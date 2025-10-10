De strategische zet van Ripple in het Midden-Oosten zorgt opnieuw voor opschudding in de cryptowereld. Op 9 oktober kondigde het bedrijf een samenwerking aan met Bahrain Fintech Bay (BFB), het belangrijkste fintech ecosysteem van het land. Daarmee verstevigt Ripple zijn positie in een regio die bekendstaat om haar snelle adoptie van blockchaintechnologie. De plannen zijn om Ripple’s eigen stablecoin RLUSD aan lokale banken en financiële instellingen aan te bieden. Een stap die volgens analisten het gebruik van XRP aanzienlijk kan vergroten.

Ripple, dat eerder dit jaar al een licentie ontving van de Dubai Financial Services Authority (DFSA), gebruikt Bahrein nu als springplank voor bredere uitbreiding in de Golfregio. De samenwerking met BFB richt zich op innovatie, regelgeving en educatie rond digitale activa. Dat maakt Bahrein een belangrijk puzzelstuk in de wereldwijde strategie van Ripple. De aankondiging kwam tijdens het Fintech Forward 2025 evenement, waar Ripple aanwezig was naast vertegenwoordigers van grote banken en overheden.

Ripple versterkt voetafdruk in het Midden-Oosten

Met de samenwerking krijgt Ripple directe toegang tot Bahreinse banken en fintech bedrijven. Volgens Reece Merrick, Managing Director Middle East & Africa bij Ripple, is Bahrein een van de eerste landen ter wereld die duidelijke crypto regelgeving heeft ingevoerd. “De samenwerking met Bahrain Fintech Bay stelt ons in staat om pilots en proof-of-concepts te ontwikkelen die het financiële landschap van de regio kunnen veranderen,” zei Merrick.

In de praktijk betekent dit dat Ripple en BFB samen beste altcoin oplossingen, custody diensten en tokenization projecten zullen uitrollen. Banken in Bahrein krijgen de mogelijkheid om via Ripple’s infrastructuur digitale activa te bewaren en transacties te verwerken met de RLUSD stablecoin als tussenmiddel.

Deze stap is niet enkel symbolisch. Het biedt een concrete use case voor XRP, dat vaak als brugvaluta wordt gebruikt bij internationale betalingen. Door RLUSD als stablecoin te koppelen aan Ripple’s On-Demand Liquidity (ODL) netwerk, kan XRP opnieuw in het middelpunt komen te staan van internationale transacties, precies het domein waarin Ripple altijd heeft willen domineren. Dit alles wordt versterkt met de afgelopen XRP meeting met de Finance minister van Luxemburg.

De introductie van Ripple USD (RLUSD) wordt gezien als een cruciale uitbreiding van het ecosysteem. In tegenstelling tot veel stablecoins die alleen gericht zijn op retailgebruik, positioneert Ripple RLUSD als institutioneel betaalmiddel. Banken en grote bedrijven kunnen de stablecoin gebruiken binnen Ripple’s betalingsinfrastructuur, waardoor transacties sneller, goedkoper en transparanter verlopen.

Deze ontwikkeling zou de vraag naar XRP indirect kunnen aanjagen. Terwijl RLUSD functioneert als stabiel betaalmiddel, blijft XRP nodig voor liquiditeit en netwerkverwerking. Het resultaat, meer activiteit op de XRPL (XRP Ledger) en een sterker fundament voor de tokenwaarde.

Vergelijkbare bewegingen zagen we eerder bij Ripple’s partnerschap met Tranglo en SBI Holdings, die ook leidden tot een toename in netwerkgebruik. Als Bahreinse banken massaal aanhaken, zou dat hetzelfde effect kunnen hebben, maar dan op regionaal niveau.

Bahrein als fintech-hub

Bahrein positioneert zich al jaren als pionier in de digitale financiële sector. Het land was een van de eersten in het Midden-Oosten die cryptoregels invoerde en fintechbedrijven actief uitnodigde. Met Bahrain Fintech Bay als aanstichter wil het koninkrijk nu verder gaan door echte blockchain implementaties in de financiële sector te brengen.

COO Suzy Al Zeerah van BFB verklaarde dat de samenwerking met Ripple “nieuwe kansen opent voor pilots, talentontwikkeling en grensverleggende oplossingen die de toekomst van financiële innovatie in de regio zullen bepalen.” De focus ligt op stabiliteit en integratie. Twee thema’s die perfect aansluiten bij Ripple’s DNA.

De timing van deze samenwerking is opvallend. Terwijl andere cryptobedrijven worstelen met regelgeving in Europa en de VS, groeit Ripple’s aanwezigheid in regio’s waar duidelijkheid heerst. Bahrein, samen met de Verenigde Arabische Emiraten, vormt nu de kern van wat velen zien als Ripple’s “MENA Power Play.”

Waarom dit bullish is voor de XRP koers

De markt reageerde positief op het nieuws. XRP handelt nu rond $2,84, dicht bij een belangrijke weerstand. Een doorbraak boven $3,00 zou volgens analisten de deur kunnen openen naar de volgende zone tussen $3,50 en $3,80. De lancering van RLUSD wordt gezien als de ontbrekende schakel die de waarde van XRP kan verhogen.

Daarnaast zorgt institutionele adoptie, via banken en overheden, voor stabiliteit in een markt die vaak gedreven wordt door sentiment. De kans dat Bahreinse instellingen daadwerkelijk gebruikmaken van Ripple’s betalingsnetwerk is groot, gezien de sterke overheidssteun voor fintech en de bereidheid om te experimenteren met digitale valuta’s.

Ripple’s strategie om zich te verankeren in gereguleerde markten begint vruchten af te werpen. Na Singapore, Dubai en Japan lijkt Bahrein de volgende hotspot te worden. Met een duidelijk pad richting utility en real-world adoption groeit ook de overtuiging van de XRP verwachting, die binnenkort de $10 kan testen.

Blockchain adoptie door overheden

De samenwerking past in een bredere trend waarin overheden wereldwijd blockchain steeds meer omarmen. Landen als Bahrein en de VAE gebruiken deze technologie niet langer alleen voor betalingen, maar ook voor digitale identiteiten, logistiek en openbare data-infrastructuur.

Ripple bevindt zich in een unieke positie om van die trend te profiteren. Met meer dan 60 gereguleerde licenties wereldwijd en jarenlange ervaring in financiële infrastructuur, is het bedrijf klaar om bruggen te slaan tussen traditionele banken en de nieuwe digitale economie.

De stap naar Bahrein bevestigt dat Ripple niet alleen de crypto industrie wil hervormen, maar ook het traditionele financiële systeem wil moderniseren.

