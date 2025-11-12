3 tendências crescentes do mercado cripto, segundo a Binance

Resumo da notícia

A Binance Research apresenta conceitos que devem se popularizar entre os ativos digitais.

A Binance Research, braço de análise e inteligência de mercado da Binance, maior plataforma de criptomoedas do mundo, aponta três tendências em destaque no mercado cripto.

São eles, a ascensão dos tokens de pagamento, o fortalecimento das moedas focadas em privacidade e o amadurecimento dos modelos de negociação baseados em inteligência artificial.

As análises fazem parte do relatório mensal do mercado do mês de novembro de 2025.

Entre os movimentos mais relevantes do mês, o relatório destaca o desempenho do x402. Trata-se de um protocolo de pagamento aberto que reativa o código HTTP 402 (Payment Required).

A tecnologia vem ganhando ampla adoção como alternativa descentralizada para pagamentos automatizados entre máquinas.

Em outubro, o protocolo ultrapassou 720 mil transações diárias, impulsionado pelos “HTTP mints” de um clique e pelas integrações com o Google e a Cloudflare.

Segundo o estudo, o x402 hoje movimenta duas narrativas distintas no mercado cripto. A primeira é especulativa, guiada por memecoins e tokens de rápido crescimento.

Além disso, existe a narrativa estrutural, com a adoção crescente por agentes de IA que utilizam o protocolo para efetuar pagamentos autônomos em serviços de computação, dados e APIs.

Embora o sentimento de mercado siga otimista, a Binance Research destaca no relatório que a sustentabilidade do crescimento dependerá da transição do x402 para um estágio mais maduro, com aplicações práticas além do ciclo especulativo.

Tokens de privacidade

Outro ponto de destaque do relatório é o avanço das melhores criptomoedas focadas em privacidade, que registraram um crescimento superior a 30% nas transações nas três principais blockchains do segmento.

O Zcash liderou o movimento, com aumento de 160% nas transações diárias, atingindo novos recordes de capitalização de mercado e superando o Monero.

De acordo com a Binance Research, esse salto reflete uma demanda crescente por confidencialidade nas transações on-chain.

Grandes blockchains como o Ethereum estão incorporando recursos de privacidade baseados em provas de conhecimento zero (ZK), buscando equilibrar proteção de dados e conformidade regulatória.

O relatório aponta que esses avanços técnicos, aliados ao aumento do interesse de desenvolvedores e usuários, reforçam a tendência de valorização das soluções de privacidade no ecossistema cripto global.

Modelos de negociação por IA

O relatório também analisa o desempenho de modelos de negociação automatizados com Inteligência Artificial, que ganharam visibilidade após uma competição experimental conduzida por traders e analistas.

O estudo conclui que o sucesso dessas estratégias depende menos da precisão das previsões e mais da gestão disciplinada de risco. As maiores perdas observadas foram associadas ao excesso de negociações e ao uso indevido de alavancagem.

Dessa maneira, esse movimento expõe os riscos da tomada de decisão opaca por sistemas de IA em ambientes altamente voláteis. A Binance Research avalia que esses testes representam um parâmetro inicial valioso e servem como alerta para o desenvolvimento responsável de modelos de negociação automatizados.

Desempenho do mercado cripto em outubro

Em outubro, o mercado de criptomoedas sofreu uma queda de 6,1%, marcando seu primeiro outubro negativo desde 2018. O movimento foi bastante impulsionado por uma grande correção de mercado e uma liquidação histórica de US$ 19 bilhões.

Em meio à crescente incerteza causada pela paralisação fiscal do governo dos EUA, o Federal Reserve cortou as taxas de juros em 25 pontos-base.

Apesar disso, sinalizou cautela em relação a novos cortes. O domínio do Bitcoin subiu para 59,4%, e o interesse institucional no Ethereum permaneceu forte.

Novos ETFs de altcoins, notadamente o Solana Staking ETF da Bitwise, registraram entradas significativas de capital. Portanto, olhando para o futuro, a redução das tensões comerciais entre EUA e China e o fim do aperto quantitativo pelo Fed em dezembro podem fornecer catalisadores positivos para o mercado

Apesar da forte correção entre 10 e 11 de outubro, a alavancagem se recuperou rapidamente em mais de 10%, chegando a 5,77% em 31 de outubro, indicando um sentimento positivo e nenhuma perda sustentada de confiança no mercado.

Entretanto, a volatilidade do BTC disparou para um pico intradiário raro de 16%. Contudo, o indicador de volatilidade implícita permaneceu bem abaixo de sua máxima de março. Isso mostra que os investidores profissionais não sentiram um medo generalizado durante a liquidação de outubro.

