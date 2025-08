[AO VIVO] Acompanhe o desempenho do Bitcoin em 06/08/2025

O mercado de criptomoedas ensaia uma recuperação nesta terça-feira (8/7), com destaque para o preço do Bitcoin (BTC). Outras moedas, como Ethereum e Solana também apresentam bom desempenho. No entanto, os investidores ainda esperam por sinalizações mais sólidas antes de comprar mais.

Bitcoin de lado? Acompanhe as novidades que podem afetar o mercado cripto

Para quem busca as melhores criptomoedas para investir, as notícias não param.

O Bitcoin opera em alta na tarde desta terça-feira, com o preço acima de US$ 115.000. Com isso, a moeda se recupera do recuo que sofreu na terça-feira (5/8), quando chegou a cair abaixo dos US$ 113.000. Apesar disso, o desempenho ainda não é sólido o suficiente para cravar uma valorização ainda maior até o final do dia.

Enquanto isso, o dia começou com outras notícias relevantes no mercado de criptomoedas. Por exemplo, a atividade de futuros de DOGE avançou 24% na Coinbase. Isso pode apontar para um interesse renovado na principal memecoin do mercado. Também anima os investidores que buscam outras oportunidades de altcoins.

O setor cripto também acompanha de perto o anúncio de que a Phantom adquiriu a Solsniper. Afinal, essa é uma das principais carteiras do ecossistema Solana. Já a plataforma Solsniper vinha se destacando com ofertas de negociação e análise cripto. No entanto, até o momento, não houve a divulgação dos valores do negócio.

No Brasil, o mercado acompanha de perto as discussões no Congresso em torno de uma reserva nacional de Bitcoin. Com uma audiência pública sobre o PL 4.501/2024 marcada para 20 de agosto, a proposta pode avançar na Câmara dos Deputados. O projeto pode ter efeito positivo sobre o preço do Bitcoin. Mas também depende de uma atuação proativa do Banco Central (BC).