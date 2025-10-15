Bekend crypto analist Ash Crypto (@Ashcryptoreal) stuurde gisteren een tweet uit met dikgedrukte letters: “Powell speech was GIGA bullish”. In de speech liet de voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve namelijk doorschemeren dat er mogelijk nog twee renteverlagingen komen dit jaar. Ook bevestigde hij dat het quantitative tightening (QT) programma de komende maanden eindelijk eindigt.

Volgens de crypto analist is cryptomarkt daarmee klaar voor een parabolisch vierde kwartaal. Hoe gaat deze crypto rally er dan uitzien?

Powell speech was GIGA bullish 🇺🇸 FED QT will end in coming months 2 more rate cuts confirmed in 2025 Stage is set for parabolic Q4 pic.twitter.com/WpqU7DU0cu — Ash Crypto (@Ashcryptoreal) October 14, 2025

Jerome Powell kondigt einde financiële restricties aan

In een speech van gisteren, dinsdag 14 oktober, liet de voorzitter van de Fed, Jerome Powell, weten dat het einde van het QT programma in zicht is. Met quantitative tightening verkleint de Fed de balans door minder staatsobligaties en hypotheekleningen aan te houden. Dit doen ze om inflatie in te dammen, prijzen te stabiliseren en de economie te remmen. Hoe minder obligaties, des te minder geld er in het systeem komt. In zware economische tijden wordt vaak juist het tegenovergestelde gedaan, quantitive easing (QE), om de economie juist te stimuleren.

Wanneer de financiële restricties ten einde komen, komt er weer meer liquiditeit vrij bij de banken. Hierdoor komt er meer krediet in omloop, waardoor meer liquiditeit beschikbaar is voor risicovolle assets zoals crypto en tech-aandelen.

Powell gaf niet aan wanneer de QT daadwerkelijk stopt, maar de verwachting is dit jaar. Hij gaf aan dat de reserves momenteel bijna “ample” zijn. Dit betekent dat de liquiditeit bijna op peil is.

Powell hint ook op Fed renteverlaging

In september koos de Fed voor een renteverlaging naar 4 – 4,25% en hiermee komt er eveneens meer geld vrij om in de cryptomarkt te steken. Dit effect wordt echter pas echt voelbaar als de Fed ook tijdens de komende twee meetings voor een verdere verlaging kiest.

De speech van Powell zorgde dan ook voor veel optimisme toen hij erop hintte dat de rentes op 29 oktober en 10 december waarschijnlijk ook verlaagd zullen worden. Volgens de Fedwatch tool van CME group is de kans op een verlaging eind oktober maar liefst 97,8%.

Crypto verwachting: Eindigt 2025 met een klapper van een crypto rally?

In het verleden kreeg de cryptomarkt vaak een flinke boost na het doorvoeren van renteverlagingen. De rally van 2020-2021 zorgde er bijvoorbeeld voor dat de Bitcoin (BTC) koers van $9000 in mei 2020 naar $66.500 in november 2021 steeg. Ook XRP maakte in die periode een behoorlijke pump door van $0,25 naar $1,98.

Op het moment van schrijven handelt BTC op een waarde van $112.328. Hiermee beweegt de cryptoleider zo’n 10% van de all-time high (ATH) van $126.198 vandaan. Ten opzichte van de afgelopen jaren, is 10% echter vrij weinig en een renteverlaging kan het tij weer volledig gaan keren. Als de stijging dat vergelijkbaar is met die van 2021, dan zou de nieuwe ATH wel eens binnen afzienbare tijd op de $150K kunnen liggen.

Ripple’s XRP blijft ook een cryptomunt die nog niet op de volle potentie gedraaid lijkt te hebben. Nu de rechtszaak met de Amerikaanse SEC achter de rug is, een bank licentie aangevraagd is en er binnenkort mogelijk spot XRP ETF’s op de planken liggen, zal de altcoin flink kunnen profiteren van de timing met de renteverlagingen en het einde van de QT. Op dit moment handelt XRP op $2,49, maar de verwachting is dat alle factoren samen zullen zorgen voor een stijging richting de $5 of zelfs $10.

Bitcoin en XRP zijn daarbij slechts twee voorbeelden van cryptomunten die zullen knallen door het nieuws van Powell.

Kortom, is Q4 het moment waar crypto op heeft gewacht?

