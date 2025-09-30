Coinspeaker

© 2025 Coinspeaker LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

Ações da Strategy sobem após compra de 196 BTC por US$ 22,1 mi

Michael Saylor continua apostando forte em estratégia de acumulação.

Gabriel Gomes By Gabriel Gomes Flavio Aguilar Edited by Flavio Aguilar Atualizado em 4 mins read
Ações da Strategy sobem após compra de 196 BTC por US$ 22,1 mi

Resumo da notícia

  • Ações da Strategy (MSTR) subiram 5,62%, acompanhando a alta do Bitcoin a US$ 114 mil.
  • Empresa de Michael Saylor comprou 196 BTC por US$ 22,1 milhões, elevando total a 640.031 BTC.
  • Estratégia de compras semanais segue firme, mesmo com críticas ao uso de emissão de ações.
  • Modelo das 'curvas douradas' projeta BTC entre US$ 160 mil e US$ 170 mil em 2025.
  • HYLQ Strategy Corp inaugura nova fase ao adotar o token HYPE.

As ações da Strategy (MSTR) registraram alta de 5,62% na segunda-feira, acompanhando a recuperação do Bitcoin (BTC), que voltou a ser negociado em torno de US$ 114 mil.

O movimento ocorreu após a empresa liderada por Michael Saylor anunciar outra aquisição, agora de mais 196 BTC, no valor de US$ 22,1 milhões.

Porém, mesmo com a valorização recente, a ação acumula apenas 8% de alta em 2025, bem abaixo do pico de US$ 455 registrado no meio do ano.

Atualmente, os papéis estão cotados um pouco acima de US$ 320, refletindo a forte correlação com o preço do BTC.

Strategy já acumula mais de 640 mil BTC

Com a nova compra, a Strategy eleva seu estoque total para 640.031 BTC, com preço médio de aquisição de US$ 73.983 por unidade. O lote mais recente foi adquirido a um preço médio de US$ 113.048.

Para financiar a operação, a empresa vendeu ações ordinárias via programa at-the-market. Também emitiu preferred shares perpétuas. A movimentação levantou cerca de US$ 128 milhões, dos quais apenas US$ 22 milhões foram para a compra de BTC.

Em seu tradicional post de domingo no X, Michael Saylor já havia sinalizado a operação ao publicar a frase curta: ‘Always ₿e Stacking’.

O comentário reforça a intenção da companhia de manter uma estratégia de compras recorrentes, independentemente das pressões de mercado.

Apesar das críticas, estratégia se mostra consistente

Esta foi a nona semana consecutiva em que a Strategy adicionou Bitcoin ao seu balanço, ainda que em montantes menores do que no passado.

Críticos apontam que a empresa havia indicado que evitaria novas emissões de ações no nível atual de mNAV, mas Saylor continua determinado a ampliar a posição em BTC.

Segundo o executivo, o objetivo é manter a filosofia de longo prazo. Ou seja, acumular enquanto o mercado ainda oferece janelas de preço relativamente acessíveis, apostando na valorização de longo prazo.

BTC pode buscar US$ 170 mil com ‘curvas douradas’

De acordo com o modelo das ‘diminishing golden curves’, o Bitcoin pode ter como próximos alvos US$ 160 mil e US$ 170 mil, com possibilidade de extensão até US$ 186 mil.

O modelo se baseia em padrões históricos de ciclos anteriores. Eles mostram picos cada vez mais moderados: +5 em 2013, +4 em 2017 e +3 em 2021, apontando para um provável +2 em 2025.

Cada ciclo, no entanto, tende a retestar a curva mediana de suporte, reforçando a visão de que, mesmo com fases de desaceleração, a trajetória de longo prazo do Bitcoin permanece fortemente altista.

HYLQ Strategy Corp: a próxima fronteira das tesourarias cripto

hylq home

Se a Strategy se tornou símbolo da era do Bitcoin nas tesourarias corporativas, a HYLQ Strategy Corp pode ser vista como a pioneira de uma nova fase: a das tesourarias programáveis.

A companhia, listada na Canadian Securities Exchange (CSE:HYLQ), estruturou sua reserva primária em HYPE, o token nativo do ecossistema Hyperliquid. Com isso, marcou um avanço em relação ao modelo de acumulação passiva de BTC.

Enquanto a Strategy aposta na escassez e na reserva de valor do Bitcoin, a HYLQ adiciona um novo componente, isto é, a capacidade de transformar reservas em crescimento ativo.

Isso é possível porque tokens programáveis como o HYPE podem ser utilizados em staking, prover liquidez em protocolos DeFi, sustentar validadores e até participar de governança em redes descentralizadas.

Assim, a tesouraria deixa de ser um cofre estático e passa a funcionar como um motor econômico dentro da própria blockchain.

O diferencial da programabilidade

O ponto central da estratégia da HYLQ está na programabilidade dos ativos digitais. Afinal, ao contrário do Bitcoin, que não pode ser utilizado diretamente em aplicações descentralizadas, o HYPE é projetado para gerar valor contínuo dentro do ecossistema Hyperliquid.

Isso significa que a HYLQ não apenas acumula, mas também recicla rendimentos e reinveste no desenvolvimento da rede, ampliando o efeito de crescimento composto do capital.

Esse modelo cria uma ponte entre a lógica de tesouraria tradicional e a dinâmica nativa da Web3. Assim, permite que investidores tenham exposição regulada a um ativo capaz de crescer junto com o próprio ecossistema que o sustenta.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.

Notícias de Bitcoin
Gabriel Gomes
Gabriel Gomes

Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.

Share:
Artigos Relacionados