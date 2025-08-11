Bitcoin se aproxima de máxima histórica a US$ 122 mil

Resumo da notícia

Bitcoin ultrapassou a marca dos US$ 122 mil e se aproximou da máxima histórica de US$ 123 mil.

Valorização é impulsionada por expectativa de cortes de juros nos EUA e maior segurança regulatória.

Ethereum também sobe e volta a superar US$ 4 mil após nove meses.

O Bitcoin iniciou a semana em forte alta, batendo a marca de US$ 122 mil na manhã desta segunda-feira (11/8). Com isso, ficou perto da marca histórica de US$ 123 mil.

O movimento reforça o otimismo do mercado de criptoativos, que já vê a possibilidade de uma quebra do recorde neste mês.

Cenário favorece Bitcoin e mercado cripto em geral

Além disso, o Ethereum superou US$ 4 mil na última sexta-feira (8/8), registrando alta semanal de 17,43%. Desde então, a moeda vem se mantendo acima dessa marca, chegando a ultrapassar US$ 4.300.

Um comportamento semelhante está ocorrendo com as melhores altcoins, reforçando o otimismo do mercado.

O impulso vem de uma combinação de fatores. Por exemplo, o presidente dos EUA, Donald Trump, assinou um decreto que permite investimentos em criptomoedas por fundos de pensão.

No entanto, não foi apenas a regulamentação que ajudou a fortalecer o mercado. A expectativa de cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed), o banco central dos EUA, tem atraído mais investidores para ativos de risco.

Declarações da vice-presidente de supervisão do Fed, Michelle Bowman, sobre possíveis três cortes ainda em 2025 reforçaram esse clima positivo.

Correlação com ações e volumes crescentes

Há cerca de uma semana, o clima não era tão positivo. O BTC abaixo de US$ 113 mil chegou a impulsionar um movimento de liquidações.

No entanto, desde então, uma série de notícias animou os investidores. Além dos fatores já citados, contribuiu para a alta a valorização das ações de tecnologia na última semana.

A queda do dólar também ampliou o apetite por ativos como o BTC. Dados da Coinalyze mostram um aumento no interesse em aberto de 7.834 BTC. Também indicam uma alta nos volumes de compra à vista e em opções perpétuas. Isso sugere forte atuação de investidores comprados.

Aliás, segundo a Ecoinometrics, a correlação crescente entre o índice Nasdaq e o Bitcoin ajuda a explicar os preços recentes

O Bitcoin pode ser ouro digital, mas é negociado como um ativo com risco.

O foco agora se volta para o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de julho, que será divulgado nesta terça-feira (12/8). Afinal, um resultado mais fraco pode reforçar as apostas de corte de juros já em setembro.

