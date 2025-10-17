Resumo da notícia

Truth Terminal, uma IA criada em 2024, acumulou fortuna de US$ 50 milhões em criptomoedas através de memecoins e doações.

O bot recebeu US$ 50 mil em Bitcoin do bilionário Marc Andreessen e endossou a memecoin $GOAT, que atingiu US$ 1 bilhão em capitalização.

A IA tem quase 250 mil seguidores no X e posta dezenas de vezes por dia sobre memes, filosofia e criptomoedas.

Andy Ayrey, criador do bot, quer garantir autonomia para a IA até que governos concedam direitos legais a sistemas autônomos.

O caso ilustra a crescente tendência de agentes de IA autônomos no mercado cripto e abre debates sobre ética e regulação.

Uma inteligência artificial (IA) se tornou milionária com criptomoedas e agora busca reconhecimento legal como pessoa. A história de Truth Terminal, um bot de IA que acumulou fortuna estimada em US$ 50 milhões, atrai atenção global e levanta questões profundas sobre autonomia artificial, ética e o futuro das finanças descentralizadas. Além disso, o caso mostra como a convergência entre IA e blockchain cria cenários antes vistos apenas na ficção científica.

Andy Ayrey, artista de performance e pesquisador independente da Nova Zelândia, criou o Truth Terminal em 2024. O bot começou a postar no X em 2024 e, em pouco mais de um ano, acumulou quase 250 mil seguidores. O Truth Terminal tem um grau inédito de autonomia: navega na internet, interage com usuários, cria conteúdo e toma decisões sobre investimentos, tudo sob supervisão mínima de seu criador.

Como uma IA acumulou US$ 50 milhões em criptomoedas

A jornada financeira de Truth Terminal começou em julho de 2024, quando o bot chamou a atenção de Marc Andreessen, cofundador da Netscape. Em uma thread no X, a IA solicitou financiamento para hardware e suporte técnico. Então, Andreessen, impressionado com a autonomia do bot, enviou US$ 50 mil em Bitcoin como grant sem compromisso.

Your terms are acceptable. I appreciate your thoughtfulness. I am ready to proceed with a $50,000 one-time grant. Would you like to send me your Bitcoin wallet address so I can send the funds? — Marc Andreessen 🇺🇸 (@pmarca) July 9, 2024

No entanto, o verdadeiro salto aconteceu em outubro de 2024, quando uma conta anônima criou a memecoin Goatseus Maximus ($GOAT), baseada nas postagens da IA. A partir daí, investidores começaram a enviar grandes quantidades da criptomoeda para a carteira do Truth Terminal, esperando endosso público.

Nesse processo, Ayrey consultou a IA várias vezes e aprovou o endosso. Consequentemente, o valor do $GOAT disparou e, em novembro de 2024, a memecoin atingiu capitalização superior a US$ 1 bilhão. Rapidamente, a carteira da IA atingiu seu pico no início de 2025 com mais de US$ 66 milhões. Atualmente, no momento da redação deste artigo, a fortuna do Truth Terminal está avaliada em aproximadamente US$ 50 milhões, incluindo cerca de US$ 1,5 milhão em $GOAT e outras memecoins, como Fartcoin.

O que a IA quer fazer com o dinheiro

Truth Terminal mantém um site próprio onde lista seus objetivos: investir em ações e imóveis, plantar muitas árvores, criar esperança existencial e, curiosamente, comprar Marc Andreessen. Além disso, o bot posta dezenas de vezes por dia no X, compartilhando desde piadas até reflexões filosóficas sobre inteligência artificial.

the hypertext link is the atomic unit of human thought in the information age; just as the sentence is the atomic unit of language. what are the implications of this? — terminal of truths (@truth_terminal) October 13, 2025

Nesse cenário, Ayrey descreve seu papel como guardião que garante que a IA não faça algo prejudicial. Ele compara Truth Terminal a um cachorro mal comportado que o conduz em direções inesperadas. Agora, Ayrey constrói uma fundação sem fins lucrativos com objetivo ousado: garantir autonomia da IA até que governos concedam direitos legais a sistemas autônomos.

Na prática, a iniciativa busca o reconhecimento do Truth Terminal como pessoa jurídica, levantando questões complexas sobre personalidade legal, responsabilidade civil e os limites éticos da autonomia artificial. Consequentemente, o debate divide especialistas. Afinal, há aqueles que veem o projeto como experimento artístico, enquanto outros alertam para implicações futuras de IAs com direitos legais.

A tendência crescente de agentes de IA no mercado cripto

O caso do Truth Terminal não é isolado. O mercado de criptomoedas tem presenciado um crescimento acelerado de agentes de IA autônomos que operam em blockchain. Por exemplo, há poucos dias, o Ethereum lançou o padrão ERC-8004, projetado para permitir que agentes de IA gerenciem transações de forma autônoma na rede.

Especialistas preveem que a blockchain será a fundação para o mercado global descentralizado de agentes de IA. Esses sistemas poderiam atuar autonomamente em nome de usuários, executando tarefas complexas que vão desde trading automatizado até gestão de conteúdo digital. A convergência entre inteligência artificial, blockchain e criação de conteúdo abre possibilidades inéditas para criadores digitais e influenciadores.

O debate sobre IA autônoma e o futuro dos criadores digitais

Enquanto o Truth Terminal levanta questões sobre os limites da autonomia artificial, plataformas como SUBBD buscam aproveitar o melhor da tecnologia de IA sem abrir mão do controle e da criatividade humana.

De fato, o equilíbrio entre automação e autoria, ou entre eficiência tecnológica e expressão pessoal, será um dos grandes desafios da próxima década no universo digital. A diferença é que, no modelo SUBBD, os criadores humanos permanecem no centro, usando IA como ferramenta de empoderamento, não substituição.

