Op de XRPL Apex Conference kwam Brad Garlinghouse met bijzonder bullish Ripple nieuws: tegen 2030 kan de blockchain van Ripple Labs 14% van de transacties die nu via SWIFT uitgevoerd worden overnemen. Met name de komst van Ripple Stablecoin RLUSD draagt hieraan bij. Wat gaat Ripple doen?

CEO komt met bullish Ripple nieuws

Volgens Brad Garlinghouse, CEO van Ripple Labs, kan zijn platform in 2030 ongeveer 14% van de activiteiten van SWIFT overnemen. Dat is belangrijk Ripple nieuws, want in deze methode voor internationale transacties gaan enorme bedragen om.

Per jaar verwerkt SWIFT $150 biljoen aan overschrijvingen. Het is de ambitie van Ripple om 14% hiervan, oftewel $21 biljoen, te managen via de XRP ledger.

📢 300+ banks aren’t experimenting with RippleNet. They’re partnering 👇 Brad Garlinghouse isn’t talking hypotheticals, he’s forecasting $XRP to capture 14% of SWIFT volume by 2030. That’s $21 trillion in annual value moving through the XRP Ledger. You think this is about a… pic.twitter.com/J0W6nLQKQH — X Finance Bull (@Xfinancebull) November 23, 2025

Nu al is het bedrijf bezig om met haar cryptomunten XRP en RLUSD voet aan de grond te krijgen in de wereld van de zakelijke transacties. Onder meer banken en financiële dienstverleners in Japan, de Filipijnen en delen van Afrika gebruiken het netwerk met haar On-Demand liquiditeit. Volgens het Q2 rapport van 2025 gaat het om $1,3 biljoen op jaarbasis.

Uit cijfers van Ripple Labs blijkt dat inmiddels meer dan 60 grote institutionele partijen, waaronder ook de banken SBI Remit en Santander, nu al XRP voor snelle crossborder betalingen gebruiken. In totaal werkt het bedrijf samen met meer dan 11.000 instituten.

Wat gaat Ripple doen?

Ripple is in het verleden al vaker omschreven als een ‘Swift Slayer’. Vanaf het begin heeft Ripple Labs zich met deze cryptomunt op de zakelijke sector gericht, waarbij met name het voltooien van razendsnelle internationale transacties de doelstelling is geweest. Hierdoor is het op dit gebied een van de beste cryptomunten geworden.

De ‘Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication’ (SWIFT) is anders dan Ripple geen betaalnetwerk, maar meer een soort communicatiesysteem. Aan de hand van allerlei codes kunnen banken onderling geld naar elkaar overhevelen. Dit systeem was in 1973, toen het gelanceerd werd, bijzonder geavanceerd. Echter, in de tijd van internet (zeker Web3) is de behoefte groot aan instant transacties; iets wat SWIFT niet kan garanderen.

Volgens Garlinghouse bestaat SWIFT uit twee delen: het versturen van de codes en liquiditeit. Banken moeten accounts wereldwijd eerst vullen waarna ze SWIFT transacties kunnen uitvoeren. Dit kost hen een hoop kapitaal dat ze liever elders zouden willen investeren.

Ripple Labs heeft hiervoor On-Demand-Liquidity bedacht. Hiermee vervalt de noodzaak om accounts te pre-funden en kunnen transacties sneller en goedkoper uitgevoerd worden. Ter vergelijking: een Ripple transactie duurt zo’n twee tot vijf seconden en kost ongeveer $0,0002, een SWIFT transactie duurt vaak meerdere dagen en kost $26 tot $50.

De rol van Ripple Stablecoin RLUSD

Een jaar geleden lanceerde Ripple Labs haar eigen stablecoin, de RLUSD. Deze werd gemaakt om snelle overschrijvingen via de Ripple Ledger gemakkelijk te maken. Met een dollar stablecoin hoef je immers niet eerst de waarde van een token om te rekenen naar dollars voordat je een transactie doet.

In korte tijd wist men met RLUSD een marketcap van $1 miljard te veroveren. De verwachting is dat dit bedrag richting 2030 verder zal stijgen: de vraag zal toenemen wanneer de Ripple Ledger meer en meer functionaliteiten van SWIFT overneemt.

Wat Garlinghouse en zijn team zeker geholpen heeft is de invoering van de Genius Act in de Verenigde Staten: deze zorgt voor juridische duidelijkheid omtrent tokens als RLUSD. Dit komt het vertrouwen van institutionele investeerders ten goede.

Volgt XRP Rally? XRP koers blijft rustig

Met een waarde van $2,06 blijft de XRP koers relatief rustig. In de afgelopen weken daalde de waarde van de grote token gestaag, evenals die van de cryptomarkt als geheel. Wie positief is zou nog kunnen zeggen dat Ripple het ondanks de verliezen beter deed dan veel van haar concurrenten – iets wat vooral aan het vertrouwen van institutionele investeerders te danken is.

Een nieuwe XRP rally is niet ontstaan door de uitspraken van Garlinghouse, maar dit was waarschijnlijk ook niet de verwachting. Het gaat hier namelijk om een lange-termijnvisie, waar de tokenuitgever rustig naar aan het opbouwen is.

Mocht de CEO met zijn uitspraken gelijk krijgen, dan kan er een flinke groei van XRP verwacht worden. Onder meer het feit dat RLUSD transacties Ripple gasfees nodig hebben, kan bijdragen aan de groei van de XRP koers.

Desondanks zijn er ook risico’s. Zo werkt SWIFT niet alleen samen met Ripple, maar ook met concurrent Hedera. Ook mag er concurrentie verwacht worden vanuit CBDCs (door de overheid uitgegeven stablecoins) en ontwikkelingen richting crypto adoptie bij creditcardbedrijf Visa.

Mocht de Ripple verwachting van Garlinghouse uitkomen en de flow stijgen naar $21 biljoen, dan kan de XRP koers richting de $11,90 groeien. Volgens andere bronnen is $10 halen al in 2026 mogelijk.

