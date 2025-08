De SocialFi-revolutie krijgt opnieuw vorm met de explosieve opmars van Zora, een platform dat in slechts 30 dagen meer dan 700% is gestegen in waarde. Met meer dan 1,6 miljoen tokens gemint en een handelsvolume van $470 miljoen, positioneert Zora zich als een serieuze uitdager van SocialFi-pioniers zoals Pump.fun en Bonk. Maar wat maakt dit platform zo bijzonder en belangrijker nog: is dit een duurzame innovatieslag of een hype die net zo snel verdwijnt als ze kwam?

Zora, waar elke post een token is

Zora transformeert content in liquiditeit. Letterlijk. Op dit platform kunnen creators elke post, zoals memes, kunst, gedachten of video’s, omzetten in een ERC20-token. Gebruikers kunnen deze tokens minten binnen een venster van drie dagen, waarna er een open markt ontstaat waarop ze verhandeld worden. Van elke trade ontvangt de oorspronkelijke creator 1% als beloning.

Dat maakt het eerste SocialFi-platform waar niet alleen volgers maar ook de marktdynamiek bepaalt wat jouw content waard is.

Wat Zora uniek maakt

Zora heeft inmiddels meer dan 1,6 miljoen tokens gelanceerd, allemaal op de Base-blockchain. Dit heeft geleid tot een indrukwekkend handelsvolume van $470 miljoen. Creators hebben in totaal al $3,4 miljoen aan beloningen ontvangen. Elke token kent een mintperiode van drie dagen, waarin automatisch liquiditeit wordt opgebouwd. Het platform opereert volledig transparant via permissionless on-chain markten. Door het combineren van programmeerbare liquiditeit en ingebouwde royalty’s, biedt Zora een krachtige Web3-toolkit voor de nieuwe generatie content creators.

Zora vs. traditionele creator platforms

Waar traditionele platformen, zoals YouTube of Instagram, creators slechts een fractie van de advertentie-inkomsten uitkeren (soms minder dan 10%), biedt Zora een radicaal ander model: volledige eigendom van je content en de bijbehorende inkomsten.

En omdat elk token op de blockchain staat, zijn er geen tussenpersonen meer. Geen algoritmes die je bereik beperken. Geen verborgen commissies. Gewoon jij, je fans en een markt die jouw impact in real-time prijst.

Is deze groei houdbaar?

De grote vraag is of Zora’s indrukwekkende opmars ook standhoudt. DWF Ventures, dat het platform recent grondig analyseerde, noemt de groeicijfers “indrukwekkend maar risicovol”. Hoewel de beloningsstructuur creators aantrekt, is het nog maar de vraag of dit op lange termijn standhoudt zonder constante aanvoer van nieuwe gebruikers en hype.

De meeste tokens op Zora zijn volatiel en hebben weinig langetermijnwaarde. Voorlopig draait het vooral om memes, virale content en snelle flips. Dit doet sommigen twijfelen of het platform daadwerkelijk de creatieve economie vernieuwt of slechts fungeert als de zoveelste speculatieve playground.

Enter SUBBD, SocialFi met AI & abonnementen

Terwijl Zora focust op creator coins en virale markten, verschijnt aan de andere kant van het spectrum een andere opkomende crypto: SUBBD ($SUBBD).

SUBBD is een AI-powered content subscription platform dat al wordt gebruikt door meer dan 2.000 influencers met samen 250 miljoen fans. In tegenstelling tot Zora’s open handelsstructuur, focust SUBBD op directe band tussen maker en volger via abonnementen, gepersonaliseerde AI-features, en exclusieve content.

Waarom SUBBD interessant is

De presale van SUBBD heeft al meer dan $108.000 opgehaald. Creators behouden het grootste deel van hun inkomsten, zonder dat tussenpersonen eraan verdienen. Het platform wordt ondersteund door innovatieve AI-tools, zoals virtuele influencers en persoonlijke assistenten, die zorgen voor unieke interacties en meerwaarde. Gebruikers kunnen rekenen op staking rewards van 20%, terwijl de kosten voor abonnees laag blijven. Volgens de roadmap mikt SUBBD op een gebruikersgroei richting 750 miljoen in 2026.

Welcome to the Good Life ♥️ The future of creation is here and you’re invited! Join the SUBBD Discord to learn how to build your own AI Creator and unlock the world of $SUBBD 🚀 pic.twitter.com/rwS7SeKPVh — SUBBD (@SUBBDofficial) August 4, 2025

SUBBD koersverwachting 11x tot 31x in zicht

SUBBD bevindt zich momenteel in presale en verkoopt tokens voor slechts $0.055975. Volgens analisten kan de koers eind 2025 oplopen naar $0.6157. De lange termijn ziet er nog rooskleuriger uit, met een potentiële koers van $1.7352 in 2030, wat een 31x ROI betekent op de huidige presale.

Jaar Potentiële koers 2025 $0.6157 2026 $0.9515 2030 $1.7352

Dit maakt SUBBD volgens velen een van de best gewaardeerde cryptopresales van het moment, vooral voor wie gelooft in de combinatie van AI en content creation.

Zora of SUBBD? De SocialFi-strijd is begonnen

Zora heeft bewezen dat creator coins een miljoenenmarkt kunnen zijn. Maar of elke post ook daadwerkelijk een waardevol asset is, blijft de vraag. Het huidige ecosysteem is snel, speels en gedreven door speculatie. Wat het enerzijds aantrekkelijk maakt, maar anderzijds ook fragiel.

SUBBD daarentegen richt zich op structurele inkomstenmodellen met duurzame use cases, zoals abonnementen, exclusieve content en directe creator-fan interacties. De opkomst van AI-functionaliteiten voegt daar nog een unieke laag aan toe, wat het platform geschikt maakt voor langdurige adoptie.

Social content wordt crypto, maar hoe?

De creatieve economie verandert razendsnel. Waar vroeger views en likes de valuta waren, zijn dat nu tokens en trade volume. Platforms als Zora maken elk stuk content verhandelbaar, terwijl SUBBD de brug slaat tussen creator, AI en duurzame inkomsten.

Beide projecten tonen aan dat SocialFi meer is dan een trend. Het is een fundamentele verschuiving in hoe we content waarderen, monetizen en bezitten.

