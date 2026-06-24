De XRP koers staat zwaar onder druk. Analist EGRAG Crypto ziet een gevaarlijk signaal op de grafiek en waarschuwt dat de prijs richting $0,77 kan zakken als de munt onder $1,11 sluit. Toch is er ook goed nieuws, want het grote geld blijft instromen.

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Wat het ‘Gravestone Doji’ signaal betekent voor de XRP koers

Op de grafiek van XRP is een zogeheten Gravestone Doji verschenen. Dat is een kaars die ontstaat als de prijs eerst flink stijgt, maar daarna weer helemaal terugzakt naar het beginpunt. Handelaren zien dit als een waarschuwing: de kopers verliezen hun grip.

Analist EGRAG Crypto noemt $1,11 het cruciale niveau. Sluit XRP een hele dag onder dat punt, dan is volgens hem de weg naar beneden open. De munt handelt nu rond $1,10 en leunt daarmee precies op het belangrijke $1 steunniveau. Wie de XRP koers verwachting volgt, ziet dat de afgelopen week ruim 10% van de waarde verdween.

Er is ook een uitweg. Sluit XRP juist weer boven $1,11, dan is het sombere signaal van tafel en krijgt een herstel de ruimte. Veel handelaren houden die grens daarom scherp in de gaten.

#XRP – Slip or Double Bottom?: Since many in the comment section are attacking almost every OG TA analyst in the #XRPFamily, saying: ▫️“TA is BS.”

▫️“Charts don’t work.”

▫️“This is all nonsense.” Fine. Today I will give you the chart, and you give me the content. Look at the… pic.twitter.com/afG29FlhK9 — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) June 23, 2026

Waarom een XRP crash onder $1 dreigt

Het probleem is duidelijk: $1,11 is al gebroken en de volgende vangnetten liggen rond $1,05 en daarna $1. Breekt ook die laatste bodem, dan kan een snelle XRP crash volgen. Een daling van 30% vanaf $1,11 brengt de koers zelfs richting $0,77.

Ook andere kenners zijn somber. Veteraan-trader Peter Brandt waarschuwt al langer dat XRP onder $1 kan zakken, omdat de munt een belangrijke langetermijnsteun verloor. Voor wie naar de beste altcoins kijkt, is dat een teken dat de hele markt voorzichtig blijft.

Bovendien daalde de prijs de afgelopen weken vrijwel in een rechte lijn, zonder duidelijk herstel. Zulke trends draaien zelden van de ene op de andere dag.

ETF instroom geeft tegengas: wat gaat Ripple doen?

Toch kleurt het Ripple nieuws niet alleen rood. De Amerikaanse XRP ETF’s noteren inmiddels zeven weken op rij geld dat erbij komt. In totaal stroomde er al ongeveer $1,45 miljard in deze fondsen. De recentste instroom ging volledig naar het XRP-product van Bitwise.

Daar komt bij dat grote kopers, de zogeheten crypto whales, juist bijkopen tussen $1,05 en $1,10. Telkens als de prijs naar die zone zakt, stappen zij in. De grote vraag voor beleggers blijft dus: wat gaat Ripple doen?

Onze eigen analist vat het zo samen: “De grafiek oogt zwak, maar zolang het grote geld blijft instromen, is een scherpe XRP rally na deze dip zeker niet uitgesloten.”

In het kort de twee kampen:

Bearish: Gravestone Doji, gebroken $1,11 en het risico op een val onder $1.

Gravestone Doji, gebroken $1,11 en het risico op een val onder $1. Bullish: zeven weken ETF instroom en whales die rond $1,05 blijven kopen.

Bitcoin Hyper trekt aandacht nu een nieuwe XRP rally uitblijft

Zolang de XRP koers verwachting onzeker blijft, kijken sommige beleggers naar jongere projecten. Een naam die opvalt in het laatste Ripple nieuws van handelaren is Bitcoin Hyper ($HYPER), een presale die meer dan $32 miljoen ophaalde.

Bitcoin Hyper is een Layer 2 netwerk dat de veiligheid van Bitcoin combineert met de snelheid van de Solana Virtual Machine. Daardoor kunnen transacties bijna direct worden afgerond en kun je het $HYPER-token gebruiken voor staking, lage kosten en stemrecht over het netwerk. De mainnet staat gepland voor het derde kwartaal van 2026.

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