De financiële wereld reageerde verrast op de aankondiging van president Donald Trump dat hij van plan is om de importtarieven op Chinese producten te verlagen. Waar de handelsoorlog lang de wereldmarkten verstoorde, lijkt er nu ruimte te ontstaan voor een hernieuwde economische samenwerking tussen de twee grootmachten. Die stap leidde tot optimisme bij beleggers, met name in de landbouwsector. De prijs van sojabonen steeg direct nadat Trump sprak over “een realistische handelsbalans” tussen de Verenigde Staten en China.

Sojabonen als symbool van handelsrust

De sojaboon is meer dan een landbouwproduct. Tijdens eerdere handelsrondes tussen Washington en Beijing gold het als meter van spanningen of vrede. Toen China destijds Amerikaanse sojabonen massaal links liet liggen, kelderden niet alleen de landbouwprijzen, maar ook het vertrouwen in bredere markten. Nu Trump aangeeft dat hoge tarieven “niet langer houdbaar” zijn, zien analisten hierin een signaal dat er mogelijk een deal aankomt die wereldwijde handelsstromen weer op gang brengt.

Voor de traditionele markten betekent dat stabiliteit. Minder onzekerheid zorgt voor rust bij investeerders, wat leidt tot hogere risicobereidheid. In het verleden volgde na vergelijkbare handelsontspanning vaak een stijging van aandelen en grondstoffen. Maar wat betekent dit voor de crypto markt, waar sentiment en macro-economische signalen vaak extra zwaar wegen?

Een adempauze voor de crypto markt

De afgelopen tijd was er veel spanning op de crypto markt. Onzekerheid rond renteverlagingen van de Fed, geopolitieke dreigingen en angst voor recessie zetten druk op Bitcoin en de beste altcoins. Een positieve draai in het handelsconflict kan die druk verlichten. Wanneer handel tussen de VS en China toeneemt, neemt de liquiditeit toe. Meer handelsverkeer betekent meer kapitaalstromen, en dat heeft historisch gezien vaak een indirect positief effect op Bitcoin en de crypto koers.

Investeerders die eerder naar crypto vluchtten als hedge tegen geopolitieke risico’s, kunnen nu opnieuw instappen vanuit vertrouwen. Bitcoin heeft de afgelopen jaren bewezen een aantrekkelijke ‘digitale goudreserve’ te zijn wanneer onzekerheid toeneemt, maar ook een katalysator van groei zodra het vertrouwen terugkeert. Een sterke handelsrelatie tussen de VS en China verlaagt inflatierisico’s en stimuleert technologische samenwerking, iets waar de blockchainsector direct van profiteert.

De rol van de Aziatische markt

China blijft ondanks strenge regelgeving een drijvende kracht achter crypto handel. Een versoepeling van de relaties met de VS kan ertoe leiden dat Aziatische bedrijven opnieuw actiever worden in internationale handel via blockchain netwerken. Zuid-Korea, Singapore en Hongkong staan te trappelen om hiervan te profiteren. Vooral Hongkong, dat zichzelf ziet als crypto hub, kan extra momentum krijgen als investeerders zien dat politieke spanningen afnemen.

Daarnaast volgt de Amerikaanse markt deze ontwikkelingen op de voet. Grote fondsen hebben eerder aangegeven dat ze crypto blootstelling willen vergroten zodra er meer stabiliteit is aan de Aziatische zijde. De mogelijke ontmoeting tussen Trump en Xi Jinping later deze maand wordt daarom gezien als een symbolisch moment voor beleggers die zich afvragen welke crypto gaat stijgen.

Bitcoin handelde de afgelopen week zijwaarts rond $105.000, maar technische analisten zien signalen van een mogelijke uitbraak richting $130.000. Mocht de handelsoorlog officieel worden afgezwakt, dan kan dat de katalysator zijn voor een nieuwe rally. De instroom van institutioneel kapitaal, gecombineerd met stijgend sentiment rond wereldwijde handel, vormt een krachtige cocktail voor de crypto markt.

Altcoins zoals Cardano draait met een bullish sentiment door institutionele interesse, een teken dat investeerders weer bereid zijn risico te nemen. De crypto verwachting voor de komende weken is daarom positief, vooral als de gesprekken tussen de VS en China concreet worden.

Sojabonen en digitale assets

De stijgende sojaboonprijs lijkt op het eerste gezicht los te staan van crypto, maar het verband ligt in de marktdynamiek. Beide sectoren reageren sterk op onzekerheid en liquiditeit. Waar boeren hopen op stabiele export, hopen crypto investeerders op stabiel beleid en lagere spanningen. Een handelsakkoord kan dus meer betekenen dan alleen economische rust, het kan een nieuw hoofdstuk inluiden waarin traditionele en digitale markten elkaar versterken.

Analisten wijzen erop dat de volgende bull run vaak begint op momenten van wereldwijde ontspanning. Een daling van importheffingen en herstel van vertrouwen tussen supermachten kan precies het startschot zijn dat de crypto markt nodig heeft om opnieuw op te exploderen.

