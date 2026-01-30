De Bitcoin koers kreeg vandaag een harde klap. In minder dan vier uur verdween er ruim $85 miljard aan marktwaarde. De koers zakte richting $82.000 en zette daarmee een nieuwe toon voor het Bitcoin nieuws van vandaag. De beweging kwam snel, hard en zonder veel waarschuwing. Wat gaat Bitcoin doen na deze val?

Bitcoin nieuws: scherpe daling zet markt op scherp

Op de market cap grafiek van Bitcoin is de klap duidelijk te zien. De lijn buigt abrupt omlaag, zonder tussenstops. Dat wijst niet op een rustige correctie, maar op paniekverkoop. De markt was kwetsbaar en zat vol met hefboomposities. Toen de koers begon te glijden, was er weinig dat de daling kon tegenhouden.

De koers bewoog al enige tijd zijwaarts. Veel traders rekenden op een bounce omhoog. Die verwachting bleek te optimistisch. Zodra steun brak, draaide het sentiment in minuten om en eindigde het in een Bitcoin crash vandaag.

Crypto crash wordt versneld door liquidaties

De liquidatie grafiek laat zien waarom de beweging zo fel was. In korte tijd werd er voor meer dan $370 miljoen aan posities gesloten. Het overgrote deel daarvan kwam van longtraders. Zij zaten aan de verkeerde kant van de markt en werden automatisch uitgestopt.

Dit soort liquidaties werken als een domino-effect. Elke daling triggert nieuwe verkopen. Dat zie je terug in de hoge pieken op de grafiek. Het zijn geen losse trades, maar gedwongen exits. Daardoor voelt een daling vaak heftiger dan hij technisch hoeft te zijn. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met welke crypto’s gaan stijgen.

Crypto ai ziet vooral structuur, geen paniek

Waar veel beleggers vooral schrikken, kijken crypto ai-modellen anders naar deze beweging. ChatGPT en andere AI-tools analyseren patronen uit eerdere cycli. Die laten zien dat dit type daling vaak ontstaat wanneer de markt te vol zit met leverage.

In de voorspelling van ChatGPT ligt de nadruk op opschoning. Eerst moet de overtollige hefboom verdwijnen. Pas daarna ontstaat ruimte voor rust. Volgens GPT is dat proces nu grotendeels gebeurd.

Bitcoin koers voorspelling wijst op consolidatie

De Bitcoin voorspelling van ChatGPT is daarom voorzichtig positief, maar niet euforisch. Geen snelle terugkeer naar oude toppen, maar eerst stabilisatie. De zone rond $82.000 speelt daarin een sleutelrol. Dit niveau komt terug als eerdere bodem en als technisch ankerpunt.

Zolang Bitcoin boven dit gebied blijft, zien veel modellen ruimte voor herstel. Niet in één rechte lijn omhoog, maar via een fase van zijwaarts bewegen. Dat past bij markten die net een harde schok hebben verwerkt. Ondanks de crypto crash blijft de Bitcoin koers voorspelling voor de lange termijn positief.

Wat gaat Bitcoin koers doen bij deze niveaus

De vraag wat gaat Bitcoin doen, hangt nu volledig af van de reactie op steun. Houdt de huidige zone stand, dan kan vertrouwen langzaam terugkeren. Breekt de koers eronder, dan verschuift de aandacht naar lagere niveaus en neemt de onzekerheid toe.

$BTC almost touched the November lows. Now all eyes are on the $80,000 level, as if this level is lost, Bitcoin will go straight to April 2025 level. pic.twitter.com/6Efjj0JiIT — Ted (@TedPillows) January 30, 2026

Traditionele analisten kijken vooral naar macrofactoren. Denk aan rente, geopolitiek en algemene risk-off stemming. Zolang die druk aanwezig is, blijft elke opleving kwetsbaar. AI-modellen kijken meer naar marktdata en zien dat de grootste verkoopdruk inmiddels is geweest.

Bitcoin koers tussen angst en herstel

De Bitcoin koers beweegt nu in een spanningsveld. Aan de ene kant is er angst na de plotselinge daling. Aan de andere kant is er opluchting dat veel zwakke posities verdwenen zijn. Dat zie je vaak terug na dit soort dagen.

Deze crypto crash voelt groot, maar past binnen het beeld van een volatiele markt. Het verschil wordt de komende dagen gemaakt. Niet door grote woorden of voorspellingen, maar door simpele prijsactie. Rust of nieuwe paniek.

Voor nu wijzen zowel AI als analisten op hetzelfde. Eerst stabiliteit. Daarna pas richting. Dat maakt deze fase minder spectaculair, maar wel beslissend voor wat hierna komt.

