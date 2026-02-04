De opkomst van quantumcomputers is niet te vermijden en de gevolgen voor crypto­beveiliging zijn enorm. Vrijwel elke grote blockchain, van Ethereum tot Solana, maakt gebruik van cryptografie die in de toekomst kwetsbaar kan worden voor quantumaanvallen. Naarmate quantumtechnologie zich verder ontwikkelt, moet de crypto-industrie de focus verleggen van alleen snelheid en schaalbaarheid naar iets nog veel belangrijkers: veiligheid. Hier komt qONE ($qONE) in beeld.

De qONE-presale, een crypto presale die op 5 februari van start gaat, is een antwoord op een opkomend risico dat in de toekomst miljarden euro’s aan crypto-assets in gevaar kan brengen. qONE is ontwikkeld door qLABS en is het eerste quantum-resistente token dat specifiek is ontworpen om digitale bezittingen te beschermen tegen de dreiging van quantumcomputing.

Als een van de meest veelbelovende crypto 2026 presales bereidt qONE zich voor om een grote rol te spelen in de bescherming van het Web3-ecosysteem en tegen 2028 tot wel $100 miljard aan digitale assets veilig te stellen.

Crypto presale qONE: details, tokenomics en gebruik

De veilige crypto qONE-presale start op 5 februari om 14:00 UTC en volgt een strak en transparant model op basis van ‘first-come-first-served’ via Hyperliquid.

De publieke ronde biedt een allocatie van $200.000 bij een fully diluted valuation (FDV) van $10 miljoen. Daarnaast is er een community-ronde voor whitelisted deelnemers met een allocatie tot $360.000 bij een FDV van $8 miljoen.

De publieke ronde heeft een cap en is al sterk overtekend, wat qONE extra interessant maakt voor investeerders die vroeg willen instappen voordat quantumbeveiliging een standaardvereiste wordt. Alle $qONE-tokens zijn volledig vrij verhandelbaar bij launch, zonder latere aanpassingen aan tokenomics. Zo zorgt het project voor een eerlijke en voorspelbare presale.

De totale supply van qONE is vastgesteld op 1 miljard tokens, waarvan slechts een klein deel beschikbaar komt via de presale. De verdeling is gericht op utility en groei op de lange termijn:

39% gaat naar liquiditeit en treasury reserves om stabiliteit en verdere ontwikkeling te garanderen.

12% is bestemd voor het team en adviseurs, met een vestingperiode van 24 maanden

28% wordt ingezet voor community airdrops om vroege adoptie en betrokkenheid te stimuleren

Nu naar de qONE presale

$qONE utility: een veilig crypto protocol dat quantumaanvallen kan overleven

$qONE is de kern van het qONE Security Protocol. De belangrijkste functie van de token is het mogelijk maken van Quantum Factor Authentication (QFA). Dit is een extra beveiligingslaag die wallets en transacties quantum-resistent maakt.

Elke transactie in de Quantum-Sig wallet, die draait op het qONE-protocol, vereist een dubbele verificatie: naast de standaard blockchain-handtekening is ook een tweede, quantum-veilige handtekening nodig. Zelfs als klassieke cryptografie ooit wordt gekraakt door quantumcomputers, blijven assets op deze manier beschermd.

Daarnaast speelt $qONE een centrale rol in governance. Tokenhouders kunnen namelijk stemmen over protocolupdates, beveiligingswijzigingen en fee structuren, zodat het netwerk zich blijft aanpassen aan nieuwe dreigingen.

Ook biedt qONE staking, waarmee gebruikers beloningen verdienen door hun tokens vast te zetten. Dit draagt bij aan de veiligheid van het netwerk, verlaagt de supply en stimuleert lange-termijn betrokkenheid binnen het ecosysteem.

qLABS en Q-Day: voorbereiding op de quantumdreiging van crypto 2026

qLABS heeft een duidelijke missie: digitale assets beschermen tegen de komst van quantumcomputers. Q-Day verwijst naar het moment waarop quantumcomputers in staat zullen zijn om de huidige cryptografische standaarden te doorbreken.

Het qONE-protocol is specifiek ontwikkeld om dit risico op te vangen. Door gebruik te maken van post-quantum cryptografie (PQC) en zero-knowledge proofs, biedt qONE quantum-veilige verificatie voor onder andere ERC-20-tokens, stablecoins en andere digitale assets.

In plaats van nieuwe blockchains te bouwen, integreert qLABS zijn technologie in bestaande netwerken zoals Ethereum en Solana. Dit opent mogelijkheden voor grootschalige adoptie zonder dat er complexe infrastructuurwijzigingen eerst plaats moeten vinden. Het resultaat is een toekomstbestendige beveiligingslaag die vandaag de dag al inzetbaar is.

Technologie en team achter qONE

De kern van de technologie is de IronCAP™-engine. Deze is ontwikkeld door 01 Quantum; een Canadees cybersecuritybedrijf dat beursgenoteerd is. IronCAP™ is gebaseerd op cryptografische standaarden die door NIST goedgekeurd zijn en is speciaal ontworpen om quantumaanvallen te weerstaan.

Dankzij zero-knowledge proofs blijven gevoelige gegevens volledig privé, terwijl transacties veilig en efficiënt worden verwerkt.

Het team achter qLABS bestaat uit ervaren professionals, waaronder Antanas Guoga, President van qLABS, en Andrew Cheung, CTO en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de quantum-veilige technologie. Hun gecombineerde expertise in cybersecurity en blockchain vormt een sterke basis om deze uitdaging aan te gaan.

Conclusie: waarom qONE uitblinkt als beste crypto presale

qONE heeft het potentieel om een gamechanger te worden op het gebied van crypto­beveiliging. Nu dat quantumcomputing steeds dichterbij komt, is qONE een van de weinige oplossingen die nu al klaar is voor grootschalige bescherming van digitale assets.

Met een sterke focus op utility, quantum-resistente technologie en community-gedreven governance positioneert qONE zich als een van de beste crypto-presales voor investeerders die veiligheid op lange termijn serieus nemen.

Door deel te nemen aan de qONE-presale investeer je niet alleen in een token, maar in quantum-veilige infrastructuur voor de toekomst van Web3. Naarmate de markt voor post-quantum beveiliging groeit richting $20 miljard, staat qONE klaar om daarin een leidende rol te spelen.

Ontdek qONE en qLABS:

Presale: https://register.qonetoken.io/

Website: https://qlabs.tech/

Links: https://linktr.ee/qLABS.tech