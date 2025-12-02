Coinspeaker

10x Research diz que BTC pode terminar o ano perto de US$ 70 mil

Com o Bitcoin sob intensa pressão, o Bitcoin Hyper surge como alternativa em alta.

Gabriel Gomes Flavio Aguilar
  • 10x Research prevê BTC entre US$ 70 mil e US$ 100 mil até o fim do ano, com resistência forte em US$ 92 mil.
  • Glassnode identifica suporte denso na região dos US$ 80 mil, defendida por investidores e baleias.
  • Pressão macroeconômica e menor fluxo em ETFs reforçam o cenário de desaceleração do Bitcoin.
  • Bitcoin Hyper (HYPER) ganha destaque como solução Layer-2 baseada em SVM, atraindo capital durante o recuo do BTC.

O Bitcoin voltou a operar sob forte pressão vendedora na segunda-feira (1/12), de acordo com um novo relatório da 10x Research.

A resistência de preço em US$ 92.000 parece difícil de superar, o que reacendeu alertas de analistas sobre a possibilidade de o preço encerrar o ano mais próximo de US$ 70 mil do que das máximas recentes.

A queda recente foi intensificada por fatores macroeconômicos. Por exemplo, o governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, sinalizou uma possível alta de juros em dezembro, movimento que derrubou parte dos ganhos acumulados pelo Bitcoin e pelas altcoins.

10x Research vê BTC entre US$ 70 mil e US$ 100 mil até o fim do ano

No relatório divulgado neste 1º de dezembro, a 10x Research aponta que o Bitcoin enfrenta uma resistência relevante na faixa de US$ 92 mil, falhando na última tentativa de rompimento.

A empresa cita três elementos como determinantes nesse cenário:

  • Queda da volatilidade implícita;
  • Redução dos fluxos de entrada nos ETFs spot de BTC;
  • Mudanças estruturais no posicionamento dos investidores.

Embora dezembro seja historicamente favorável, a consultoria destaca que o mês tende a ser menos otimista do que os traders esperam.

Além disso, o ambiente de juros pelo mundo e rumores envolvendo a Tether contribuíram para piorar o sentimento de risco, tanto para o BTC quanto para algumas altcoins importantes.

A 10x Research recomenda estratégias de venda de opções no intervalo entre US$ 70 mil e US$ 100 mil. É nessa faixa que a empresa acredita que o Bitcoin vai operar até o fim do ano.

A expectativa é de que a recuperação recente perca força antes ou durante a reunião do FOMC, mesmo se houver um corte de juros pelo Federal Reserve (Fed), o banco central americano.

Investidores defendem os US$ 80 mil

Dados da Glassnode mostram que a região dos US$ 80 mil se tornou um novo ‘cluster’ de preço-base após a queda recente, com uma forte acumulação por parte de investidores e baleias.

Essa faixa é uma das mais densas no heatmap da empresa, o que indica um suporte relevante no curto prazo.

O analista Ted Pillows alerta que o Bitcoin precisa recuperar a faixa entre US$ 88 mil e US$ 89 mil para evitar uma nova queda até o fundo de novembro.

Caso haja uma recuperação, a resistência deverá reaparecer na área entre US$ 92 mil e US$ 93 mil.

Com divergências entre analistas e incertezas macroeconômicas, o Bitcoin entra na reta final do ano com a região dos US$ 80 mil como principal ponto de atenção.

BTC perde ritmo, mas o Bitcoin Hyper ganha espaço entre investidores

Inegavelmente, o Bitcoin está enfrentando dificuldades para sustentar sua tendência de alta. Porém, o Bitcoin Hyper (HYPER) começa a ganhar destaque entre os investidores que buscam projetos ligados diretamente à infraestrutura do BTC.

O movimento de rotação ocorre em meio à perda de força do mercado, com o BTC sendo negociado sob pressão e analistas reforçando projeções mais conservadoras para o fim do ano.

Assim, a desaceleração do Bitcoin abre espaço para protocolos que prometem melhorar sua escalabilidade, velocidade e capacidade de suportar novos casos de uso.

É nesse cenário que o Bitcoin Hyper se fortalece, pois propõe uma solução Layer-2 construída sobre a Solana Virtual Machine (SVM). Com isso, ele oferece um desempenho muito superior ao que a rede principal do BTC pode entregar sozinha.

Com o mercado mais cauteloso e a volatilidade reduzida, parte dos investidores passa a olhar para projetos que podem capturar valor.

Além disso, o avanço da narrativa de camadas secundárias no ecossistema BTC coloca o Bitcoin Hyper entre os nomes mais comentados do momento.

Portanto, caso o cenário atual de pressão sobre o Bitcoin se estenda, a tendência é que mais capital especulativo migre para protocolos com potencial de multiplicação.

E é isso que posiciona o HYPER como uma das apostas mais monitoradas do mercado.

