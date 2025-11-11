De crypto markt kreeg deze week te maken met een opvallende verschuiving. Terwijl de instroom naar Bitcoin en Ethereum ETF’s volledig opdroogde, wist Solana (SOL) juist nieuw kapitaal aan te trekken. Volgens gegevens van CoinShares stroomde er ruim $6,8 miljoen richting Solana fondsen, de enige significante instroom in de hele sector. Voor veel analisten is dat een teken dat institutionele beleggers hun focus aan het verleggen zijn.

Zowel Bitcoin als Ethereum hebben moeite om nieuwe kopers aan te trekken na weken van zijwaartse prijsactie, terwijl Solana juist blijft verrassen met hoge activiteit op het netwerk en een toenemend aantal toepassingen in de echte wereld.

Het lijkt erop dat beleggers hun geld willen investeren in projecten die niet alleen beloften maken, maar ook echte groei laten zien.

Waarom instellingen voor Solana kiezen

Wat Solana aantrekkelijk maakt, is simpel, snelheid, lage kosten en efficiëntie. Het netwerk kan tienduizenden transacties per seconde verwerken, en doet dat tegen minimale kosten van minder dan één cent per transactie. Voor bedrijven die experimenteren met tokenisatie, DeFi en betalingen, is dat een wereld van verschil vergeleken met de dure en trage transacties op Ethereum.

Ook het herstel van Solana’s reputatie speelt een belangrijke rol. Na de val van FTX eind 2022 leek het netwerk afgeschreven, maar in 2024 en 2025 maakte het een indrukwekkende comeback. De uptime problemen zijn opgelost, de ontwikkelaars community is groter dan ooit, en bekende bedrijven zoals Visa gebruiken Solana voor grensoverschrijdende betalingen.

Waar Bitcoin vooral wordt gezien als een store of value, en Ethereum blijft worstelen met hoge fees, biedt Solana de perfecte mix van performance en toegankelijkheid.

En dat maakt het aantrekkelijk voor een nieuw type institutionele belegger. iemand die niet alleen in crypto wil “zitten”, maar het ook wil gebruiken.

Instroom wijst op veranderend sentiment

In de eerste week van november kwam ongeveer 15% van alle nieuwe instroom in crypto ETF’s terecht bij Solana, terwijl Bitcoin’s marktaandeel in instroom daalde tot het laagste niveau sinds de zomer.

Voor het eerst in maanden is er een teken dat instellingen verder kijken dan alleen BTC en ETH. Alsnog benieuwd naar welke crypto nog meer kan gaan stijgen?

Volgens marktanalisten heeft dat deels te maken met de zoektocht naar rendement. Bitcoin blijft stabiel, maar groeit trager, terwijl Solana nog volop ruimte heeft om te verdubbelen of zelfs verdrievoudigen als het momentum aanhoudt.

Daarnaast is de liquiditeit op Solana markten sterk toegenomen, wat het voor grote partijen makkelijker maakt om in en uit te stappen zonder de koers te verstoren.

De SOL koers steeg deze week met bijna 6% en schommelt rond de $190, terwijl Ethereum en Bitcoin nauwelijks bewogen. Het verschil in dynamiek tussen de drie munten zegt veel: Solana heeft het momentum, de rest niet.

Wat betekent dit voor de Solana koers?

De recente instroom kan meer zijn dan een tijdelijke opleving, het kan de voorbode zijn van een structurele verschuiving. Institutionele beleggers zijn altijd op zoek naar de volgende groeimarkt, en Solana lijkt die rol makkelijk op zich te nemen. Als de ETF instroom aanhoudt en het marktsentiment verder verbetert, kan dat een nieuwe golf van aankopen aanwakkeren.

Technisch gezien ligt er sterke steun rond $176, terwijl de volgende belangrijke weerstand rond de $200 grens ligt. Een overtuigende doorbraak daarboven kan het startsein zijn voor een nieuwe stijgingsfase richting $225 – $240. Het helpt dat de fundamentals sterker zijn dan ooit: hoge netwerkactiviteit, stijgende developer aantallen en groeiende institutionele betrokkenheid.

Terwijl Solana zijn naam vestigt in de wereld van institutioneel geld, ontstaat aan de andere kant van het spectrum een beweging die draait om gemeenschap, creativiteit en plezier: Pepenode ($PEPENODE).

Pepenode: de nieuwe energie van de meme markt

Waar de meeste memecoins enkel vertrouwen op hype, voegt Pepenode iets nieuws toe: interactie en utility. Gebruikers kunnen deelnemen aan een gamified mining systeem, waarbij ze virtuele nodes beheren, beloningen verdienen en bijdragen aan het netwerk. Er is geen dure hardware nodig, alleen enthousiasme en een wallet. Het idee is dat iedereen mee kan doen, of je nu een ervaren trader bent of net begint met crypto.

De presale van $PEPENODE heeft inmiddels meer dan $1,2 miljoen opgehaald, en de community groeit met duizenden leden per week. Op Telegram en X delen gebruikers hun meningen, ontwerpen memes en stemmen mee over toekomstige functies. Dat gevoel van gezamenlijk groeien maakt Pepenode meer dan een coin, het is een digitale beweging die laat zien dat crypto ook leuk en sociaal kan zijn.

Bij elke transactie wordt een deel van de tokens permanent verbrand, waardoor de schaarste toeneemt naarmate het netwerk groeit. Voor investeerders die geloven in community driven groei en een nieuwe golf van meme utility projecten, biedt Pepenode precies de mix van fun en potentie die eerdere successen als Dogecoin en Shiba Inu groot maakte.

