Ações de empresas cripto estão superando o BTC?

Mineradoras e companhias de infraestrutura cripto assumem o protagonismo do mercado.

Gabriel Gomes By Gabriel Gomes Flavio Aguilar Edited by Flavio Aguilar Atualizado em 4 mins read
Resumo da notícia

  • Ações de empresas cripto subiram 378% em 18 meses, contra 73% do Bitcoin.
  • Mineradoras como Iris Energy e CleanSpark ampliam atuação em IA e computação de alto desempenho.
  • Investidores migram de ativos puramente especulativos para infraestrutura cripto produtiva.
  • HYLQ Strategy Corp (CSE:HYLQ) torna-se a primeira empresa listada a manter tesouraria com o token HYPE.

Empresas de mineração de Bitcoin e outras ligadas à infraestrutura cripto estão entregando retornos expressivamente maiores do que a própria criptomoeda. Isso é o que aponta um relatório recente da 10x Research. O valor das ações de empresas cripto avançou cerca de 378% nos últimos 18 meses, ante 73% do Bitcoin no mesmo período. Aliás, esta é uma das maiores disparidades observadas no ciclo atual.

Empresas de mineração cripto lideram o movimento

O relatório destaca que as mineradoras tradicionais deixaram de atuar apenas como empresas de extração de moedas e passaram a operar como provedores de infraestrutura de alto desempenho.

Muitas vezes, elas passam a integrar soluções de inteligência artificial (IA) e computação de alto rendimento para novos projetos cripto. Entre os destaques de ganhos listados estão:

  • Iris Energy (IREN): 541%;
  • Circle (CRCL): 358%;
  • Robinhood Markets (HOOD): 275%;
  • Hut 8 Mining (HUT): 133%;
  • Galaxy Digital Holdings (GLXY.TO): 123%;
  • CleanSpark (CLSK): 110%;
  • Riot Platforms (RIOT): 110%.

Em comparação, o Bitcoin subiu ‘apenas’ cerca de 73%. Além disso, a MicroStrategy Incorporated (MSTR), muitas vezes usada como proxy para Bitcoin, permanece praticamente estagnada, apesar da valorização da criptomoeda.

Compressão de valuation e mudança de fluxo

O relatório da 10x Research sugere que a MicroStrategy encontra-se cerca de 29% subavaliada em relação ao Bitcoin, com o múltiplo sobre o valor patrimonial líquido (NAV) caindo para cerca de 1,13×, o menor patamar em anos.

Essa compressão corresponde à rotação de capital. Afinal, os investidores agora preferem empresas cripto que produzem infraestrutura (mineradoras, exchanges, serviços híbridos) em vez daquelas que apenas seguram Bitcoin.

Embora os retornos sejam elevados, o relatório adverte que o mercado entrou em uma fase de maior volatilidade, com fluxos de ETFs se estabilizando e zonas de resistência sendo testadas.

A 10x Research escreve que ‘essa combinação de euforia e cautela está criando um novo campo de batalha para as equities de cripto’.

A narrativa da vez: IA + mineração + rotação de mercado

O que antes era apenas mineração de Bitcoin pura atualmente se transforma em infraestrutura digital. Mineradoras como Iris Energy e CleanSpark estão expandindo para serviços de computação de alto desempenho, alimentando a demanda em IA, o que redesenha o mapa de valorização.

Em outras palavras, a tese de investimento já não gira apenas em torno do Bitcoin, mas também de empresas que fornecem a ‘coluna vertebral’ do ecossistema cripto.

As equities ligadas à infraestrutura cripto estão assumindo o protagonismo no mercado de ativos digitais. Enquanto o Bitcoin sobe de forma sólida, porém contida, mineradoras e empresas híbridas entregam múltiplos superiores.

Essa é uma mudança estrutural que pode redefinir onde os capitais institucionais se posicionam. Para os investidores, o recado é que o ‘boom’ está além das criptomoedas, está na infraestrutura que as sustentas.

HYLQ Strategy Corp: pioneirismo em tesouraria digital com o token HYPE

hylq home

Enquanto mineradoras e empresas de infraestrutura lideram o avanço das ações cripto, a HYLQ Strategy Corp desponta como um caso singular de inovação financeira.

A companhia, listada na CSE (CSE:HYLQ), tornou-se a primeira empresa de capital aberto a estruturar sua tesouraria com o token HYPE. Trata-se do ativo nativo do ecossistema Hyperliquid, uma das redes de alta performance mais promissoras do mercado.

Assim, em vez de manter caixa em moeda fiduciária (sujeita à inflação e à erosão de valor ao longo do tempo), a HYLQ optou por adotar um ativo digital de nova geração como reserva estratégica de tesouraria.

Esse movimento, segundo a própria empresa, reflete uma visão de longo prazo sobre o papel das finanças descentralizadas na preservação e valorização do capital corporativo.

Ao alinhar sua base de liquidez ao protocolo Hyperliquid, reconhecido pela eficiência e velocidade na execução de transações, a HYLQ se posiciona no centro da transformação digital das finanças.

Essa abordagem cria um elo direto entre o mercado de capitais tradicional e a infraestrutura DeFi, oferecendo aos investidores uma forma regulada de exposição ao crescimento de um ecossistema emergente.

Na prática, a empresa está pavimentando um novo modelo de tesouraria corporativa descentralizada. Isso pode, inclusive, inspirar outras companhias a explorar estratégias semelhantes.

Como pioneira nesse formato, a HYLQ Strategy Corp simboliza a convergência entre governança pública, liquidez digital e inovação DeFi.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.

Gabriel Gomes
Gabriel Gomes

Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.

