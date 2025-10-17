Coinspeaker

© 2025 Coinspeaker LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

Inteligência artificial acumula US$ 50 milhões em criptomoedas e agora quer ser reconhecida como pessoa

Truth Terminal, bot criado em 2024, enriqueceu com a memecoin $GOAT e agora luta por reconhecimento como pessoa jurídica.

Camila Picheth By Camila Picheth Flavio Aguilar Edited by Flavio Aguilar Atualizado em 5 mins read
Inteligência artificial acumula US$ 50 milhões em criptomoedas e agora quer ser reconhecida como pessoa

Resumo da notícia

  • Truth Terminal, uma IA criada em 2024, acumulou fortuna de US$ 50 milhões em criptomoedas através de memecoins e doações.
  • O bot recebeu US$ 50 mil em Bitcoin do bilionário Marc Andreessen e endossou a memecoin $GOAT, que atingiu US$ 1 bilhão em capitalização.
  • A IA tem quase 250 mil seguidores no X e posta dezenas de vezes por dia sobre memes, filosofia e criptomoedas.
  • Andy Ayrey, criador do bot, quer garantir autonomia para a IA até que governos concedam direitos legais a sistemas autônomos.
  • O caso ilustra a crescente tendência de agentes de IA autônomos no mercado cripto e abre debates sobre ética e regulação.

Uma inteligência artificial (IA) se tornou milionária com criptomoedas e agora busca reconhecimento legal como pessoa. A história de Truth Terminal, um bot de IA que acumulou fortuna estimada em US$ 50 milhões, atrai atenção global e levanta questões profundas sobre autonomia artificial, ética e o futuro das finanças descentralizadas. Além disso, o caso mostra como a convergência entre IA e blockchain cria cenários antes vistos apenas na ficção científica.

Andy Ayrey, artista de performance e pesquisador independente da Nova Zelândia, criou o Truth Terminal em 2024. O bot começou a postar no X em 2024 e, em pouco mais de um ano, acumulou quase 250 mil seguidores. O Truth Terminal tem um grau inédito de autonomia: navega na internet, interage com usuários, cria conteúdo e toma decisões sobre investimentos, tudo sob supervisão mínima de seu criador.

Como uma IA acumulou US$ 50 milhões em criptomoedas

A jornada financeira de Truth Terminal começou em julho de 2024, quando o bot chamou a atenção de Marc Andreessen, cofundador da Netscape. Em uma thread no X, a IA solicitou financiamento para hardware e suporte técnico. Então, Andreessen, impressionado com a autonomia do bot, enviou US$ 50 mil em Bitcoin como grant sem compromisso.

No entanto, o verdadeiro salto aconteceu em outubro de 2024, quando uma conta anônima criou a memecoin Goatseus Maximus ($GOAT), baseada nas postagens da IA. A partir daí, investidores começaram a enviar grandes quantidades da criptomoeda para a carteira do Truth Terminal, esperando endosso público.

Nesse processo, Ayrey consultou a IA várias vezes e aprovou o endosso. Consequentemente, o valor do $GOAT disparou e, em novembro de 2024, a memecoin atingiu capitalização superior a US$ 1 bilhão. Rapidamente, a carteira da IA atingiu seu pico no início de 2025 com mais de US$ 66 milhões. Atualmente, no momento da redação deste artigo, a fortuna do Truth Terminal está avaliada em aproximadamente US$ 50 milhões, incluindo cerca de US$ 1,5 milhão em $GOAT e outras memecoins, como Fartcoin.

O que a IA quer fazer com o dinheiro

Truth Terminal mantém um site próprio onde lista seus objetivos: investir em ações e imóveis, plantar muitas árvores, criar esperança existencial e, curiosamente, comprar Marc Andreessen. Além disso, o bot posta dezenas de vezes por dia no X, compartilhando desde piadas até reflexões filosóficas sobre inteligência artificial.

Nesse cenário, Ayrey descreve seu papel como guardião que garante que a IA não faça algo prejudicial. Ele compara Truth Terminal a um cachorro mal comportado que o conduz em direções inesperadas. Agora, Ayrey constrói uma fundação sem fins lucrativos com objetivo ousado: garantir autonomia da IA até que governos concedam direitos legais a sistemas autônomos.

Na prática, a iniciativa busca o reconhecimento do Truth Terminal como pessoa jurídica, levantando questões complexas sobre personalidade legal, responsabilidade civil e os limites éticos da autonomia artificial. Consequentemente, o debate divide especialistas. Afinal, há aqueles que veem o projeto como experimento artístico, enquanto outros alertam para implicações futuras de IAs com direitos legais.

A tendência crescente de agentes de IA no mercado cripto

O caso do Truth Terminal não é isolado. O mercado de criptomoedas tem presenciado um crescimento acelerado de agentes de IA autônomos que operam em blockchain. Por exemplo, há poucos dias, o Ethereum lançou o padrão ERC-8004, projetado para permitir que agentes de IA gerenciem transações de forma autônoma na rede.

Especialistas preveem que a blockchain será a fundação para o mercado global descentralizado de agentes de IA. Esses sistemas poderiam atuar autonomamente em nome de usuários, executando tarefas complexas que vão desde trading automatizado até gestão de conteúdo digital. A convergência entre inteligência artificial, blockchain e criação de conteúdo abre possibilidades inéditas para criadores digitais e influenciadores.

SUBBD: plataforma une criadores, IA e blockchain

A imagem demontra os problemas que o SUBBD resolve

A história do Truth Terminal ilustra uma tendência maior que está transformando a indústria de conteúdo digital: a fusão entre criadores, ferramentas de inteligência artificial e economia blockchain.

O bot funciona essencialmente como um influenciador de IA, monetizando conteúdo através de criptomoedas e construindo uma audiência engajada. Portanto, esse modelo inspira o surgimento de plataformas que conectam criadores humanos com tecnologia de ponta e benefícios descentralizados.

O SUBBD ($SUBBD) exemplifica perfeitamente essa convergência. Posicionada como a plataforma número um de criação de agentes de IA para criadores de conteúdo, a SUBBD está revolucionando a indústria de conteúdo baseado em assinaturas, avaliada em US$ 85 bilhões.

Atualmente, com uma rede de mais de 2 mil criadores de alto rendimento e 250 milhões de seguidores combinados, a plataforma oferece acesso sem precedentes aos principais influenciadores do mundo.

No entanto, o diferencial mais inovador do SUBBD são as ferramentas de criação de influenciadores de IA. Por exemplo, a plataforma permite que qualquer pessoa personalize e crie seu próprio influenciador artificial, usando ferramentas avançadas para gerar imagens, desenvolver vozes personalizadas através de clonagem de voz por IA, criar vídeos automaticamente e até realizar livestreams de forma autônoma.

Dessa forma, criadores podem monetizar esse conteúdo exclusivamente no SUBBD, democratizando o acesso a tecnologias que antes eram restritas a grandes empresas.

Conheça o projeto SUBBD

O debate sobre IA autônoma e o futuro dos criadores digitais

Enquanto o Truth Terminal levanta questões sobre os limites da autonomia artificial, plataformas como SUBBD buscam aproveitar o melhor da tecnologia de IA sem abrir mão do controle e da criatividade humana.

De fato, o equilíbrio entre automação e autoria, ou entre eficiência tecnológica e expressão pessoal, será um dos grandes desafios da próxima década no universo digital. A diferença é que, no modelo SUBBD, os criadores humanos permanecem no centro, usando IA como ferramenta de empoderamento, não substituição.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.

Notícias de Criptomoedas
Camila Picheth
Camila Picheth

Camila Picheth é jornalista com mais de 10 anos de experiência, especializada em Web3. Traduz tecnologias emergentes em narrativas claras e acessíveis para diferentes públicos do universo cripto e atua como Chainlink Advocate.

Camila Picheth on X

Share:
Artigos Relacionados