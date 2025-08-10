Lançamento BlockDAG: ICO de quase dois anos levanta dúvidas

Resumo da notícia

O lançamento do BlockDAG está previsto para 11 de agosto de 2025.

Pré-venda prolongada levanta dúvidas entre investidores e analistas.

Uso de Proof-of-Work gera críticas sobre consumo energético.

Há uma forte concorrência entre blockchains de camada 1 consolidadas.

O Bitcoin Hyper surge como alternativa mais eficiente e promissora.

O lançamento do BlockDAG está finalmente marcado para esta segunda-feira, 11 de agosto, após uma longa espera que já dura quase dois anos desde o início da pré-venda, em dezembro de 2023.

O projeto, que se apresenta como uma blockchain de camada 1 com tecnologia híbrida entre DAG (Directed Acyclic Graph) e Proof-of-Work (PoW), mira um ambicioso hard cap de US$ 600 milhões. Apesar disso, até agora arrecadou cerca de US$ 364,5 milhões.

Nas últimas semanas, grandes investidores (as chamadas baleias) intensificaram as compras para aproveitar o valor atual de US$ 0,0016 por token BDAG.

A expectativa é garantir uma posição lucrativa antes do suposto preço de listagem de US$ 0,05 em mais de 20 corretoras. Além disso, o projeto oferece um incentivo extra, isto é, um pool de leilão de 10 BTC para quem adquirir tokens até a data de lançamento.

Entusiasmo vs. Realidade do lançamento do BlockDAG

Apesar do marketing agressivo, há fatores que geram ceticismo em torno do lançamento do BlockDAG.

Em primeiro lugar, a pré-venda extremamente prolongada já desgasta a confiança de investidores iniciais, que podem buscar liquidez imediata quando o token chegar ao mercado. Aliás, historicamente, isso provoca forte pressão vendedora e quedas bruscas de preço.

Outro ponto sensível é o modelo de consenso Proof-of-Work. Embora seguro e descentralizado, o PoW enfrenta críticas crescentes devido ao alto consumo energético. E este é um tema cada vez mais relevante em um cenário global que busca reduzir a pegada de carbono.

Além disso, por ser uma rede de camada 1, o BlockDAG entra em um campo altamente competitivo, disputando atenção e adoção com gigantes já consolidados, como Bitcoin (BTC) e algumas das melhores altcoins, como Ethereum (ETH), Solana (SOL), Avalanche (AVAX) e Cardano (ADA).

Essa saturação de mercado pode dificultar a construção de uma base de usuários significativa, mesmo com recursos técnicos interessantes.

O que o BlockDAG promete entregar

O projeto afirma já ter uma infraestrutura funcional antes do lançamento, incluindo:

Plataforma demo de trading para simulação de negociações com BDAG;

Aplicativo X1 Mobile Miner, com mais de 2,5 milhões de usuários minerando diariamente;

19.000 ASICs ativos, processando até 10 blocos por segundo;

Planejamento de integração com cold wallets e funcionalidades DeFi.

Essas entregas, no entanto, não eliminam o risco central, ou seja, a incerteza sobre adoção real e valorização sustentável após a abertura de mercado.

O risco do ‘dump’ inicial

De acordo com análises independentes, a expectativa é que o BDAG enfrente forte volatilidade logo após o lançamento do BlockDAG.

Projeções indicam que o preço pode cair para US$ 0,0012 até o final de 2025 e seguir em trajetória descendente nos anos seguintes. Aliás, pode chegar a US$ 0,0008 em 2030, caso não haja diferencial competitivo real.

Esse cenário é agravado pelo fato de que muitos investidores da pré-venda adquiriram tokens a valores extremamente baixos (alguns por apenas US$ 0,0001). Portanto, eles podem querer realizar lucros rapidamente, independentemente do potencial de longo prazo.

Em suma, o lançamento do BlockDAG promete agitar o mercado em agosto. Mas a combinação de uma pré-venda prolongada, dependência do modelo PoW e concorrência acirrada coloca em dúvida sua capacidade de manter valorização sustentável.

Diante disso, para os investidores atentos a fundamentos sólidos e inovações de mercado, o Bitcoin Hyper pode representar uma oportunidade mais equilibrada entre risco e retorno.

Bitcoin Hyper aparece como um lançamento mais interessante que o BlockDAG

O lançamento do BlockDAG enfrenta questionamentos sobre transparência, consumo energético e tempo excessivo de pré-venda. Já o Bitcoin Hyper (HYPER) não enfrenta estes problemas. Por isso, desponta como uma alternativa mais promissora e com maior apelo tecnológico.

Apresentado em maio de 2025, o projeto é pioneiro por oferecer a primeira solução Layer 2 para Bitcoin, aproveitando a Solana Virtual Machine (SVM) para garantir transações quase instantâneas e taxas reduzidas. Tudo isso sem sacrificar a segurança da rede original do BTC.

A integração se dá por meio de um Canonical Bridge descentralizado. Essa infraestrutura permite transferir Bitcoin para o ambiente Layer 2 e convertê-lo novamente para a blockchain principal a qualquer momento.

A arquitetura do HYPER combina escalabilidade e eficiência energética, duas demandas urgentes no mercado cripto atual. Afinal, ao contrário do modelo Proof-of-Work do BlockDAG, o Bitcoin Hyper opera de forma mais sustentável.

Ele elimina o alto custo de mineração e oferece uma experiência de uso fluida. Isso o torna competitivo tanto para investidores institucionais quanto para usuários de varejo que buscam transações rápidas e baratas.

Investidores já estão de olho

Além do ganho técnico, o HYPER já apresenta forte tração de mercado, com mais de US$ 7,3 milhões arrecadados em pré-venda e participação ativa de holders que aderiram ao sistema de staking do token.

A proposta vai além da simples especulação, já que o ecossistema prevê suporte a aplicações DeFi, integração com DEXs e recursos de contratos inteligentes. Isso amplia as possibilidades de uso e cria um ciclo de utilidade real para o token.

Por fim, em um cenário em que a adoção institucional do Bitcoin segue crescendo, o Bitcoin Hyper se posiciona como um facilitador para que empresas, traders e usuários comuns realizem operações de BTC. E o melhor, promete velocidade e segurança, mantendo compatibilidade com soluções já estabelecidas no mercado.

É essa combinação de inovação, eficiência e aplicabilidade prática que o coloca como uma opção mais consistente para quem busca oportunidades de crescimento no médio e longo prazo.

Visite a pré-venda do Bitcoin Hyper

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.