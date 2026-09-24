Blockchain.com en de NYSE Group hebben op 23 september 2026 een memorandum of understanding ondertekend over de mogelijke toegang van Blockchain.com-gebruikers tot tokenized, op de Amerikaanse beurs genoteerde aandelen en ETF’s, meldt het persbericht van Blockchain.com en NYSE. Die toegang zou verlopen via de eerder aangekondigde digitale ATS van NYSE en is afhankelijk van vereiste goedkeuringen.

De samenwerking is bedoeld om de toegang van NYSE tot crypto-native beleggers te verbreden via de wereldwijde klantenbasis van Blockchain.com. Van een gelanceerde handelsdienst of gegarandeerde 24/7-markt is op dit moment geen sprake; het gaat om een distributieplan onder een MOU.

MOU omvat ook wederzijdse marktdata

Naast de aandelentoegang bevat het MOU een afspraak over bidirectionele marktdata-distributie. ICE Data Services, een gelieerde activiteit van NYSE, is van plan de cryptomarktdata en analyses van Blockchain.com aan zijn abonnees te leveren.

Omgekeerd wil Blockchain.com bepaalde ICE- en NYSE-beursdatastromen in zijn eigen app opnemen. Volgens het persbericht zou dat meer dan 44 miljoen bevestigde accounts toegang geven tot realtime-informatie over aandelen.

Blockchain.com claimt sinds de oprichting in 2011 meer dan 95 miljoen wallets te hebben ondersteund, ruim 44 miljoen bevestigde accounts te hebben en meer dan 1,1 biljoen dollar aan cryptotransacties te hebben verwerkt in meer dan 70 jurisdicties.

Waarom tokenized securities aandacht krijgen

Het persbericht verwijst naar een prognose van Citi Institute, dat in een basisscenario uitgaat van 5,5 biljoen dollar aan tokenized activa in 2030. Volgens Blockchain.com en NYSE kunnen tokenized aandelen fractioneel eigendom mogelijk maken, handel los van reguliere openingstijden, toegang voor beleggers wereldwijd en snellere, transparantere onchain-afwikkeling.

Het zijn genoemde mogelijke voordelen, geen bewezen uitkomsten van deze specifieke samenwerking. Andere traditionele beurzen bewegen in een vergelijkbare richting, zoals blijkt uit de samenwerking tussen Nasdaq en Kraken rond tokenized aandelen.

Standpunten van de betrokken partijen

Volgens de primaire bron noemt Peter Smith, Executive Chairman, CEO en medeoprichter van Blockchain.com, tokenized stocks een belangrijke ontwikkeling die bredere toegang tot digitale activa mogelijk maakt voor gebruikers van het platform wereldwijd. Lynn Martin, President van NYSE Group, stelt volgens dezelfde bron dat de internationale aanwezigheid en expertise van Blockchain.com aansluiten op het tokenized-securitiesplatform van NYSE.

Mogelijke gevolgen voor de markt

De samenwerking beoogt een verbinding tussen NYSE-marktinfrastructuur, ICE-marktdata en de wereldwijde crypto-gebruikersbasis van Blockchain.com. De geplande bidirectionele datadistributie kan traditionele marktdeelnemers meer inzicht in cryptomarkten geven en crypto-gebruikers toegang tot realtime-aandeleninformatie, iets wat ook terugkomt in bredere discussies over de afwikkeling van getokeniseerde activa, zoals bij Pontes en de rol van centralebankgeld bij institutionele handel.

De primaire bron bevestigt geen gerealiseerde handelsvolumes, definitieve productlancering of onafhankelijk gemeten markteffect. Cointelegraph meldt dat het idee van 24/7-handel op NYSE’s platform volgens een marktstructuurspecialist van TD Securities vooral gericht lijkt op retailorderstromen, maar die duiding staat los van de officiële aankondiging van Blockchain.com en NYSE.

Bron: PRNewswire persbericht Blockchain.com en NYSE