Ações de empresas cripto estão superando o BTC?

Resumo da notícia

Ações de empresas cripto subiram 378% em 18 meses, contra 73% do Bitcoin.

Mineradoras como Iris Energy e CleanSpark ampliam atuação em IA e computação de alto desempenho.

Investidores migram de ativos puramente especulativos para infraestrutura cripto produtiva.

HYLQ Strategy Corp (CSE:HYLQ) torna-se a primeira empresa listada a manter tesouraria com o token HYPE.

Empresas de mineração de Bitcoin e outras ligadas à infraestrutura cripto estão entregando retornos expressivamente maiores do que a própria criptomoeda. Isso é o que aponta um relatório recente da 10x Research. O valor das ações de empresas cripto avançou cerca de 378% nos últimos 18 meses, ante 73% do Bitcoin no mesmo período. Aliás, esta é uma das maiores disparidades observadas no ciclo atual.

Empresas de mineração cripto lideram o movimento

O relatório destaca que as mineradoras tradicionais deixaram de atuar apenas como empresas de extração de moedas e passaram a operar como provedores de infraestrutura de alto desempenho.

Muitas vezes, elas passam a integrar soluções de inteligência artificial (IA) e computação de alto rendimento para novos projetos cripto. Entre os destaques de ganhos listados estão:

Iris Energy (IREN): 541%;

Circle (CRCL): 358%;

Robinhood Markets (HOOD): 275%;

Hut 8 Mining (HUT): 133%;

Galaxy Digital Holdings (GLXY.TO): 123%;

CleanSpark (CLSK): 110%;

Riot Platforms (RIOT): 110%.

Em comparação, o Bitcoin subiu ‘apenas’ cerca de 73%. Além disso, a MicroStrategy Incorporated (MSTR), muitas vezes usada como proxy para Bitcoin, permanece praticamente estagnada, apesar da valorização da criptomoeda.

Compressão de valuation e mudança de fluxo

O relatório da 10x Research sugere que a MicroStrategy encontra-se cerca de 29% subavaliada em relação ao Bitcoin, com o múltiplo sobre o valor patrimonial líquido (NAV) caindo para cerca de 1,13×, o menor patamar em anos.

Essa compressão corresponde à rotação de capital. Afinal, os investidores agora preferem empresas cripto que produzem infraestrutura (mineradoras, exchanges, serviços híbridos) em vez daquelas que apenas seguram Bitcoin.

Embora os retornos sejam elevados, o relatório adverte que o mercado entrou em uma fase de maior volatilidade, com fluxos de ETFs se estabilizando e zonas de resistência sendo testadas.

A 10x Research escreve que ‘essa combinação de euforia e cautela está criando um novo campo de batalha para as equities de cripto’.

A narrativa da vez: IA + mineração + rotação de mercado

O que antes era apenas mineração de Bitcoin pura atualmente se transforma em infraestrutura digital. Mineradoras como Iris Energy e CleanSpark estão expandindo para serviços de computação de alto desempenho, alimentando a demanda em IA, o que redesenha o mapa de valorização.

Em outras palavras, a tese de investimento já não gira apenas em torno do Bitcoin, mas também de empresas que fornecem a ‘coluna vertebral’ do ecossistema cripto.

As equities ligadas à infraestrutura cripto estão assumindo o protagonismo no mercado de ativos digitais. Enquanto o Bitcoin sobe de forma sólida, porém contida, mineradoras e empresas híbridas entregam múltiplos superiores.

Essa é uma mudança estrutural que pode redefinir onde os capitais institucionais se posicionam. Para os investidores, o recado é que o ‘boom’ está além das criptomoedas, está na infraestrutura que as sustentas.

HYLQ Strategy Corp: pioneirismo em tesouraria digital com o token HYPE

Enquanto mineradoras e empresas de infraestrutura lideram o avanço das ações cripto, a HYLQ Strategy Corp desponta como um caso singular de inovação financeira.

A companhia, listada na CSE (CSE:HYLQ), tornou-se a primeira empresa de capital aberto a estruturar sua tesouraria com o token HYPE. Trata-se do ativo nativo do ecossistema Hyperliquid, uma das redes de alta performance mais promissoras do mercado.

Assim, em vez de manter caixa em moeda fiduciária (sujeita à inflação e à erosão de valor ao longo do tempo), a HYLQ optou por adotar um ativo digital de nova geração como reserva estratégica de tesouraria.

Esse movimento, segundo a própria empresa, reflete uma visão de longo prazo sobre o papel das finanças descentralizadas na preservação e valorização do capital corporativo.

Ao alinhar sua base de liquidez ao protocolo Hyperliquid, reconhecido pela eficiência e velocidade na execução de transações, a HYLQ se posiciona no centro da transformação digital das finanças.

Essa abordagem cria um elo direto entre o mercado de capitais tradicional e a infraestrutura DeFi, oferecendo aos investidores uma forma regulada de exposição ao crescimento de um ecossistema emergente.

Na prática, a empresa está pavimentando um novo modelo de tesouraria corporativa descentralizada. Isso pode, inclusive, inspirar outras companhias a explorar estratégias semelhantes.

Como pioneira nesse formato, a HYLQ Strategy Corp simboliza a convergência entre governança pública, liquidez digital e inovação DeFi.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.