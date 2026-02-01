De VS zit (gedeeltelijk) in een government shutdown en dat is precies het soort politieke ruis waar markten nerveus van worden. Sinds zaterdag 31 januari 2026 is er volgens meerdere media sprake van een partial shutdown, vooral rond financiering van het Department of Homeland Security (DHS), nadat de Senaat wel een groot bestedingspakket aannam, maar het Huis pas maandag over het tijdelijke compromis stemt.

Voor crypto draait het nu om een vraag: wordt dit een korte “headline dip” die maandag meteen wordt teruggekocht, of is het het startschot van nog meer risk-off gedrag? Hieronder de meest logische scenario’s voor bekende crypto zoals Bitcoin en grote altcoins.

Wat gaat crypto doen na de Amerikaanse shutdown?

Een shutdown raakt crypto niet direct zoals een bedrijfsfaillissement of een exchange hack dat doet. Het effect is vooral sentiment gedreven. Onzekerheid over beleid, vertraging van onderhandelingen en het risico dat macro data (zoals jobs/inflatie) later of rommeliger binnenkomt. En macro is momenteel de baas, zeker na weken waarin liquiditeit en renteverwachtingen elke dag de richting bepalen.

The US govt shut down at midnight last night and crypto is getting absolutely hammered right now. Congress missed the Friday deadline. Senate passed a bill late, but the House isn't back until Monday. Classic. This isn't your typical budget fight though. Democrats are blocking… pic.twitter.com/AfI6m0B3lL — Kyrian Alex 🐂🀄️ (@0xSese) January 31, 2026

Coinpedia schetst het heel praktisch: als het Huis maandag voortgang laat zien en de heropening “netjes” lijkt te verlopen, dan kan dat juist een kleine relief bounce geven (zij noemen grofweg 2%–4% voor Bitcoin), terwijl altcoins vaak extra volatiel meebewegen. Blijft Washington echter steken in drama of uitstel, dan kan de verkoopdruk terugkomen, omdat traders simpelweg minder houvast hebben.

Bekende crypto: Bitcoin als barometer

Bitcoin reageert op shutdowns historisch gezien niet altijd hetzelfde. In eerdere shutdowns steeg BTC soms juist, maar er waren ook periodes waarin het daalde. Het hangt sterk af van de bredere marktcyclus en het risicosentiment.

Voor maandag kijken traders daarom vooral naar twee dingen: hoe snel er politieke duidelijkheid komt, en of de markt het verhaal vertaalt naar “risk-off” (vluchten naar cash/obligaties) of naar “policy chaos = mogelijk later toch meer stimulus/liquiditeit”. Dat laatste is precies waarom shutdowns crypto soms een korte boost geven: niet omdat het nieuws goed is, maar omdat de markt alvast speculeert op de volgende beleidsreactie.

Trump crypto en de extra laag politiek risico

In dit shutdown verhaal zit nog een extra component: de politieke druk rond DHS en de verdeeldheid in het Huis spelen zich af onder een Witte Huis dat door media ook expliciet wordt gelinkt aan President Trump. Dat maakt het narratief voor de markt emotioneler, en emotioneler betekent meestal: sneller bewegen, harder terugschieten.

Voor het zoekwoord trump crypto is dit relevant, omdat alles wat “Washington chaos” ademt vaak leidt tot twee tegengestelde reacties. De ene groep kiest veiligheid (shorts, cash, minder exposure) en de andere groep koopt juist “anti-systeem assets” zoals BTC. Welke kant wint, zie je meestal pas als de eerste handelsuren van maandag voorbij zijn en volumes bevestigen wat het echte geld doet.

En precies omdat zulke macro shocks de pijnpunten van het huidige Bitcoin netwerk (kosten en snelheid op drukke momenten) extra zichtbaar maken, duiken traders en builders vaak weer op schaalbaarheids verhalen.

Bitcoin Hyper in het kort

Bitcoin Hyper positioneert zich als een van de eerste “echte” Layer-2 achtige oplossingen rondom Bitcoin, met het idee om trage en dure transacties te omzeilen zonder de veiligheid van de basislaag los te laten. In plaats van alleen een nieuwe coin te zijn, wil het project een soort sidechain ecosysteem neerzetten waar transacties sneller en goedkoper kunnen, terwijl je alsnog in de orbit van Bitcoin blijft.

Wat Hyper vooral interessant maakt (op papier) is dat het verder kijkt dan alleen betalen: het mikt ook op functies die je normaal eerder bij andere ecosystemen ziet, zoals staking, smart contracts en zelfs dApps. Het is dus een poging om Bitcoin bruikbaarder te maken voor “meer dan alleen hodlen”, zonder dat je meteen afscheid neemt van het Bitcoin verhaal.

Nu naar de Bitcoin Hyper presale