De Ripple koers is er voor het eerst in 7 jaar in geslaagd om een nieuwe recordhoogte te bereiken. Nadat de koers vandaag met 10% wist te stijgen is het namelijk in de buurt van de $3,50 uitgekomen. Ondanks deze nieuwe recordhoogte zijn er crypto analisten die nog grotere winsten verwachten. Een cryptoanalist geeft namelijk aan dat de Ripple koers richting de $4,80 kan stijgen.

Ripple stijgt naar nieuwe recordhoogte bij $3,50

Ripple is bezig aan een indrukwekkende week. Ten opzichte van vorige week wist de Ripple koers namelijk al bijna 35% te stijgen en hierdoor is XRP $3,50 waard geworden. Een waarde die de token nog nooit eerder heeft behaald.

Ten opzichte van vorige maand is dit project nu zelfs al meer dan 61,6% waard geworden. Hierdoor heeft Ripple nu de derde plek van de cryptomarkt in handen met een market cap van maar liefst $207 miljard. In slechts een paar dagen tijd is het ook ver uitgelopen op de voormalige nummer drie, Tether, die op dit moment een market cap heeft van $160 miljard.

De grootste winsten lijken volgens sommige cryptoanalisten echter nog niet voorbij. Want er is een crypto analist die een waarde van $4,80 voorspelt als Ripple een bepaald niveau vast kan houden.

Crypto analist voorspelt breakout richting $4,80

De belangrijkste reden dat XRP begonnen is aan een aanzienlijke stijging is het aankomende einde van de Ripple vs SEC rechtszaak. Deze rechtszaak legde al meerdere jaren de nodige druk op de Ripple koers, maar een positief einde lijkt nu veel mogelijkheden met zich mee te brengen.

Toch is dit niet de enige reden waarom de koers zijn weg omhoog aan het inzetten is. Er zijn namelijk meerdere crypto analisten die overtuigd zijn van het sterke fundament van Ripple.

Volgens Ali Martinez, een bekende cryptoanalist die veel van zijn analyses doet op X, kan Ripple nu zelfs richting de $4,80 gaan stijgen. Dit is volgens Martinez mogelijk op het moment dat de Ripple koers deze week afsluit boven de $3.

A weekly close above $3 could send $XRP to a new all-time high of $4.80! pic.twitter.com/fvvq0EpW6j — Ali (@ali_charts) July 16, 2025

De mogelijkheid voor verdere winsten lijkt ook ondersteund te worden door het technische fundament van dit project. De EMA’s geven bijvoorbeeld allemaal verkoopsignalen af en het MACD-histogram geeft nu ook een koopsignaal af.

Daarnaast wijst de RSI op hoge koopdruk. Een duidelijk teken dat men nog volop aan het investeren is in XRP. Deze koopdruk is op dit moment wel zo hoog dat er misschien een kleine consolidatie plaats moet vinden voordat er weer verder omhoog gekeken wordt. De RSI bevindt zich op dit moment namelijk bij de 88 en begeeft zich hiermee in de ‘overbought’ zone.

Hoeveel kan Ripple waard worden? Consolidatie lijkt nodig voor verdere winsten

Mocht de koers daadwerkelijk in staat zijn om zijn stijgingen voor te zetten, dan zal het eerst de weerstand bij de $3,65 moeten verbreken. Vanaf hier kan het verder gaan stijgen naar de $3,82 en de $3,90. Als de koers vervolgens in staat is om de psychologische weerstand bij de $4 te verbreken, lijkt een stijging richting de $4,80 inderdaad mogelijk.

Om dit soort stijgingen mogelijk te maken, moeten investeerders echter rekening houden met een periode van consolidatie die de RSI genoeg afkoelt om ruimte te winnen voor verdere winsten.

Het potentieel voor Ripple lijkt dus nog altijd groot. Maar er is ook kans dat er op de korte termijn eerst een consolidatie plaatsvindt voordat er grotere winsten komen. Het is daarom de vraag of XRP op dit moment de beste crypto om te kopen is. Met deze daling op komst kan het namelijk een goed idee zijn voor investeerders om ook alternatieve cryptocurrencies te overwegen. Cryptocurrencies die binnen een korte termijn meer potentieel met zich meebrengen. Zo is er met SUBBD een nieuwe cryptocurrency op de markt verschenen die al snel de nodige indruk wist te maken.

