In de crypto markt wordt er de afgelopen jaren hard gewerkt aan snelheid, schaalbaarheid en liquiditeit. Elke cyclus draait weer om dezelfde thema’s. Toch blijft één risico opvallend vaak buiten beeld. De opkomst van quantum computing en de gevolgen daarvan voor blockchainbeveiliging worden nooit meegenomen in waarderingen.

Dat is opvallend, omdat bijna alle grote blockchains nog steeds draaien op beveiliging die daar op lange termijn niet tegen opgewassen is. Netwerken als Bitcoin, Ethereum en Solana gebruiken cryptografie die kwetsbaar wordt zodra quantumcomputers echt doorbreken. Bij infrastructuur draait het om vooruitdenken. qONE springt precies in dat gat.

Niet door blockchains te vervangen, maar door er een extra beveiligingslaag bovenop te leggen. De bijbehorende token, qONE, staat daarmee steeds vaker op lijstjes van wie vooruitkijkt richting 2026.

Waarom quantumbeveiliging een serieus thema wordt

De beveiliging van blockchains steunt grotendeels op RSA cryptografie. Die werken uitstekend zolang klassieke computers de norm zijn. Met quantumtechnologie verandert dat speelveld. Zodra Shor’s algoritme praktisch inzetbaar wordt, kunnen publieke sleutels worden herleid tot privésleutels.

Dat raakt wallets, smart contracts en zelfs grote treasury’s. Dat risico geldt niet voor één keten, maar voor het hele ecosysteem. qLABS pakt dit probleem aan zonder migraties of ingewikkelde swaps.

Het protocol wordt gezien als top altcoin en werkt als een extra laag bovenop bestaande blockchains. Daardoor blijven assets waar ze zijn, terwijl de beveiliging wordt versterkt.

Hoe qLABS dit technisch oplost binnen Web3

De basis van het systeem is Quantum Sig, een slimme wallet die werkt met dubbele controle. Daarbij wordt nieuwe post-quantum cryptografie gecombineerd met de beveiliging die nu al wordt gebruikt.

De verificatie gebeurt gewoon on-chain, met algoritmes die zijn goedgekeurd door NIST en aangevuld met zero-knowledge technieken. Wat dat vooral oplevert, is iets praktisch.

Bestaande tokens, stablecoins en contracten kunnen extra beveiligd worden zonder dat ze opnieuw hoeven te worden uitgegeven. Daardoor voelt qLABS niet als een proef, maar als een oplossing die direct bruikbaar is binnen Web3.

De rol van qONE binnen het protocol en start van altseason

qONE is geen token dat alleen bestaat om te traden. Binnen het qLABS ecosysteem wordt hij gebruikt op momenten dat beveiliging echt nodig is, bijvoorbeeld bij het beschermen van transacties of het inschakelen van extra veiligheidslagen. Ook bij groter gebruik van het netwerk speelt qONE een rol.

Daarnaast is er staking en inspraak. Wie qONE vasthoudt, kan meebeslissen over hoe het protocol zich verder ontwikkelt, zoals bij upgrades en aanpassingen.

De vraag naar qONE ontstaat daardoor niet door hype en de het project kan een nieuwe altseason starten. Juist dat maakt de token interessant voor wie verder kijkt dan korte marktbewegingen en focust op waarde op de lange termijn.

Opzet van de qONE crypto presale

De opzet van de qONE presale is overzichtelijk. De verkoop loopt via Hyperliquid en start op 5 februari om 14:00 UTC. Zolang er ruimte is kan iedereen meedoen en krijgt iedereen dezelfde voorwaarden. Het schema ligt vast en verandert niet onderweg.

Er zijn twee rondes. De publieke ronde stelt $200.000 beschikbaar tegen een waardering van $10 miljoen. Daarnaast is er een communityronde tot $360.000 tegen een waardering van $8 miljoen voor deelnemers op de whitelist. Betalen kan met USDC en USDT op Ethereum of met HYPE op HyperEVM. Walletlimieten zorgen ervoor dat de verdeling eerlijk blijft.

Tokenomics en lange termijn opzet van nieuwe beste crypto

qONE heeft een vaste totale voorraad van één miljard tokens. Een beperkt deel komt in de presale terecht. De rest is gereserveerd voor zaken als liquiditeit, treasury en de verdere uitbouw van het ecosysteem. Tokens van het team en adviseurs zijn gebonden aan vesting, wat de kans op vroege verkoopdruk kleiner maakt.

Bij transacties waarbij fees niet in qONE worden betaald, activeert het protocol een buybackmechanisme. Zo stroomt waarde terug naar de beste crypto van het moment. Governance versterkt dat effect, omdat holders invloed krijgen op hoe het protocol zich ontwikkelt.

Het team achter qLABS

Achter qLABS staat een team met ervaring in cryptografie en commerciële cybersecurity. Een belangrijke naam is Andrew Cheung, CTO van qLABS en CEO van 01 Quantum Inc., een beursgenoteerd Canadees beveiligingsbedrijf. De technologie van dat bedrijf vormt de basis van de post-quantum stack.

Die link met bestaande security infrastructuur geeft qLABS een andere uitgangspositie dan veel jonge crypto initiatieven.

Waarom qONE steeds vaker wordt gezien als top altcoin voor 2026

Veel crypto presale projecten focussen op prestaties. qLABS focust op overleving. Quantumdreiging raakt alle netwerken, oud en nieuw. qONE is ontworpen om dat risico op te vangen zonder het ecosysteem te versnipperen.

Omdat de token pas waarde krijgt wanneer beveiliging wordt gebruikt, is de vraag gekoppeld aan echte adoptie. In een markt waar steeds kritischer wordt gekeken naar fundamenten, maakt dat qONE tot een opvallende crypto presale voor wie verder kijkt dan de volgende cyclus.

Ontdek de toekomst van cryptografische beveiliging met qLABS: