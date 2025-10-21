Crypto analisten voorspellen dat XRP richting $5 kan stijgen door sterke treasury groei en explosieve volume stijging. Daarnaast signaleren technische indicatoren dat altcoins een cyclus-bottom hebben bereikt. Dit markeert mogelijk het begin van een nieuwe crypto bull run.

XRP koers profiteert van treasury en volume groei

De Ripple koers toont sterke fundamentele signalen door groeiende treasury activiteit. Institutionele partijen verhogen hun XRP posities aanzienlijk. Bovendien stijgt het handelsvolume naar niveaus die we maanden niet hebben gezien.

Deze combinatie van factoren creëert optimisme over een doorbraak naar $5. Treasury groei wijst namelijk op vertrouwen van grote spelers. Tegelijkertijd bevestigt het volume dat er echte marktinteresse bestaat. Beide elementen zijn historisch gezien betrouwbare indicatoren voor koersstijgingen.

De XRP koers beweegt zich momenteel in een accumulatiefase. Grote investeerders gebruiken deze periode om hun posities te versterken. Vervolgens verwachten analisten dat deze opbouw resulteert in significante koerswinsten.

Altcoins bereiken crypto cyclus bodem volgens MACD signaal

Crypto analist Merlijn The Trader deelt cruciale technische analyse over de altcoin markt. Hij identificeert een zeldzame MACD cross die slechts drie keer in acht jaar voorkwam. Elke vorige keer markeerde dit signaal het begin van een altcoin supercycle.

ALTCOINS ARE FLASHING A CYCLE-LEVEL BOTTOM. Third MACD cross in 8 years.

Each one marked the start of an altcoin supercycle. This is how generational trades begin.

Before the noise. Before the hype. pic.twitter.com/Oi86JTO9oo — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) October 19, 2025

Deze technische indicator suggereert dat altcoins een cyclus-level bottom hebben bereikt. Historisch gezien beginnen generational trades precies op dit moment. Daarom is timing nu cruciaal voor investeerders. De analyse toont aan dat we ons bevinden vóór de noise en hype van de volgende bull run.

Het MACD signaal combineert perfect met XRP’s fundamentele sterkte. Enerzijds zien we technische bodems in de bredere altcoin markt. Anderzijds vertoont XRP specifieke groei in treasury en volume. Deze synergie versterkt het bullish scenario aanzienlijk.

XRP koers $5 realistisch in 2025?

Verschillende factoren ondersteunen het $5 koersdoel voor de Ripple koers. Ten eerste groeit institutionele interesse gestaag door regulatoire duidelijkheid. Ten tweede neemt het handelsvolume exponentieel toe.

Bovendien positioneert XRP zich sterk binnen de crypto bull run. De combinatie van treasury groei en het MACD bottom signaal creëert ideale omstandigheden. Historische patronen laten zien dat altcoins in deze fase explosieve groei kunnen doormaken.

Het huidige moment biedt mogelijk een unieke instap kans. Immers begint de altcoin supercycle traditioneel stil, voordat mainstream aandacht volgt. Investeerders die nu instappen, positioneren zich vóór de grote beweging.

Best Wallet voor veilige XRP opslag

Investeerders die profiteren van de verwachte XRP koers stijging hebben een betrouwbare wallet nodig. Best Wallet biedt geavanceerde beveiligingsfuncties speciaal ontworpen voor altcoins. Daarnaast ondersteunt het platform meerdere cryptocurrencies naast XRP.

De wallet combineert gebruiksgemak met institutionele beveiligingsstandaarden. Bovendien kunnen gebruikers eenvoudig hun crypto bull run posities beheren. Dit maakt Best Wallet ideaal voor zowel beginnende als ervaren traders die zich voorbereiden op de komende altcoin supercycle, ofterwijl, altseason 2025.

Best Wallet token presale toegang