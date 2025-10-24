Yahoo Finance onthult dat XRP betalingsvolume steelt van het traditionele SWIFT netwerk. Daarnaast toont technische analyse dat de huidige Ripple koers structuur identiek is aan 2017. Deze combinatie creëert een unieke instapkans.

XRP biedt superieure technologie boven SWIFT

Financiële instellingen kiezen steeds vaker voor XRP boven SWIFT. De reden is simpel. XRP transacties kosten een fractie van traditionele betalingen. Bovendien duurt een internationale betaling slechts enkele seconden in plaats van dagen.

SWIFT verwerkt dagelijks triljoenen dollars aan betalingen. Echter verliest het systeem nu marktaandeel aan modernere alternatieven. XRP combineert snelheid met lage kosten. Daarom kiezen banken en payment providers voor deze technologie.

De verschuiving versnelt momenteel. Meerdere grote instellingen testen XRP voor grensoverschrijdende betalingen. Vervolgens zien ze directe kostenbesparingen en efficiëntiewinsten. Dit verklaart waarom het betalingsvolume richting XRP verschuift.

Ripple koers volgt exact hetzelfde patroon als 2017

Crypto analist EtherNasyonaL ontdekt een opmerkelijk patroon. De huidige Ripple koers bevindt zich in dezelfde channel structuur als Q4 2017. Destijds raakte XRP de middle band aan. Vervolgens volgde een explosieve stijging binnen enkele maanden.

$XRP a different perspective. 🔃 Q4 2017 After breaking the middle band of the channel, XRP peaked in a parabolic rise within a few months. Q4 2025 In the same channel structure, the price again touched the middle band, was rejected, and then began to accumulate. The chart… pic.twitter.com/Zd0nezIpKL — EᴛʜᴇʀNᴀꜱʏᴏɴᴀL 💹🧲 (@EtherNasyonaL) October 23, 2025

Nu in Q4 2025 herhaalt de geschiedenis zich. De XRP koers heeft opnieuw de middle band aangeraakt. Daarna volgde een rejection met een opbouwfase. De Ripple koers positie lijkt identiek aan de setup voor de 2017 doorbraak.

Deze herhaling is geen toeval. Marktcycli vertonen vaak vergelijkbare patronen. Daarom bestuderen crypto analisten historische charts voor toekomstige voorspellingen. De huidige situatie toont sterke overeenkomsten met het verleden.

Wat gaat Ripple doen volgens technische signalen

De combinatie van fundamentele en technische factoren is krachtig. Enerzijds steelt XRP marktaandeel van SWIFT. Anderzijds wijst de chart op explosief potentieel. Deze dubbele katalysator kan de Ripple koers significant hoger stuwen.

Beleggers zien de huidige niveaus als aantrekkelijk. De opbouwfase biedt instapkansen voordat de volgende beweging begint. Daarnaast ondersteunt de XRP SWIFT adoptie het fundamentele verhaal. Dit versterkt het vertrouwen in toekomstige groei.

Bovendien blijft de XRP ETF discussie actueel. Institutionele goedkeuring kan extra momentum brengen. Vervolgens zou dit de prijsactie verder versnellen. De komende maanden worden daarom cruciaal voor de koers ontwikkeling.

Best Wallet: veilig XRP beheren

Terwijl XRP momentum wint, zoeken beleggers naar veilige oplossingen. Best Wallet biedt een gebruiksvriendelijk platform voor crypto beheer. De wallet ondersteunt XRP en honderden andere tokens.

Gebruikers kunnen eenvoudig hun portfolio monitoren. Daarnaast biedt het platform geavanceerde beveiligingsfeatures. Hierdoor blijven assets beschermd tegen externe bedreigingen.

