De aankomende Fed rentebeslissing eind oktober zet de financiële wereld in spanning. Beleggers kijken nauwlettend naar Jerome Powell en zijn uitspraken over rente en balansverkleining, omdat deze direct van invloed kunnen zijn op de waarde van crypto. Maar welke crypto kopen als je wilt profiteren van de mogelijke marktschommelingen? In dit artikel bespreken we de beste crypto’s om te overwegen, analyseren we de impact van Powell’s opmerkingen en geven we een top 3 crypto voor de korte termijn.

Waarom de Fed rentebeslissing zo belangrijk is voor crypto

Federal Reserve voorzitter Jerome Powell hintte recent dat het einde van het kwantitatieve verkrappingsprogramma (QT) nabij is. Dit programma, waarbij de Fed haar $7 biljoen balans afbouwt, beïnvloedt de rente en de liquiditeit in de markt. Powell zei dat toekomstige renteaanpassingen “meeting-by-meeting” worden beoordeeld, waarbij hij een zwakker wordende arbeidsmarkt afweegt tegen nog steeds hardnekkige inflatie.

Voor crypto betekent dit dat lagere rente of het stoppen van QT kan zorgen voor meer instroom van institutioneel kapitaal in risicovolle activa zoals Bitcoin en Ethereum. Historisch gezien reageren cryptomarkten positief op een minder strakke monetaire politiek, omdat beleggers op zoek gaan naar rendement buiten traditionele obligaties.

CPI data: cruciaal voor de koers van crypto

Morgen wordt de Amerikaanse Consumer Price Index (CPI) gepubliceerd. Dit cijfer geeft inzicht in de inflatie en kan een directe trigger zijn voor de markt. Als de CPI lager uitvalt dan verwacht, vergroot dit de kans dat de Fed eerder dan gepland rente verlaagt. Dat zou de dollar verzwakken en de weg vrijmaken voor een nieuwe altcoin-rally.

Coins die direct kunnen profiteren van inflatie- of rente-gerelateerde bewegingen zijn voornamelijk Bitcoin, Ethereum, en nieuwe ecosystemen zoals Snorter Token.

Top 3 crypto om te overwegen voor eind oktober

1. Bitcoin (BTC)

Bitcoin blijft de ultieme veilige haven binnen crypto. Powell’s hints over mogelijke stabilisatie van de balans en toekomstige renteverlagingen maken BTC aantrekkelijk voor zowel institutionele als particuliere beleggers. Daarnaast tonen Glassnode data aan dat institutionele posities in Bitcoin sinds half september met 12% zijn toegenomen. Dit kan duiden op een voorbereidende instroom richting lagere yields en een zwakkere dollar.

2. Ethereum (ETH)

Ethereum profiteert niet alleen van macro-economische ontwikkelingen, maar ook van zijn positie in DeFi en NFT’s. Lagere rente kan investeerders aanmoedigen om meer in ETH te staken of DeFi-projecten te betreden. Met de mogelijkheid van nieuwe protocol-updates richting Q4 en groeiende interesse in Layer-2 oplossingen, is ETH een solide keuze om te kopen vóór de Fed-beslissing.

3. Nieuwe crypto: Snorter Token

Voor risicovollere beleggers bieden nieuwe crypto’s potentieel hoge rendementen.

Snorter Token (SNORT) richt zich op traders die actief willen profiteren van nieuwe Solana meme coins. Snorter Bot, het trading platform achter SNORT, draait volledig via Telegram, wat ultra-snelle swaps, sniping en copy trading mogelijk maakt. Het algoritme detecteert rug pulls en honeypots met 85% effectiviteit, wat gebruikers beschermt tegen verliezen. SNORT houders profiteren bovendien van staking, airdrops en community rewards, en betalen slechts 0,85% fees in plaats van de gebruikelijke 1%+. Voor traders die snel willen reageren op marktbewegingen biedt dit een unieke kans.

Wat kan je verwachten rond de Fed rentebeslissing?

Dovish scenario: Als Powell aangeeft dat renteverhogingen voorlopig stoppen of dat QT wordt beëindigd, zullen BTC en ETH waarschijnlijk stijgen. Nieuwe crypto kunnen profiteren van een instroom van risicokapitaal. Hawkish scenario: Een onverwachte renteverhoging of strengere inflatieaanpak kan de dollar versterken en risicovolle crypto’s onder druk zetten. In dat geval kunnen beleggers tijdelijk uitstappen naar stablecoins of BTC als ‘safe haven’. Inflatiegevoelige coins: Nieuwe crypto’s met innovatieve use cases of sterke community ondersteuning, zoals SNORT kunnen sneller herstellen van negatieve macro-events vanwege hun specifieke ecosysteemvoordelen.

Wat de Fed beslissing betekent voor jouw crypto portefeuille

De Fed rentebeslissing eind oktober kan een belangrijke katalysator zijn voor de cryptomarkt. Historische trends en recente uitspraken van Powell suggereren dat een dovish scenario waarschijnlijk de waarde van Bitcoin, Ethereum en selecte nieuwe crypto’s zal ondersteunen. Voor beleggers die risico’s durven nemen, bied Snorter Token unieke kansen, terwijl BTC en ETH een solide basis vormen voor zowel korte- als langetermijnstrategieën.

Beste crypto om te kopen voor de Fed rentebeslissing? Bitcoin, Ethereum en selecte nieuwe tokens zoals Snorter Token zijn de topkandidaten, afhankelijk van jouw risicoprofiel. Blijf de CPI gegevens en Powell’s updates nauwlettend volgen, want deze kunnen de markt in één dag volledig veranderen.