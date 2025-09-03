De XRP koers kreeg opnieuw een flinke dreun na een opvallende uitspraak van Tom Zschach, Chief Innovation Officer bij Swift. In een bericht op LinkedIn noemde hij Ripple een “dead chain walking”, een term die weinig ruimte laat voor twijfel over zijn visie op de toekomst van het project. De scherpe woorden zetten beleggers aan het denken over de positie van Ripple in de wereld van blockchain en internationale betalingen.

Harde uithaal vanuit traditionele hoek

Zschach benadrukte dat het overleven van rechtszaken niet automatisch betekent dat een netwerk relevant blijft. “Surviving lawsuits isn’t resilience. Neutral, shared governance is”, schreef hij. Daarmee gaf hij aan dat de kracht van een blockchain niet ligt in juridische overwinningen, maar in de mate waarin het netwerk breed gedragen en gedeeld wordt door de sector.

Volgens hem willen grote financiële instellingen niet afhankelijk zijn van de infrastructuur van één enkele partij. Compliance gaat om gezamenlijke standaarden die door de hele industrie worden gedragen.

De reactie op de uitspraken liet niet lang op zich wachten. De XRP verwachting veranderde kort na de publicatie, omdat beleggers vreesden dat de kritiek een signaal is van een bredere twijfel in de traditionele financiële wereld. De koers en sentiment lopen vaak hand in hand met de vraag of instellingen vertrouwen hebben in het netwerk.

Het punt van Zschach raakt een gevoelige snaar. Ripple positioneert zich al jaren als de brug tussen banken en blockchain, maar blijft kampen met problemen over de centralisatie en de afhankelijkheid van het moederbedrijf. Het ontbreekt simpelweg aan breed gedragen adoptie en institutionele steun.

XRP versus de concurrentie

Een blik op de cijfers maakt de uitdaging duidelijk. Waar Ethereum een totale waarde van meer dan $96 miljard in DeFi heeft vastgezet, en Solana boven de $11 miljard noteert, blijft de XRP Ledger hangen rond de $87 miljoen. Dagelijkse volumes op decentrale exchanges komen amper boven de $70.000 uit. Zelfs Base, het netwerk van Coinbase dat pas in 2023 live ging, wist al bijna $5 miljard aan waarde aan te trekken.

🚨 BREAKING: If the SEC approves ALL Spot XRP ETFs by October, analysts say XRP price could hit $10–$16 by December 2025 🔥📈 👀 This would be MASSIVE — potential parabolic move incoming?#XRP #Crypto #Ripple #ETF #Bitcoin pic.twitter.com/RQMUQrjHiy — John Squire (@TheCryptoSquire) September 3, 2025

Ook op het gebied van futures is het verschil groot. Data van TheBlock toont aan dat de open interest van XRP futures ver achterblijft bij die van Ethereum of Solana. Institutionele partijen lijken de weg naar XRP simpelweg niet te vinden.

Ripple probeert die neerwaartse trend te keren met nieuwe functionaliteiten. Zo zijn er Automated Market Makers toegevoegd om liquiditeit te vergroten en introduceerde Ripple RLUSD, een eigen stablecoin. Ook werkt het team aan een EVM sidechain die de koppeling met Ethereum moet verbeteren.

Toch blijft de vraag of dat genoeg is. Adam Kagy, co-founder van een NFT marktplaats, verwoordde het scherp: “Enterprises will not build on networks with little retail participation or on-chain activity.” Zonder een levendige community en genoeg ontwikkelaars blijft de kans klein dat grote bedrijven XRP kiezen als hun infrastructuur.

Het vertrouwen ontbreekt aan alle kanten

Antony Welfare, voormalig CBDC-adviseur van Ripple, wees eerder op het belang van betrouwbare ‘enterprise grade infrastructuur’. Hij verwees naar Hyperledger Besu, dat inmiddels 10% van de Ethereum transacties verwerkt. Voor hem is duidelijk dat instellingen stabiliteit en schaalbaarheid boven alles zetten.

Dat plaatst XRP in een lastig parket. Ripple moet bewijzen dat het netwerk grote volumes aankan en tegelijkertijd afstappen van de indruk dat het te sterk afhankelijk is van één partij. Anders dreigt het ingehaald te worden door stablecoins zoals USDC, die steeds meer steun vinden in zowel de crypto wereld als de traditionele financiële sector.

De reden waarom Ripple niet stijgt

De combinatie van beperkte DeFi activiteit, lage volumes en kritische geluiden vanuit gevestigde spelers verklaart waarom de XRP koers moeite heeft om te stijgen. Zelfs na juridische overwinningen blijft de twijfel bestaan of Ripple in staat is de beloften van grootschalige adoptie waar te maken en zich te vestigen tussen de beste altcoins.

Het lijkt erop dat de markt de woorden van Zschach niet zomaar wegschuift. Voor beleggers die hopen op een snelle opleving van XRP is het belangrijk te beseffen dat echte groei niet alleen afhangt van sentiment of rechtszaken, maar van daadwerkelijke adoptie en gebruik.

De komende periode wordt cruciaal. Ripple moet bewijzen dat het meer is dan een bedrijf dat vecht tegen regelgevers. Het moet laten zien dat het netwerk een onmisbare rol kan spelen in internationale betalingen, met governance die breed gedragen wordt door de sector.

Lukt dat niet, dan dreigt XRP verder achterop te raken in de concurrentiestrijd met Ethereum, Solana en nieuwe netwerken die sneller inspelen op institutionele behoeften.

Een nieuwe speler in de markt slaat toe

