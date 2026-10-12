Tokenized aandelen zijn ongeveer 1,5 keer volatieler dan de reguliere aandelen die ze volgen, blijkt uit een analyse van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Tegelijk vindt meer dan de helft van de handel buiten de Amerikaanse markturen plaats, terwijl de liquiditeit achterblijft bij die van traditionele aandelenmarkten. De cijfers wijzen op concrete vraag naar langere handelstijden, maar ook op hogere uitvoerings- en prijsrisico’s.

Een kleine markt met geconcentreerd aanbod

Tokenized aandelen zijn blockchain-tokens die de koers van beursgenoteerde bedrijven volgen. Het IMF onderzocht de vijf meest liquide tokenized Amerikaanse aandelenproducten op elf handelsplatforms gedurende 365 dagen. Daaronder vielen tokens die Tesla, Nvidia en de S&P 500 volgen.

Het hoofdkantoor van het Internationaal Monetair Fonds – Foto: International Monetary Fund

De markt heeft volgens de analyse een omvang van ongeveer 2,3 miljard dollar. Ondo Finance en Backed Finance, met hun xStocks-producten, vertegenwoordigen samen meer dan 70% van die markt. De tokens bieden koersblootstelling zonder dat de houder rechtstreeks eigenaar wordt van het onderliggende aandeel. De ontwikkeling van tokenized aandelen en distributie via crypto-accounts speelt zich daarmee af in een markt die nog klein en geconcentreerd is.

Vraag naar handel buiten beursuren, met grotere uitslagen

Ongeveer 80% van de onderzochte transacties betrof minder dan één volledig aandeel. Dat wijst op belangstelling voor fractioneel bezit. Meer dan de helft van de handel vond plaats buiten reguliere Amerikaanse beursuren, wanneer de onderliggende aandelenmarkt gesloten is.

Die extra toegang gaat samen met zwakkere marktkwaliteit. Tokenized aandelen waren circa 1,5 keer volatieler dan hun traditionele tegenhangers en aanzienlijk minder liquide. Vooral op gedecentraliseerde beurzen weken prijzen vaker en verder af van de traditionele markten. Bij de opening van de Amerikaanse aandelenhandel namen reguliere aandelen volgens het IMF 87% tot 99% van de nachtelijke prijsbewegingen van tokenized tegenhangers over. Dat wijst erop dat handel buiten beursuren informatie kan bevatten, maar bewijst niet dat tokenized markten structureel efficiënter zijn.

De bevindingen zijn gebaseerd op een vroege markt en moeten daarom voorzichtig worden geïnterpreteerd. Het IMF beoordeelt de systemische risico’s vooralsnog als beperkt. De verdere institutionele belangstelling, waaronder de ontwikkeling van infrastructuur voor tokenized aandelen, verandert die huidige inschatting niet automatisch.

Toezicht moet rekening houden met 24/7-handel

Continue handel kan beleggers in andere tijdzones toegang geven en maakt het mogelijk om op nieuws te reageren wanneer traditionele beurzen gesloten zijn. Maar met minder liquiditeit kunnen orders ook grotere prijsbewegingen veroorzaken. De combinatie van handelsuren rond de klok en beperkte markt diepte maakt uitvoeringsrisico’s daarom relevant.

Financiële koersgrafieken op een handelsmonitor – Unsplash Foto: Tötös Ádám

Het IMF stelt dat toezichthouders circuit breakers voor 24/7-handel moeten overwegen en de verbindingen tussen tokenized en traditionele markten nauwlettender moeten volgen. Dat is een aanbeveling, geen vastgesteld beleidsbesluit. Ook initiatieven rond handel in tokenized aandelen buiten reguliere beursuren bieden op zichzelf geen garantie op voldoende liquiditeit of stabiele prijzen. Hoe die kenmerken zich ontwikkelen naarmate meer handelsplatforms en marktpartijen toetreden, blijft bepalend voor de marktkwaliteit.