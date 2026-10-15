De Europese Bankautoriteit (EBA) heeft USDC, uitgegeven door Circle Internet Financial Europe SAS, als significant e-money token (EMT) onder MiCA geclassificeerd. Vanaf 12 november 2026 neemt de EBA rechtstreeks toezicht op een deel van de verplichtingen over van de Franse toezichthouder ACPR, terwijl die nationale autoriteit andere toezichtstaken behoudt. De classificatie staat in een EBA-aankondiging die door TechFlow is weergegeven.

USDC krijgt vanaf 12 november dubbel toezicht

USDC is volgens de aankondiging het eerste significante token van de 45 EMT’s die binnen de EU onder MiCA zijn gemeld. De nieuwe status brengt het onder de dubbele toezichtstructuur die de verordening voorschrijft voor significante EMT’s.

Logo van de stablecoin USD Coin – Foto: Circle

De EBA wordt rechtstreeks verantwoordelijk voor toezicht op het eigen vermogen van de uitgever, de reserve-activa en liquiditeitsvereisten. Ook herstel- en terugbetalingsplannen vallen vanaf de ingangsdatum onder haar toezicht. De ACPR houdt onder meer toezicht op corporate governance, gekwalificeerde deelnemingen, de geschiktheid van bestuurders, uitbesteding en belangenconflicten.

Circle geeft USDC binnen de EU uit via Circle Internet Financial Europe SAS en in de Verenigde Staten via Circle Internet Financial, LLC. De verdeling van toezichtstaken raakt daarmee de Europese uitgever, niet de Amerikaanse entiteit. De strengere regels voor reservebeheer en toezicht sluiten aan bij de MiCA-regels rond Circle en reserves.

MiCA voorziet in jaarlijkse beoordeling

De EBA classificeert asset-referenced tokens (ART’s) en EMT’s als significant op grond van artikelen 43 en 56 van MiCA. De status is niet automatisch permanent: de autoriteit beoordeelt jaarlijks of een token significant blijft en nog aan de toepasselijke criteria voldoet.

De indicatoren voor die beoordeling zijn vastgelegd in Gedelegeerde Verordening (EU) 2024/1506; de EBA verwijst daarnaast naar besluit EBA/DC/558. MiCA maakt onderscheid tussen beide tokentypen: uitgevers van significante ART’s vallen onder toezicht van de EBA, terwijl voor significante EMT’s de EBA en de relevante nationale autoriteit samen toezicht houden. De eisen voor reserves en liquiditeit zijn onderdeel van dat bredere MiCA-kader voor reserves en liquide activa.

Voor grensoverschrijdend toezicht op stablecoinactiviteiten heeft de EBA ook een samenwerkings- en informatie-uitwisselingsregeling met het New York State Department of Financial Services (NYDFS) getroffen. De aankondiging specificeert niet welk juridisch instrument daarvoor is gebruikt.

Toezichtverdeling wordt concreet

De EBA en de ACPR zullen volgens de aankondiging samenwerken om de overgang en onderlinge coördinatie te organiseren. De classificatie maakt zo concreet hoe het Europese toezicht voor een significante EMT wordt verdeeld tussen de EU- en nationale autoriteiten.

De aankondiging stelt dat significante EMT’s aan strengere eisen rond eigen vermogen en de plaatsing van reserves moeten voldoen. Of de nieuwe status voor USDC leidt tot hogere nalevingskosten of een concurrentievoordeel, wordt daarin niet als vastgesteld resultaat onderbouwd. De eerstvolgende vaste datum in het toezichtstraject is 12 november 2026, wanneer de nieuwe taakverdeling ingaat.