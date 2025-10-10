Topman Stuart Alderoty van Ripple heeft deze week een ontmoeting gehad met de Luxemburgse minister van Financiën, Gilles Roth. De meeting stond in het teken van Ripple’s uitbreiding naar Europa en de aanvraag van een officiële licentie in Luxemburg.

Die stap kan grote gevolgen hebben voor de XRP koers, want het opent de deur naar institutionele adoptie binnen de Europese Unie.

Ripple legt de basis voor Europese expansie

Ripple is al jaren bezig om zijn positie buiten de VS te versterken. Na de juridische strijd met de SEC richt het bedrijf zich nu op Europa. Luxemburg speelt daarin een sleutelrol. Het land staat bekend om zijn stabiele financiële klimaat en open houding tegenover digitale innovatie.

Great meeting with @Ripple, as they advance toward securing their license to operate in Luxembourg.

We discussed their ambitions in Europe and Luxembourg, and I reaffirmed our commitment to digital innovation. pic.twitter.com/JLbEezTGPE — Gilles Roth (@RothGilles) October 9, 2025

Tijdens de meeting zei minister Roth dat Luxemburg inzet op een toekomst met gereguleerde digitale betalingen. Ripple bevestigde dat het werkt aan een EMI licentie, waarmee het volledig mag opereren binnen Europa.

Die licentie valt onder de nieuwe MiCA wetgeving, die regels opstelt voor crypto en stablecoin bedrijven in de EU. Zodra Ripple de vergunning binnen heeft, kan het diensten aanbieden aan Europese banken en ook zijn eigen stablecoin RLUSD officieel uitrollen. Voor de geïnteresseerden hebben we een lijst samengesteld met de beste altcoins naast XRP.

Waarom deze stap belangrijk is voor XRP

De timing van deze stap is strategisch. De Europese markt verplaatst zich razendsnel richting gereguleerde digitale betalingen. Jaarlijks gaan er meer dan $200 biljoen aan grensoverschrijdende betalingen door Europese banken en Ripple wil daar een groter deel van pakken.

The EU led in creating comprehensive rules for digital assets – and nations like Luxembourg are leaning in. Thanks to Luxembourg Finance Minister @RothGilles and his team for a great meeting last week. @Ripple is excited about our future in Luxembourg and the EU. https://t.co/8vHbPBH7R0 — Stuart Alderoty (@s_alderoty) October 9, 2025

Luxemburg is in dat plan de perfecte uitvalsbasis. Grote namen zoals Coinbase en Standard Chartered kozen eerder al voor het land vanwege zijn transparante regels en toegang tot de EU markt. Ripple volgt nu dezelfde route, maar met een belangrijk verschil. Het bedrijf combineert traditionele financiële licenties met blockchaintechnologie.

Volgens XRP CEO Brad Garlinghouse is Europa een “logische volgende stap” voor Ripple’s groei, want “De EU heeft eindelijk duidelijke regels. Dat schept vertrouwen en trekt kapitaal aan. Wij willen deel zijn van dat ecosysteem.”

XRP koers reageert op diplomatieke vooruitgang

Beleggers zien deze ontwikkeling als een nieuw bullish signaal voor de XRP koers. Na maanden van consolidatie krijgt de crypto eindelijk weer een duidelijk groeiverhaal. Een goedgekeurde Luxemburgse licentie zou Ripple niet alleen meer geloofwaardigheid geven, maar ook het vertrouwen van institutionele partijen versterken.

Zodra banken of overheden XRP gebruiken voor internationale transacties, neemt de vraag naar de coin toe. En dat kan op termijn een stevige koersstijging veroorzaken. Sommige analisten zien zelfs parallellen met het moment dat Bitcoin zijn eerste ETF goedkeuring kreeg. Een duidelijk teken dat crypto volwassen wordt.

Daar komt bij dat Ripple achter de schermen werkt aan meerdere samenwerkingen met Europese financiële instellingen. Dat soort partnerschappen kan de liquiditeit van XRP vergroten en de crypto aantrekkelijker maken voor grote spelers die zich tot nu toe afzijdig hielden. Lees ons artikel over de XRP verwachting.

Wat betekent dit voor de toekomst van XRP in Europa?

Met de MiCA regels in werking en een mogelijke licentie op komst, lijkt Ripple klaar voor een sterke comeback. De XRP CEO hintte al dat er meerdere Europese deals in voorbereiding zijn. Ripple Payments Europe, de dochteronderneming die dit voorjaar in Luxemburg werd opgericht, heeft vacatures openstaan voor compliance, anti-witwas en projectmanagement, allemaal signalen van schaalvergroting.

World‘s 4th richest country becomes first Eurozone member to invest in #Bitcoin. 🇱🇺 Luxembourg’s Intergenerational Sovereign Wealth Fund (FSIL) has allocated 1% of its $730 million portfolio to #Bitcoin. Stack accordingly. pic.twitter.com/K9beRQjrDY — Carl ₿ MENGER ⚡️🇸🇻 (@CarlBMenger) October 9, 2025

Ook interessant is dat het Luxemburgse staatsfonds onlangs één procent van zijn vermogen investeerde in Bitcoin. Dat maakt Luxemburg het eerste land in Europa dat Bitcoin opneemt in zijn portefeuille. Deze stap bevestigt dat de overheid digitale innovatie niet alleen toestaat, maar actief aanmoedigt.

Wat gaat Ripple doen de komende maanden?

Ripple lijkt zich voor te bereiden op de volgende grote fase van adoptie. Gereguleerde stablecoins en grootschalige betalingen via de XRP Ledger. Als de licentie er komt, kan het bedrijf ook andere stablecoins koppelen aan de euro of pond.

De focus ligt op het combineren van blockchaintechnologie met bestaande bank infrastructuur, zodat betalingen sneller en goedkoper verlopen. Dat is precies waar de EU met haar nieuwe regels op inzet, innovatie met toezicht.

Voor beleggers en traders is de boodschap duidelijk. Ripple bouwt rustig door aan zijn fundament, en deze meeting met Luxemburg is een teken dat het bedrijf dichter dan ooit bij officiële erkenning in Europa staat. Lees ook ons artikel over de Ripple advertentie die mega adoptie toont.

