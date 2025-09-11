Perplexity AI heeft koersvoorspellingen uitgebracht voor XRP, Shiba Inu en PEPE voor eind 2025, terwijl crypto analist Miles Deutscher een revolutionaire methode onthult om AI tools te gebruiken voor superieure marktanalyse. Deze ontwikkelingen tonen hoe kunstmatige intelligentie de crypto koers voorspellingen transformeert.

Perplexity AI voorspelt XRP koers en meme coin targets 2025

Perplexity AI heeft concrete koersdoelen gepubliceerd voor drie populaire altcoins richting eind 2025. Voor XRP voorspelt de AI een target tussen $3,50-$5,20, gebaseerd op institutionele adoptie en ETF goedkeuringen. Shiba Inu koers zou volgens de analyse kunnen stijgen naar $0,000045-$0,000067 door verbeterde burn mechanismen en ecosystem groei.

PEPE koers toont het meest volatiele profiel met een voorspelling tussen $0,000018-$0,000032, afhankelijk van meme coin market sentiment en sociale media trends. De AI-gedreven methodologie combineert technische analyse, fundamentele factoren en sentiment data voor deze realistische koersdoelen.

Miles Deutscher onthult Perplexity superieure research capaciteiten

Crypto analist Miles Deutscher heeft zijn ervaring gedeeld na maanden gebruik van ChatGPT en Grok voor crypto research. Hij ontdekte dat Perplexity market research op manieren aanpakt die andere AI modellen simpelweg niet kunnen evenaren.

Before I dive into exactly how I'm using Perplexity for crypto market research, you must switch over to the "Crypto" tab within Perplexity. You can find this in Home → Finance → Crypto. This mode is free and one of the best AI crypto research tools available. pic.twitter.com/O1An1LB584 — Miles Deutscher (@milesdeutscher) August 14, 2025

Deutscher benadrukt het belang van het overschakelen naar de gratis “Crypto” tab binnen Perplexity Finance, te vinden via Home → Finance → Crypto. Deze modus biedt volgens hem een van de beste AI crypto research tools die beschikbaar zijn.

Vijf essentiële prompts voor market data scanning

De grootste voordelen van Perplexity Finance liggen in de toegang tot real-time crypto data. Deutscher heeft vijf specifieke mini prompts ontwikkeld die toegang geven tot live exchange data, trading volumes en altcoin volume rotation over 72 uur periodes.

Deze prompts zijn perfect voor het krijgen van een snelle puls van de hele markt binnen seconden, wat Deutscher nu als onderdeel van zijn dagelijkse ochtend routine gebruikt. De functionaliteit overstijgt wat traditionele analyse tools kunnen bieden.

Perplexity als crypto alerts engine en personal AI agent

Naast algemeen markt scannen fungeert Perplexity als perfecte crypto alerts engine. Deutscher raadt twee hoofdfuncties aan: het creëren van custom watchlists binnen Perplexity met alerts, en het gebruiken van prompts voor custom crypto news calendars.

In de rechterbovenhoek van Perplexity Finance kunnen gebruikers custom watchlists aanmaken. Deze watchlists zijn superhandig omdat je elk altcoin pair kunt toevoegen en dagelijkse alerts en updates ontvangt. Het is als het hebben van een personal AI agent getraind op jouw markt watchlists.

AI revolutie in crypto analyse en PEPE koers impact

De integratie van AI in crypto analyse markeert een keerpunt voor hoe investeerders meme coins zoals PEPE en Shiba Inu koers bewegingen voorspellen. Deze tools maken complexe marktdata toegankelijk voor retail investeerders die voorheen afhankelijk waren van beperkte informatie.

