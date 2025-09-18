Resumo da notícia

O Bitcoin atingiu US$ 117.500 após o corte de juros do Fed e decisão da SEC.

Órgão aprovou padrões de listagem para ETFs digitais, animando o mercado.

Ether e principais altcoins também registram ganhos expressivos.

O Bitcoin hoje voltou a subir e chegou perto de US$ 118 mil, alcançando sua maior cotação desde 17 de agosto.

O movimento ocorre após o Federal Reserve (Fed) cortar os juros nos EUA em 0,25 ponto percentual. Além disso, o banco central norte-americano sinalizou mais duas reduções ainda em 2025 e uma em 2026.

Apesar de um corte conservador, os investidores reagiram positivamente ao cenário mais previsível para a política monetária.

Bitcoin hoje se recupera após queda na quarta-feira

Se o Bitcoin hoje tem um bom desempenho, a história foi diferente na quarta-feira (17/09). Afinal, o anúncio da decisão do Fed provocou uma desvalorização da moeda, inicialmente, enquanto algumas das melhores altcoins subiram.

No entanto, a queda do Bitcoin ontem já foi plenamente revertida. E, para isso, também está contando com a ajuda de uma nova decisão da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).

A SEC aprovou ‘padrões genéricos de listagem’ para agilizar a criação de ETFs de criptomoedas. Por isso, trouxe uma dose extra de otimismo no setor.

Projeções e próximos passos

Às 11h30 desta quinta-feira (18/09), o BTC subia 1,68% em relação ao dia anterior, sendo negociado a US$ 117.837, segundo o CoinMarketCap.

Por outro lado, no mesmo horário, o Ether (ETH) avançava ainda mais, a 2,89% para US$ 4.622,17. Além disso, moedas como XRP, Solana (SOL) e Binance Coin (BNB) registravam ganhos de até 5%.

Apesar disso, o saldo líquido dos ETFs de Bitcoin permanecia negativo em mais de US$ 50 milhões, encerrando sete dias de entradas consecutivas. Portanto, os investidores institucionais ainda não deram sinais claros após a decisão do Fed.

Os analistas ainda veem espaço para novas altas se os dados de inflação e emprego confirmarem a desaceleração da economia nos EUA. Ou seja, ainda há parte da história para ser contada — e os traders esperam por isso.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.