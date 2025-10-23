De XRP markt staat mogelijk aan de vooravond van een grote supply shock. Crypto analisten waarschuwen dat DeFi projecten en institutionele spelers samen 13% van het circulerende aanbod kunnen vastzetten. Dit zou drastische gevolgen kunnen hebben voor de Ripple koers.

Axelar en Flare mikken op 8 miljard XRP

Twee grote blockchain projecten hebben ambitieuze plannen aangekondigd die de XRP supply drastisch kunnen beperken. Axelar Network lanceerde onlangs mXRP, een opbrengstgevend product dat $10 miljard aan XRP wil beheren. Dit komt neer op 5% van het totale circulerende aanbod.

Daarnaast heeft Flare Networks een vergelijkbaar doel gesteld. Het project streeft ernaar om tegen medio 2026 zo’n 5 miljard XRP te mobiliseren via zijn FXRP wrapping systeem. Samen zouden deze twee initiatieven ongeveer 8 miljard XRP uit circulatie kunnen halen.Met een circulerend aanbod van ongeveer 60 miljard XRP betekent dit dat 13% van alle beschikbare tokens zou worden vastgezet. Deze ontwikkeling heeft veel crypto experts aan het denken gezet over de mogelijke gevolgen voor de XRP koers.

Supply shock niet langer speculatie volgens analisten

Verschillende crypto analisten stellen dat een XRP supply shock niet langer een theoretisch scenario is. Bovendien wijzen ze erop dat deze ontwikkeling samenvalt met andere bullish factoren voor de Ripple koers.

Zo zijn er momenteel meerdere XRP ETF aanvragen in behandeling bij de SEC. Deze fondsen zouden bij goedkeuring mogelijk miljarden dollars aan institutioneel kapitaal naar XRP kunnen trekken. Daarnaast blijft de exchange voorraad aan XRP dalen, met name op Coinbase waar de reserves met meer dan 96% zijn gekrompen.

De combinatie van DeFi lock-ups, ETF interesse en dalende exchange balansen creëert volgens analisten ideale omstandigheden voor een supply shock. Historisch gezien heeft XRP na vergelijkbare shake-outs sterke stijgingen laten zien.

ISO20022 adoptie versterkt fundamenten

Een belangrijk aspect is dat Ripple’s netwerk volledig compliant is met de ISO20022 berichtstandaard. Deze wereldwijde standaard wordt steeds meer omarmd door banken en financiële instellingen. Hoewel XRP zelf geen ISO20022 compliant token is, profiteert het wel van RippleNet’s integratie met dit systeem.

De Federal Reserve heeft recent ISO20022 geïmplementeerd voor FedWire betalingen. Dit opent mogelijk nieuwe deuren voor Ripple’s cross-border betalingsoplossingen. Financiële instellingen die ISO20022 adopteren kunnen gemakkelijker XRP integreren als bridge currency.

Wat betekent dit voor de XRP verwachting?

De XRP koers handelt momenteel rond de $2,85, met sterke technische support boven het $2,74 niveau. Analisten voorspellen dat een doorbraak boven de $3 weerstand momentum kan creëren richting $3,25-$3,62. Op langere termijn noemen sommige experts targets van $5,50 tot zelfs $9 als de supply shock daadwerkelijk realiteit wordt.

Echter blijft voorzichtigheid geboden. De ambities van Axelar en Flare zijn groot, maar de huidige adoptie blijft beperkt. Het mXRP product heeft tot nu toe slechts 3,8 miljoen XRP onder beheer, een fractie van het gestelde doel. Of de supply shock zich daadwerkelijk manifesteert, hangt af van de groeisnelheid van deze DeFi producten.

Toch lijken de fundamenten voor de Ripple koers sterk. De combinatie van institutionele interesse, XRP ETF verwachtingen en mogelijk supply constraint biedt volgens analisten een krachtig bullish scenario voor de komende maanden.

