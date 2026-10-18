Negen bedrijven hebben bezwaar gemaakt tegen de handel in hun aandelen op het voorgestelde tokenized-securitiesplatform van OKXICE, meldt Barron’s. CoreWeave, Broadcom en Verizon behoren tot de genoemde uitgevers. De bezwaren zetten de beoogde verhandelbaarheid van hun aandelen op dit specifieke platform ter discussie en roepen vragen op over juridische kaders en marktintegriteit.

OKXICE maakt deel uit van een bredere poging om aandelenhandel naar blockchaininfrastructuur te verplaatsen. De bezwaren zijn daarbij een concreet obstakel: technische infrastructuur alleen bepaalt niet of een uitgever zijn aandeel op een tokenized handelsplatform wil laten aanbieden. De primaire berichtgeving licht niet toe waarom de negen bedrijven bezwaar maakten.

Bezwaar raakt het aanbod van OKXICE

Naast CoreWeave, Broadcom en Verizon noemen de twee aanvullende publicaties Cerebras Systems, AppLovin, Applied Digital, Rocket Lab, Applied Optoelectronics en UnitedHealth Group. Deze volledige namenlijst komt uit berichtgeving van Bitcoin.com en DeFiPrime; Barron’s noemt in de beschikbare samenvatting alleen CoreWeave, Broadcom en Verizon.

De aanvullende berichtgeving beschrijft de bezwaren als formele meldingen over de handel in tokenized versies van de aandelen op OKXICE. Ze geven geen onderbouwing voor de keuzes van de bedrijven. Er is dus geen basis om de bezwaren toe te schrijven aan bijvoorbeeld de prijsstelling, bewaring of technische opzet van het platform, laat staan om daaruit af te leiden dat de bedrijven tokenization als geheel afwijzen.

Regelgeving laat ruimte voor bezwaar

Volgens DeFiPrime is OKXICE een joint venture van cryptobeurs OKX en Intercontinental Exchange (ICE), de eigenaar van de New York Stock Exchange. Het platform wil tokenized Amerikaanse aandelen ook buiten de reguliere beursuren verhandelbaar maken. De primaire berichtgeving bevestigt deze eigendoms- en platformdetails niet; ze zijn afkomstig uit aanvullende berichtgeving.

Het gebouw van de New York Stock Exchange – Foto: wwward0 / CC0

Dezelfde publicatie beschrijft een tijdelijke SEC-vrijstelling met een mechanisme waarmee een uitgever bezwaar kan maken tegen tokenization door een niet-gelieerde derde partij. Zo’n bezwaar kan volgens DeFiPrime voorkomen dat het aandeel via de venue die de melding heeft gedaan onder die regeling wordt aangeboden. Het betreft daarmee een bezwaar tegen een specifieke handelsplek, niet automatisch tegen tokenized handel op ieder platform.

De kwestie raakt ook aan bekende marktstructuurvragen. Tokenized aandelen kunnen andere liquiditeits- en prijsrisico’s kennen dan de onderliggende beursnotering, zoals toegelicht in deze analyse van prijsrisico bij tokenized aandelen. Die risico’s geven op zichzelf geen verklaring voor de bezwaren van de negen bedrijven.

Gevolgen voor het aanbod zijn nog onzeker

De bezwaren laten zien dat regelgevende ruimte niet automatisch leidt tot een breed aanbod van tokenized aandelen. Als een bezwaar de aanbieding van een aandeel op OKXICE verhindert, kan dat de samenstelling van het aanbod beperken. Of dat ook gevolgen heeft voor liquiditeit of prijsontdekking, hangt af van de uiteindelijke marktwerking en is op basis van deze meldingen niet vast te stellen.

De bredere ontwikkeling van marktinfrastructuur loopt intussen door: traditionele beurzen en cryptoplatforms verkennen eveneens samenwerking rond tokenized aandelen, zoals blijkt uit de samenwerking tussen blockchainpartijen en NYSE-infrastructuur. Dat verandert niets aan de afzonderlijke positie van uitgevers bij een specifiek handelsplatform.

Voor beleggers is vooral van belang dat een aandeel niet vanzelfsprekend op iedere tokenized venue beschikbaar komt. De bevestigde voorbeelden zijn CoreWeave, Broadcom en Verizon; de redenen voor hun bezwaar zijn niet bekend. De aanvullende berichtgeving beschrijft het bezwaar als venue-specifiek, zodat eventuele aanbiedingen elders afzonderlijk moeten worden beoordeeld.