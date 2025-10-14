De XRP koers lijkt zich klaar te maken voor een nieuwe, mogelijk explosieve beweging. Twee tegengestelde signalen zorgen voor speculatie. Ripple kondigde een $200.000 ‘Attackathon’ aan in samenwerking met Immunefi, een wereldwijd beveiligingsevenement voor het nieuwe XRPL Lending Protocol. Dit gebeurde echter terwijl whales in de afgelopen maand ruim 440 miljoen XRP (ongeveer $1,2 miljard) verkochten. Analisten interpreteren deze combinatie als bullish, maar wat gaat Ripple doen?

Ripple lanceert 200K Attackathon

Ripple’s nieuwste DeFi project, het XRPL Lending Protocol, is gebouwd bovenop de XRP Ledger en richt zich op institutioneel gebruik van on-chain liquiditeit. Via de samenwerking met Immunefi kunnen white-hat hackers en security onderzoekers tot $200.000 verdienen door kwetsbaarheden in de code te vinden.

We’ve partnered with @rippleXDev to launch a $200,000 Attackathon helping secure the proposed XRPL Lending Protocol. This is a time-boxed, adversarial competition to identify vulnerabilities before the protocol reaches production. pic.twitter.com/792uz2fRNZ — Immunefi (@immunefi) October 13, 2025

De Attackathon start op 27 oktober en loopt tot 29 november 2025. Daarvoor kunnen deelnemers bij een educatieve fase via de XRPL Academy trainingen en technische sessies van Ripple engineers volgen. Volgens Ripple is het doel om institutionele standaarden in DeFi te brengen. Denk hierbij aan leningen zonder onderpand, maar met off-chain kredietbeoordeling, allemaal binnen het nieuwe XLS-66 framework.

Deze aanpak maakt XRP aantrekkelijker voor banken en kredietinstellingen die zoeken naar gereguleerde blockchain oplossingen. Analisten zien dit als een teken dat Ripple zich positioneert als brug tussen traditionele markten en DeFi. Precies op tijd voor de verwachte ETF-beslissingen eind oktober.

Whales verkopen XRP

On-chain data van Santiment toont aan dat grote wallets in september en oktober ongeveer 440 miljoen XRP verkochten, ter waarde van ruim $1,2 miljard. Toch is dit geen teken van uitstroom. De exchange balansen bleven vrijwel gelijk, terwijl whales tegelijkertijd nieuwe posities opbouwden bij lagere niveaus.

Dit patroon doet denken aan eerdere ‘liquidity flushes’, waarbij whales retail traders uit de markt drukken voordat de koers een sterke opwaartse beweging inzet. Historisch gezien volgden op dergelijke golven enkele van XRP’s grootste rally’s, waaronder de stijging van 2017.

Momenteel beweegt XRP tussen $2,40 en $2,50. Volgens marktanalisten zou een doorbraak boven $3 de deur openen naar een versnelling richting $5 – $10 in Q4. Vooral als de aankomende ETF’s en RLUSD rollout in Europa samenvallen en zorgen voor een meer instroom aan kapitaal.

Europese licenties en ETF hype

Ripple’s recente gesprekken met de Luxemburgse toezichthouder om zijn RLUSD stablecoin te lanceren, worden gezien als een cruciale stap richting Europese integratie. Zodra deze licentie rond is, kan RLUSD worden gekoppeld aan banken binnen de EU. Dat kan op den duur XRP’s liquiditeit en bruikbaarheid als brugvaluta vergroten.

Great meeting with @Ripple, as they advance toward securing their license to operate in Luxembourg.

We discussed their ambitions in Europe and Luxembourg, and I reaffirmed our commitment to digital innovation. pic.twitter.com/JLbEezTGPE — Gilles Roth (@RothGilles) October 9, 2025

Daarbovenop verwachten analisten dat de spot ETF-beslissingen van eind oktober (18-21 oktober) een groot effect zullen hebben. Een goedkeuring voor een XRP ETF zou de eerste zijn buiten Bitcoin en Ethereum, en mogelijk miljarden aan institutioneel kapitaal aantrekken.

Tot slot zou een mogelijke handelsdeal tussen Donald Trump en Xi Jinping in de komende weken het sentiment op de markten kunnen verbeteren. Dat kan uiteraard gunstig uitpakken voor risicovolle activa zoals crypto.

De komende weken zijn cruciaal

Alles wijst erop dat XRP zich in een accumulatiefase bevindt voorafgaand aan een grote beweging. Ripple verstevigt zijn institutionele infrastructuur via Immunefi en RLUSD, terwijl whales de markt schoonvegen.

Als de koers boven $3 uitbreekt met sterk volume, kan dat de start betekenen van een nieuwe bull run richting $5 – $10 in Q4 2025. XRP beweegt in stilte, maar alle signalen wijzen op een sterke comeback.

