O preço do Bitcoin hoje (19/09) sofria uma queda por volta das 11h20min, com a moeda sendo negociada abaixo de US$ 116.500. Outras moedas seguiam o mesmo caminho, como Ethereum (ETH), Dogecoin (DOGE) e Solana (SOL).

O mercado cripto parece esfriar após a divulgação de um corte de juros conservador pelo Federal Reserve (Fed), o banco central dos EUA, na quarta-feira (17/09). Portanto, os investidores ainda buscam novos sinais para se posicionarem nos principais ativos.

Queda do Bitcoin hoje é pista para os próximos dias?

As cotações de hoje dão poucas pistas sobre as melhores criptomoedas para investir. Afinal, o mercado, em geral, está em baixa.

O Bitcoin hoje opera em queda, com o preço a US$ 116.444,87, uma variação negativa de 1,2% em relação ao dia anterior. Com isso, a moeda já devolveu a maior parte dos ganhos que registrou na véspera, um dia após o anúncio do corte de juros nos EUA. Na ocasião, o BTC registrou sua máxima histórica do mês.

Outras moedas apresentam comportamento semelhante. O ETH caía 1,56% no final da manhã, enquanto o SOL perdia 2,25%. A queda do XRP era ainda maior, com uma variação negativa de 3,25%. No entanto, a perda do Dogecoin chamava mais a atenção, com uma queda de 4% em 24 horas, segundo o CoinMarketCap.

Apesar disso, as perspectivas são de uma recuperação leve do Bitcoin e das principais moedas após um momento de liquidações. Alguns fatores apontam para essa direção, como o desempenho satisfatório das principais bolsas na semana. Por exemplo, o índice Nikkei renovou seu recorde, enquanto as bolsas americanas espelham esse otimismo. Aliás, no Brasil, o Ibovespa também renovou sua máxima, ao bater a marca de 145.500 pontos.

Apesar disso, ainda há bastante cautela em relação ao contexto macroeconômico e aos fatores que podem efetivamente movimentar o mercado de criptomoedas nos próximos dias. Nesta cobertura ao vivo, trazemos em primeira mão informações capazes de influenciar o humor dos investidores em relação ao Bitcoin e a outras criptos.