bitcoin.

