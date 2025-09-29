Bitcoin Hoje (29/09): BTC abre semana em alta após queda intensa

Resumo da notícia

O Bitcoin está subindo mais de 3% e se recupera após sequência de quedas.

A MicroStrategy comprou 196 BTC, elevando o valor em tesouraria para 640.031 BTC.

Altcoins, incluindo Solana, apresentam alta moderada, mas permanecem em faixa estreita.

O Bitcoin hoje (29/09) sobe 3,35%, alcançando US$ 114,019.43 por volta das 16h30min. Com isso, está recuperando parte das perdas que teve após atingir mínimas de três semanas abaixo de US$ 109.000.

Dados on-chain mostram que whales estão intensificando as compras nos últimos dias, ajudando a estabilizar o preço.

Preço do Bitcoin hoje devolve otimismo

Na semana anterior, houve liquidações significativas, com cerca de US$ 1,5 bilhão em posições longas eliminadas em apenas um dia.

Também o vencimento de US$ 22 bilhões em opções de criptomoedas no fim do terceiro trimestre pressionou o mercado, aumentando a volatilidade do Bitcoin e das melhores altcoins.

O clima cauteloso também se manteve até o fim de semana devido às incertezas políticas nos Estados Unidos. Afinal, o congresso americano tem até 30 de setembro para aprovar o orçamento e evitar um shutdown governamental.

Outro fator que vem preocupando o mercado são as novas tarifas nos EUA, que o presidente Donald Trump anunciou na última semana.

Apesar disso, o movimento de alta nesta segunda-feira mostra que o mercado cripto está resiliente.

MicroStrategy reforça exposição a Bitcoin

O movimento institucional também é um indicador da resiliência do Bitcoin hoje. Por exemplo, a MicroStrategy anunciou a compra de 196 BTC por US$ 22,1 milhões, elevando o total de moedas que detém para 640.031 BTC.

A aquisição se deu com um preço médio de US$ 113.048 por BTC, por meio da venda de ações comuns e emissão de ações preferenciais perpétuas.

Portanto, a operação reforça a estratégia de longo prazo da Strategy de acumular Bitcoin como reserva de valor. Aliás, as ações da empresa subiram 2,8% na abertura do mercado, refletindo a confiança do mercado.

Recuperação moderada das altcoins

A maioria das altcoins também apresenta sinais de recuperação na tarde desta segunda-feira.

O Ether (ETH) subia 3,61% para US$ 4.184,73 às 16h30min, enquanto o XRP avançava 2,17%, atingindo US$ 2,89.

Além disso, a Solana (SOL) opera em alta de 3,04%, também mostrando sua força frente às demais altcoins. Já a Cardano (ADA) sobe 3,2%.

Por fim, as memecoins também mostram força na abertura da semana. Por exemplo, o Dogecoin (DOGE) registra ganhos de 2,2%.

Perspectivas para os próximos dias no mercado cripto

O desempenho das principais criptomoedas hoje sugere uma recuperação saudável. No entanto, elas ainda precisam superar resistências para retomar a tendência de alta com mais solidez.

O mercado observa de perto fatores macroeconômicos e institucionais que podem influenciar o fluxo de capital. Por exemplo, novas aquisições corporativas e o desempenho dos ETFs podem atrair investimentos adicionais, impactando tanto o Bitcoin quanto as altcoins. Então, os próximos dias serão decisivos para definir a direção do mercado.

