Lançamento BlockDAG: ICO de quase dois anos levanta dúvidas

- O lançamento do BlockDAG está previsto para 11 de agosto de 2025.
- Pré-venda prolongada levanta dúvidas entre investidores e analistas.
- Uso de Proof-of-Work gera críticas sobre consumo energético.
- Há uma forte concorrência entre blockchains de camada 1 consolidadas.
- O Bitcoin Hyper surge como alternativa mais eficiente e promissora.
O lançamento do BlockDAG está finalmente marcado para esta segunda-feira, 11 de agosto, após uma longa espera que já dura quase dois anos desde o início da pré-venda, em dezembro de 2023.
O projeto, que se apresenta como uma blockchain de camada 1 com tecnologia híbrida entre DAG (Directed Acyclic Graph) e Proof-of-Work (PoW), mira um ambicioso hard cap de US$ 600 milhões. Apesar disso, até agora arrecadou cerca de US$ 364,5 milhões.
Nas últimas semanas, grandes investidores (as chamadas baleias) intensificaram as compras para aproveitar o valor atual de US$ 0,0016 por token BDAG.
A expectativa é garantir uma posição lucrativa antes do suposto preço de listagem de US$ 0,05 em mais de 20 corretoras. Além disso, o projeto oferece um incentivo extra, isto é, um pool de leilão de 10 BTC para quem adquirir tokens até a data de lançamento.
Entusiasmo vs. Realidade do lançamento do BlockDAG
Apesar do marketing agressivo, há fatores que geram ceticismo em torno do lançamento do BlockDAG.
Em primeiro lugar, a pré-venda extremamente prolongada já desgasta a confiança de investidores iniciais, que podem buscar liquidez imediata quando o token chegar ao mercado. Aliás, historicamente, isso provoca forte pressão vendedora e quedas bruscas de preço.
Outro ponto sensível é o modelo de consenso Proof-of-Work. Embora seguro e descentralizado, o PoW enfrenta críticas crescentes devido ao alto consumo energético. E este é um tema cada vez mais relevante em um cenário global que busca reduzir a pegada de carbono.
Além disso, por ser uma rede de camada 1, o BlockDAG entra em um campo altamente competitivo, disputando atenção e adoção com gigantes já consolidados, como Bitcoin (BTC) e algumas das melhores altcoins, como Ethereum (ETH), Solana (SOL), Avalanche (AVAX) e Cardano (ADA).
Essa saturação de mercado pode dificultar a construção de uma base de usuários significativa, mesmo com recursos técnicos interessantes.
O que o BlockDAG promete entregar
O projeto afirma já ter uma infraestrutura funcional antes do lançamento, incluindo:
- Plataforma demo de trading para simulação de negociações com BDAG;
- Aplicativo X1 Mobile Miner, com mais de 2,5 milhões de usuários minerando diariamente;
- 19.000 ASICs ativos, processando até 10 blocos por segundo;
- Planejamento de integração com cold wallets e funcionalidades DeFi.
Essas entregas, no entanto, não eliminam o risco central, ou seja, a incerteza sobre adoção real e valorização sustentável após a abertura de mercado.
O risco do ‘dump’ inicial
De acordo com análises independentes, a expectativa é que o BDAG enfrente forte volatilidade logo após o lançamento do BlockDAG.
Projeções indicam que o preço pode cair para US$ 0,0012 até o final de 2025 e seguir em trajetória descendente nos anos seguintes. Aliás, pode chegar a US$ 0,0008 em 2030, caso não haja diferencial competitivo real.
Esse cenário é agravado pelo fato de que muitos investidores da pré-venda adquiriram tokens a valores extremamente baixos (alguns por apenas US$ 0,0001). Portanto, eles podem querer realizar lucros rapidamente, independentemente do potencial de longo prazo.
Em suma, o lançamento do BlockDAG promete agitar o mercado em agosto. Mas a combinação de uma pré-venda prolongada, dependência do modelo PoW e concorrência acirrada coloca em dúvida sua capacidade de manter valorização sustentável.
Diante disso, para os investidores atentos a fundamentos sólidos e inovações de mercado, o Bitcoin Hyper pode representar uma oportunidade mais equilibrada entre risco e retorno.
Bitcoin Hyper aparece como um lançamento mais interessante que o BlockDAG
O lançamento do BlockDAG enfrenta questionamentos sobre transparência, consumo energético e tempo excessivo de pré-venda. Já o Bitcoin Hyper (HYPER) não enfrenta estes problemas. Por isso, desponta como uma alternativa mais promissora e com maior apelo tecnológico.
Apresentado em maio de 2025, o projeto é pioneiro por oferecer a primeira solução Layer 2 para Bitcoin, aproveitando a Solana Virtual Machine (SVM) para garantir transações quase instantâneas e taxas reduzidas. Tudo isso sem sacrificar a segurança da rede original do BTC.
A integração se dá por meio de um Canonical Bridge descentralizado. Essa infraestrutura permite transferir Bitcoin para o ambiente Layer 2 e convertê-lo novamente para a blockchain principal a qualquer momento.
A arquitetura do HYPER combina escalabilidade e eficiência energética, duas demandas urgentes no mercado cripto atual. Afinal, ao contrário do modelo Proof-of-Work do BlockDAG, o Bitcoin Hyper opera de forma mais sustentável.
Ele elimina o alto custo de mineração e oferece uma experiência de uso fluida. Isso o torna competitivo tanto para investidores institucionais quanto para usuários de varejo que buscam transações rápidas e baratas.
Investidores já estão de olho
Além do ganho técnico, o HYPER já apresenta forte tração de mercado, com mais de US$ 7,3 milhões arrecadados em pré-venda e participação ativa de holders que aderiram ao sistema de staking do token.
A proposta vai além da simples especulação, já que o ecossistema prevê suporte a aplicações DeFi, integração com DEXs e recursos de contratos inteligentes. Isso amplia as possibilidades de uso e cria um ciclo de utilidade real para o token.
Por fim, em um cenário em que a adoção institucional do Bitcoin segue crescendo, o Bitcoin Hyper se posiciona como um facilitador para que empresas, traders e usuários comuns realizem operações de BTC. E o melhor, promete velocidade e segurança, mantendo compatibilidade com soluções já estabelecidas no mercado.
É essa combinação de inovação, eficiência e aplicabilidade prática que o coloca como uma opção mais consistente para quem busca oportunidades de crescimento no médio e longo prazo.
