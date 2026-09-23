Binance investeert $100 miljoen in Circle en koopt 1,237 miljoen Class A-aandelen tegen $80,84 per stuk. Beide bedrijven kondigden op 22 september een nieuwe commerciële overeenkomst aan met een looptijd van vijf jaar, tot september 2031, meldt CryptoSlate. De deal moet de toegang tot USDC vooral in opkomende markten vergroten, al blijven de financiële voorwaarden grotendeels onbekend.

Wat verandert er in de overeenkomst?

De aandelenprijs van $80,84 bevat een korting van 5% ten opzichte van Circle’s slotkoers op 17 september. Binance mag de aandelen gedurende twee jaar niet verkopen, verpanden of hedgen, maar behoudt wel stemrecht. De nieuwe overeenkomst vervangt eerdere regelingen uit november 2024 en augustus 2025.

De cijfers onderstrepen waarom Circle de relatie verdiept. Binance-klanten hielden op 1 oktober 2024 nog circa $1,5 miljard aan USDC; de laatste Proof-of-Reserves-snapshot van 1 september toont $7,13 miljard, een stijging van ongeveer 376%. Ter vergelijking: de totale circulerende USDC-voorraad groeide in dezelfde periode slechts 87%. USDT-saldi op Binance stegen van $21,4 miljard naar $32,3 miljard, waardoor de verhouding USDT-tegenover-USDC verschoof van circa 14,3-op-1 naar 4,5-op-1. Circle blijft Binance een maandelijkse incentive betalen gekoppeld aan USDC in de wallet-infrastructuur; het nieuwe tarief en eventuele minimumsaldoverplichtingen zijn niet openbaar gemaakt.

Van distributiedeal naar aandeelhouderschap

De oorspronkelijke overeenkomst dateert van november 2024. Daaronder betaalde Circle Binance een upfront fee van $60,25 miljoen plus maandelijkse incentives gekoppeld aan USDC op het platform en in de treasury van Binance, die behoudens uitzonderingen $3 miljard USDC moest aanhouden. In augustus 2025 volgde een uitbreiding rond USDC via Circle’s Modular Smart Contract Wallet-infrastructuur, vergelijkbaar met eerdere ontwikkelingen in stablecoin-betaalinfrastructuur.

De nieuwe vijfjarige deal consolideert en vervangt beide eerdere afspraken. Met de investering krijgt Binance een belang van ongeveer 0,5% in Circle, wat volgens CryptoSlate doet denken aan de distributeur-aandeelhoudersrelatie die Circle al met Coinbase heeft. Dat past in een bredere trend waarbij grote platforms stablecoins steeds directer integreren, iets wat ook zichtbaar is bij nieuwe toepassingen rond stablecoin-wallets.

Officiële reacties van Circle en Binance

Circle-CEO Jeremy Allaire schreef op X dat de samenwerking de wereldwijde adoptie van USDC moet versnellen.

As the world’s largest and most widely used wallet for stablecoins and onchain finance, the partnership will accelerate global and emerging market preference and adoption of USDC. The internet financial system is expanding everywhere and this partnership will help to expand access to this new financial system to hundreds of millions of people and businesses around the world.

Binance-CEO Richard Teng noemde de investering en de vijfjarige termijn een uiting van langetermijnvertrouwen in Circle en de stabiliteit van USDC.

De groei komt met hoge distributiekosten

De snelle groei op Binance heeft een prijs. Circle rapporteerde in het tweede kwartaal circa $668 miljoen aan reserve-inkomsten tegenover ongeveer $410 miljoen aan distributie- en transactiekosten, zo’n 61% van die inkomsten. Specifiek aan Binance gerelateerde distributiekosten stegen in 2025 met $152,1 miljoen.

Analisten van Clear Street rekenden voor dat een extra $1 miljard USDC bij een reserverendement van 3,5% ongeveer $35 miljoen bruto oplevert. Bij een vergelijkbaar hoog aandeel voor Binance als in eerdere contracten zou Circle daarvan mogelijk slechts $4 miljoen tot $7 miljoen overhouden. Deze dynamiek speelt in een markt waar meerdere partijen, van Ripple tot Visa, zwaar inzetten op stablecoin-distributie. USDT blijft ondanks de relatieve inhaalslag van USDC de dominante dollar-token op Binance.

Waar beleggers op moeten letten

Binance is nu tegelijk aandeelhouder en betaalde distributeur van USDC, wat de balans tussen groei, distributiekosten en Circle’s marges des te belangrijker maakt. Beleggers doen er goed aan de Binance-USDC-holdings en Circle’s niet-Coinbase-distributiekosten in de volgende kwartaalcijfers te volgen. De kerncijfers om te onthouden: $100 miljoen investering, $7,13 miljard USDC op Binance en circa $410 miljoen totale distributie- en transactiekosten bij Circle in het tweede kwartaal.

Bron: CryptoSlate