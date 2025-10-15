De spanning in de cryptomarkt loopt hoog op. Maar liefst zeven spot XRP ETF aanvragen liggen momenteel bij de U.S. SEC voor besluitvorming tussen 18 en 25 oktober 2025. Beleggers speculeren massaal over een mogelijke goedkeuring die de XRP koers richting $5 kan stuwen. Tegelijkertijd waarschuwen analisten voor een klassiek sell-the-news-scenario, nu data van CryptoQuant laat zien dat whales dagelijks voor ruim $50 miljoen aan XRP verkopen.

7 XRP ETF aanvragen in de pijplijn

Volgens de laatste SEC-updates zijn zeven grote partijen, waaronder Bitwise, 21Shares, Canary Capital en Galaxy Digital, in afwachting van een uitspraak over hun spot XRP ETF. Onder de nieuwe “fast-track” ETF-regels kan een besluit al binnen 60 tot 75 dagen vallen, in plaats van de vroegere 240 dagen cyclus. Dat betekent dat de Amerikaanse markt nog voor eind oktober een officiële XRP ETF kan krijgen.

In tegenstelling tot futures ETF’s die enkel prijsbewegingen volgen, vereisen spot ETF’s directe aankopen van echte XRP tokens. Elke dollar die in deze fondsen vloeit, verwijdert XRP uit de circulatie. Met minder dan 2 miljard XRP actief in retailhandel (terwijl ruim 55 miljard XRP vastzit in Ripple’s escrow en institutionele holdings) kan een goedkeuring leiden tot een historische supply shock.

Crypto analist Jake Claver benadrukt:

“Futures ETF’s bewegen de markt niet. Spot ETF’s wel. Zodra fondsen echte XRP gaan kopen voor custody, ontstaat er een liquiditeitskrapte die de prijs explosief kan opdrijven.”

Ripple koers: $2,51 en de strijd om $3 steun

Op het moment van schrijven noteert de XRP koers $2,51, na een week van heftige volatiliteit. De munt herstelde van de flash crash van vorige week, toen bijna $2 biljoen aan marktkapitalisatie in enkele uren verdampte. Ondanks die schok bleef de interesse vanuit institutionele partijen sterk.

Technisch gezien ligt de kritieke steunzone rond $3. Een doorbraak boven dit niveau kan de weg vrijmaken naar $5 bij ETF goedkeuring. Analisten vergelijken dit scenario met Bitcoin’s rally na de eerste ETF goedkeuring in 2024, toen BTC binnen zes weken met ruim 80% steeg.

Toch heerst er voorzichtigheid. Als de SEC de aanvragen opnieuw uitstelt, of als de markt de goedkeuring “ingeprijsd” heeft, kan XRP snel terugvallen richting de $2 grens. Dat risico wordt versterkt door het huidige whale gedrag.

Whale activiteit en ‘sell-the-news’-dreiging

Volgens onchain data dumpen grote XRP adressen dagelijks gemiddeld $50 miljoen aan tokens op de markt. Dit patroon suggereert dat institutionele investeerders winst nemen voor de ETF besluiten. Sommige analisten zien hierin een herhaling van het “sell-the-news”-scenario dat eerder bij Bitcoin plaatsvond. De markt stijgt in aanloop naar het nieuws, om vervolgens te corrigeren zodra de goedkeuring officieel is.

Toch betekent dat niet dat de fundamentele bullish trend voorbij is. Whales verkopen vaak in golven om liquiditeit te testen, terwijl zij tegelijkertijd accumuleren via secundaire wallets. Deze tactiek kan erop wijzen dat men op lange termijn juist hogere prijzen verwacht.

Institutionele vraag groeit ondanks volatiliteit

De interesse in XRP onder institutionele beleggers blijft stijgen. Fondsen zien in Ripple’s technologie en het XRP Ledger (XRPL) een schaalbaar, efficiënt netwerk dat klaar is voor grootschalig gebruik. Onlangs brak XRPL zelfs een record en werd het opgenomen in het Guinness World Records na het minten van 9,94 miljoen NFT’s in één event. Een bewijs van zijn ongeëvenaarde snelheid en capaciteit.

Deze prestaties versterken het vertrouwen dat XRP een solide fundament heeft om een bull run te dragen zodra de ETF markt opengaat. Mocht de SEC de spot XRP ETF’s goedkeuren, dan kan XRP de eerste altcoin worden die de ETF effecten van Bitcoin weet te repliceren. Met een explosieve instroom van nieuw kapitaal tot gevolg.

Bitcoin Hyper: nieuwe katalysator binnen Layer-2 revolutie

Tegelijk met het XRP-ETF-nieuws kijkt de markt naar innovatieve projecten zoals Bitcoin Hyper. Dit gloednieuwe crypto initiatief bouwt de eerste Layer-2 scaling oplossing voor Bitcoin, bedoeld om transactiekosten en verwerkingstijden drastisch te verlagen.

Momenteel kost een Bitcoin transactie gemiddeld meer dan $2 en duurt het bijna een uur om te bevestigen. Bitcoin Hyper pakt dit probleem aan door gebruikers in staat te stellen hun BTC te bridgen naar een snelle Layer-2 omgeving.

Gebruikers sturen hun BTC naar een beveiligd contractadres op de mainchain. Daar wordt hun BTC vergrendeld, en een equivalent bedrag aan $BTC (Layer-2 versie) wordt aangemaakt op het Bitcoin Hyper netwerk. Deze transacties gebruiken zero knowledge rollups en batch verificaties, vergelijkbaar met Ethereum’s Arbitrum, om zowel snelheid als veiligheid te garanderen.

Daarnaast kunnen $HYPER tokenhouders deelnemen aan netwerkbeveiliging door hun tokens te staken en APY te verdienen. Bij een opname wordt de Layer-2 BTC vernietigd en ontvangt de gebruiker zijn oorspronkelijke BTC terug op het mainnet, een proces dat volledig transparant en veilig is.

De komst van Bitcoin Hyper benadrukt een bredere trend. Layer-2 innovatie als motor van de volgende bull run. Terwijl ETF’s liquiditeit naar gevestigde assets trekken, versnellen projecten als Bitcoin Hyper de adoptie door infrastructuur te verbeteren.

Wat betekent dit voor retailbeleggers?

Voor retailbeleggers is de huidige situatie rond XRP zowel een kans als een risico. Als de SEC een of meerdere ETF’s goedkeurt, kan XRP volgens technische analyses snel uitbreken naar $5, met verdere bullish extensies richting $7,50-$10op langere termijn.

Maar bij een afwijzing of vertraging kan de koers even hard terugvallen. De combinatie van whale verkoopdruk en speculatieve longposities vergroot de kans op scherpe correcties.

De sleutel ligt in risicobeheer:

Posities spreiden en winst nemen bij pieken

Volg onchain data rond whale accumulatie

Let op updates van de SEC tussen 18–25 oktober. Deze week wordt bepalend.

Voor beleggers die naast XRP exposure willen naar groei-initiatieven binnen de markt, kan Bitcoin Hyper een interessante hedge zijn. Het project speelt in op een structurele behoefte binnen crypto, schaalbaarheid en snelheid.

XRP richting $5: bullish, maar broos

De komende tien dagen zijn cruciaal voor Ripple. De zeven lopende ETF-aanvragen kunnen het sentiment in de cryptomarkt volledig omgooien. Een goedkeuring betekent directe vraag naar fysieke XRP en een kans op een supply shock die de koers richting $5 kan duwen. Toch mag niemand de kracht van “sell the news” onderschatten. Whales verkopen agressief, en de markt kan kortstondig afkoelen voordat de volgende leg omhoog begint.

Wat zeker is, is de XRP ETF race symboliseert een nieuw hoofdstuk in de institutionele adoptie van crypto. Terwijl XRP strijdt om ETF goedkeuring, bouwen projecten zoals Bitcoin Hyper verder aan de technologische basis voor de volgende fase van de bull run.