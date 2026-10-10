Blockchain.com heeft twee aanvragen ingediend bij de Amerikaanse CFTC om prediction markets en cryptoderivaten aan Amerikaanse klanten te kunnen aanbieden. De stap komt terwijl rechtbanken de bevoegdheidsverdeling rond event contracts toetsen, meldt Cointelegraph op basis van berichtgeving van CNBC.

Twee aanvragen voor een eigen aanbod

De aanvragen betreffen een registratie als designated contract market (DCM) en als futures commission merchant (FCM). Een DCM-registratie zou Blockchain.com in staat stellen een futuresbeurs voor event contracts te exploiteren; met een FCM-registratie kan het bedrijf als broker voor derivatencontracten optreden.

Het beoogde aanbod is gericht op zowel particuliere als institutionele klanten in de Verenigde Staten. De aanvraag betreft prediction markets en cryptoderivaten, maar goedkeuring is nog niet verleend en er is geen lanceringsdatum bekendgemaakt.

Blockchain.com kondigde in juli aan dat het prediction markets via een integratie met Polymarket in zijn app wilde aanbieden. Een goedgekeurde DCM-registratie zou daarnaast ruimte bieden voor een eigen marktplaats met event contracts. De aanvragen kunnen zo leiden tot een eigen gereguleerd aanbod naast de aangekondigde samenwerking.

De gebruikersinterface van het platform Polymarket. – Foto: Brynn Who Likes Editing

De aanvragen passen in de bredere discussie over de federale route voor gereguleerde crypto-exchanges. Een registratie bij de CFTC zou echter niet op zichzelf alle juridische vragen rond de producten oplossen.

Rechtsstrijd over bevoegdheid blijft bepalend

De juridische status van platforms als Kalshi en Polymarket wordt momenteel in Amerikaanse rechtbanken getoetst. Deelstaatautoriteiten hebben rechtszaken aangespannen wegens vermeende overtredingen van regels voor weddenschappen op sport en verkiezingen. De geschillen draaien mede om de vraag hoe de bevoegdheden van federale en deelstaattoezichthouders zich tot elkaar verhouden.

In september vroegen functionarissen uit New Jersey het Amerikaanse Hooggerechtshof om zich te buigen over de zaak tegen Kalshi. Een behandeling kan helpen om de botsing tussen federale en deelstaatbevoegdheden te verduidelijken, maar de juridische kwestie is daarmee nog niet beslecht. CFTC-voorzitter Michael Selig heeft gesteld dat de toezichthouder exclusieve jurisdictie over prediction markets heeft; dat is zijn standpunt, geen vastgestelde uitkomst van de rechtszaken.

Het gebouw van het Amerikaanse Hooggerechtshof – Foto: bettrichard873

De Amerikaanse discussie verschilt van de Europese vergunningskwesties rond prediction markets, waar de juridische status van Polymarket eveneens aandacht krijgt. Voor Blockchain.com hangt de haalbaarheid van een eigen Amerikaanse aanbod mede af van de uitkomst van de lopende geschillen.

Goedkeuring en markttoegang zijn nog onzeker

De aanvragen zijn een voorgenomen uitbreiding, geen bewijs dat Blockchain.com al als Amerikaanse futuresbeurs of derivatenbroker actief is. De relevante volgende stap is of de CFTC het bedrijf als DCM en FCM registreert. Zolang de rechtszaken lopen, blijft ook de reikwijdte van de regels voor event contracts onderwerp van discussie.

De aanvraag komt bovendien terwijl crypto-aanbieders hun aanbod rond event-based trading uitbreiden; ook Crypto.com breidt uit naar event-based trading. Cointelegraph meldde daarnaast dat Blockchain.com een beursgang overwoog met een waardering tot 6 miljard dollar en een beoogde opbrengst van 500 miljoen dollar. Die plannen veranderen niets aan de voorwaarde voor het nieuwe aanbod: eerst moet duidelijk worden of de CFTC de aanvragen goedkeurt en hoe de juridische bevoegdheidskwestie zich ontwikkelt.