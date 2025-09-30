Resumo da notícia

As ações da Strategy (MSTR) registraram alta de 5,62% na segunda-feira, acompanhando a recuperação do Bitcoin (BTC), que voltou a ser negociado em torno de US$ 114 mil.

O movimento ocorreu após a empresa liderada por Michael Saylor anunciar outra aquisição, agora de mais 196 BTC, no valor de US$ 22,1 milhões.

Porém, mesmo com a valorização recente, a ação acumula apenas 8% de alta em 2025, bem abaixo do pico de US$ 455 registrado no meio do ano.

Atualmente, os papéis estão cotados um pouco acima de US$ 320, refletindo a forte correlação com o preço do BTC.

Strategy já acumula mais de 640 mil BTC

Com a nova compra, a Strategy eleva seu estoque total para 640.031 BTC, com preço médio de aquisição de US$ 73.983 por unidade. O lote mais recente foi adquirido a um preço médio de US$ 113.048.

Para financiar a operação, a empresa vendeu ações ordinárias via programa at-the-market. Também emitiu preferred shares perpétuas. A movimentação levantou cerca de US$ 128 milhões, dos quais apenas US$ 22 milhões foram para a compra de BTC.

Em seu tradicional post de domingo no X, Michael Saylor já havia sinalizado a operação ao publicar a frase curta: ‘Always ₿e Stacking’.

O comentário reforça a intenção da companhia de manter uma estratégia de compras recorrentes, independentemente das pressões de mercado.

Apesar das críticas, estratégia se mostra consistente

Esta foi a nona semana consecutiva em que a Strategy adicionou Bitcoin ao seu balanço, ainda que em montantes menores do que no passado.

Críticos apontam que a empresa havia indicado que evitaria novas emissões de ações no nível atual de mNAV, mas Saylor continua determinado a ampliar a posição em BTC.

Segundo o executivo, o objetivo é manter a filosofia de longo prazo. Ou seja, acumular enquanto o mercado ainda oferece janelas de preço relativamente acessíveis, apostando na valorização de longo prazo.

BTC pode buscar US$ 170 mil com ‘curvas douradas’

De acordo com o modelo das ‘diminishing golden curves’, o Bitcoin pode ter como próximos alvos US$ 160 mil e US$ 170 mil, com possibilidade de extensão até US$ 186 mil.

O modelo se baseia em padrões históricos de ciclos anteriores. Eles mostram picos cada vez mais moderados: +5 em 2013, +4 em 2017 e +3 em 2021, apontando para um provável +2 em 2025.

Cada ciclo, no entanto, tende a retestar a curva mediana de suporte, reforçando a visão de que, mesmo com fases de desaceleração, a trajetória de longo prazo do Bitcoin permanece fortemente altista.

HYLQ Strategy Corp: a próxima fronteira das tesourarias cripto

Se a Strategy se tornou símbolo da era do Bitcoin nas tesourarias corporativas, a HYLQ Strategy Corp pode ser vista como a pioneira de uma nova fase: a das tesourarias programáveis.

A companhia, listada na Canadian Securities Exchange (CSE:HYLQ), estruturou sua reserva primária em HYPE, o token nativo do ecossistema Hyperliquid. Com isso, marcou um avanço em relação ao modelo de acumulação passiva de BTC.

Enquanto a Strategy aposta na escassez e na reserva de valor do Bitcoin, a HYLQ adiciona um novo componente, isto é, a capacidade de transformar reservas em crescimento ativo.

Isso é possível porque tokens programáveis como o HYPE podem ser utilizados em staking, prover liquidez em protocolos DeFi, sustentar validadores e até participar de governança em redes descentralizadas.

Assim, a tesouraria deixa de ser um cofre estático e passa a funcionar como um motor econômico dentro da própria blockchain.

O diferencial da programabilidade

O ponto central da estratégia da HYLQ está na programabilidade dos ativos digitais. Afinal, ao contrário do Bitcoin, que não pode ser utilizado diretamente em aplicações descentralizadas, o HYPE é projetado para gerar valor contínuo dentro do ecossistema Hyperliquid.

Isso significa que a HYLQ não apenas acumula, mas também recicla rendimentos e reinveste no desenvolvimento da rede, ampliando o efeito de crescimento composto do capital.

Esse modelo cria uma ponte entre a lógica de tesouraria tradicional e a dinâmica nativa da Web3. Assim, permite que investidores tenham exposição regulada a um ativo capaz de crescer junto com o próprio ecossistema que o sustenta.

