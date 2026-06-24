De XRP koers staat onder druk, maar achter de schermen stapelen de positieve signalen zich op. Ripple kreeg op 23 juni een voorlopige MiCA licentie, en op 17 juli buigt het Amerikaanse Congres zich over de CLARITY Act. Claude AI bekeek de cijfers en geeft een onderbouwde verwachting.

Wat de MiCA licentie betekent voor het Ripple nieuws

Op 23 juni gaf de Luxemburgse toezichthouder CSSF aan Ripple een voorlopig groen licht voor een CASP licentie onder de Europese MiCA regels. Daarmee mag het bedrijf zijn betaaldiensten straks aanbieden in alle 30 landen van de Europese Economische Ruimte. Dat is een groot voordeel, want veel andere partijen op de grote crypto exchanges hebben die papieren nog niet.

Dit Ripple nieuws kwam acht dagen voor de harde MiCA deadline van 1 juli. Vanaf die datum mogen bedrijven zonder vergunning niet meer zomaar in de EU werken. Ripple hoort nu bij de kleine groep die wél klaar is.

More licensing momentum! Ripple has secured its preliminary Crypto Asset Service Provider (CASP) license in Luxembourg, paving the way for the full rollout of Ripple Payments across the EEA and full MiCA compliance: https://t.co/APQcYnCy9c The next wave of regulated digital… — Ripple (@Ripple) June 23, 2026

Claude AI en de XRP koers verwachting rond de CLARITY Act

De tweede katalysator is de CLARITY Act. Op 17 juli houdt het Amerikaanse Huis een hoorzitting in New York over deze wet, die crypto duidelijke regels moet geven. XRP geldt sinds dit voorjaar al als grondstof in plaats van effect, en de wet zou dat definitief vastleggen.

Voor de langere XRP koers verwachting telt vooral of de Senaat straks meegaat. Claude AI verwacht dat een soepel verloop de koers in de weken na de stemming richting 1,40 tot 1,70 dollar kan duwen. Blijft de wet steken, dan is een terugval naar 1 dollar volgens Claude AI het meest waarschijnlijke scenario.

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Crypto analist ziet XRP ETF instroom als sleutel

Er speelt nog iets onder de oppervlakte. De voorraad XRP op handelsplatformen staat op het laagste punt in zeven jaar, rond de 1,6 miljard tokens. Tegelijk blijft het geld richting de XRP ETF stromen: samen haalden de Amerikaanse fondsen al zo’n 1,45 miljard dollar op. Minder aanbod plus stabiele vraag is op papier een sterke mix. Steeds meer beleggers gebruiken crypto ai om signalen rond welke crypto stijgt snel te duiden.

Toch beweegt de prijs nauwelijks. Een crypto analist wijst erop dat veel munten in langetermijnportefeuilles en ETF kluizen verdwijnen, waardoor er simpelweg weinig wordt verhandeld. Claude AI verwerkt dat in drie scenario’s voor de XRP koers:

Voorzichtig: rond 1 dollar als de CLARITY Act vertraging oploopt.

rond 1 dollar als de CLARITY Act vertraging oploopt. Basis: 1,70 tot 2,80 dollar bij een soepele wet én aanhoudende XRP ETF instroom.

1,70 tot 2,80 dollar bij een soepele wet én aanhoudende XRP ETF instroom. Optimistisch: 4,94 tot 8 dollar, maar alleen als beide katalysatoren samen versnellen.

“De bouwstenen voor een stijging liggen klaar, maar zonder politieke duidelijkheid blijft het kruit droog”, zegt een crypto analist van het Coinspeaker team. Dit is nadrukkelijk geen financieel advies; crypto AI voorspellingen blijven inschattingen op basis van data.

Naast XRP: de opmars van Bitcoin Hyper

Terwijl XRP wacht op duidelijkheid, kijken sommige beleggers naar jongere projecten. Bitcoin Hyper ($HYPER) is een Layer 2 netwerk dat Bitcoin sneller en goedkoper wil maken. Het bouwt op de techniek van Solana, terwijl Bitcoin zelf de beveiliging blijft regelen.

Daardoor kun je BTC bijna direct versturen en meedoen aan staking en DeFi, iets wat het hoofdnetwerk van Bitcoin niet biedt. De presale haalde al meer dan 32 miljoen dollar op. Wie vroeg wil instappen, kan dat nu doen.

Bitcoin Hyper presale toegang