Novo launchpad LetsBonk ameaça liderança da Pump.fun

Resumo da notícia

LetsBonk ultrapassa Pump.fun e lidera novo ciclo de memecoins Solana.

Snorter Bot Token já levantou US$ 2,6 milhões para expandir sua infraestrutura de trading.

Bot oferece taxa de apenas 0,85%, a mais baixa do setor, com execuções ultrarrápidas.

Proteções contra MEV, honeypots e front-running elevam a segurança para traders.

Pré-venda do SNORT permite entrada antecipada no ecossistema por apenas US$ 0,0999.

Um novo launchpad de memecoins chamado LetsBonk começou a roubar a cena da tradicional Pump.fun. Aliás, ele registrou mais lançamentos de tokens desde o início do mês. Com isso, a plataforma que dominou o boom das memecoins em 2024 parece estar perdendo fôlego.

Mas para o Snorter Bot Token (SNORT), isso não faz diferença. Afinal, este bot foi desenvolvido exatamente para rastrear e negociar memecoins prestes a disparar, não importa onde sejam lançadas.

A confiança dos investidores reflete essa agilidade. Tanto é que o Snorter já levantou US$ 2,6 milhões em financiamento inicial para expandir sua infraestrutura automatizada de trading via Telegram.

E o fluxo de capital continua crescendo à medida que traders buscam ferramentas focadas em lucro. Um dos diferenciais mais marcantes do Snorter é sua taxa de negociação de apenas 0,85%, a mais baixa do setor.

Além disso, por ser nativo da Solana, o bot também oferece uma eficiência de custo difícil de ser igualada. Atualmente, o token SNORT está disponível por apenas US$ 0,0999, mas esse valor dura por mais dois dias antes do início da próxima fase de captação.

Pump.fun arrecada US$ 500 milhões, mas perde espaço para o LetsBonk

A Pump.fun lançou seu ICO em 12 de julho e vendeu 33% do fornecimento de 1 trilhão de tokens em minutos, arrecadando meio bilhão de dólares. O sucesso inicial não surpreendeu, já que a plataforma construiu sua reputação no auge da febre das melhores memecoins em 2024.

No entanto, o token PUMP, que chegou a ser negociado a US$ 0,006812 em 16 de julho, iniciou uma trajetória de queda e hoje gira em torno de US$ 0,003216. Ou seja, está com uma desvalorização significativa desde o pico pós-ICO.

O declínio coincide com a ascensão do LetsBonk, um launchpad também baseado na Solana, que estreou em abril e vem absorvendo o volume e a atividade que antes fluíam para a Pump.fun.

Apenas nesta última quarta-feira, o LetsBonk registrou 20.712 novos tokens lançados, contra 4.486 da Pump.fun, segundo dados do Dune Analytics.

Parte da força do LetsBonk vem de suas raízes na comunidade BONK, mas o timing também foi perfeito, pois traders já demonstravam sinais de cansaço com a Pump.fun desde o início do ano.

Além disso, o LetsBonk conta com integrações automáticas de listagem e liquidez, facilitando o lançamento imediato em plataformas como Raydium e Jupiter LaunchLab.

E o incentivo para criadores de tokens é maior: 1% das taxas de volume vão para os desenvolvedores, contra apenas 0,05% na Pump.fun. Se o token PUMP continuar em queda, o LetsBonk pode consolidar-se como novo líder dos launchpads de memecoins.

Plataformas de lançamentos mudam, mas o Snorter segue rastreando os próximos tokens 10x

Para os usuários do Snorter Bot Token, essa guerra entre plataformas não altera o jogo. Seja Pump.fun, LetsBonk ou qualquer próximo launchpad de memecoins, o trabalho do Snorter é o mesmo, isto é, detectar o próximo token com potencial de multiplicação antes do mercado reagir.

Assim como o LetsBonk está tomando espaço de players antigos, o Snorter também está conquistando território entre os bots de trading do Telegram.

O diferencial começa na escolha da rede. Por ser nativo da Solana, o Snorter opera com transações mais rápidas e baratas do que bots baseados em Ethereum, mesmo aqueles com suporte multichain.

Quando a funcionalidade multichain for lançada, essa vantagem de velocidade se estenderá a outras redes, permitindo que os usuários capturem oportunidades em diferentes ecossistemas sem perder performance.

A principal arma do bot é o Fast Sniper, ajustado para ambientes de alto volume como o do LetsBonk.

A ferramenta monitora mempools e eventos em DEXs e dispara ordens de compra em milissegundos, assim que a liquidez entra no mercado. Tudo isso com suporte a RPCs privados para detectar pares e pools quase instantaneamente.

Proteção contra MEV, honeypots e front-running

No mundo das memecoins, velocidade não é tudo. Isso porque riscos como bots maliciosos, honeypots e ataques de MEV podem comprometer qualquer operação.

O Snorter traz proteções contra todas essas ameaças. Ele bloqueia tentativas de front-running, protege contra reordenação de transações por validadores (MEV) e testa contratos antes de executar qualquer trade. Assim, evita tokens que proíbem a venda ou manipulam liquidez.

Nem todo usuário quer ajustar parâmetros de sniping ou analisar dezenas de tokens por dia. Pensando nisso, o Snorter oferece um sistema de copytrading, permitindo que usuários acompanhem automaticamente os trades dos melhores snipers da comunidade.

É uma forma simples e prática de acessar oportunidades de alto potencial, mesmo para quem está começando.

SNORT: o token que impulsiona o ecossistema Snort

O SNORT é o coração do Snorter Bot. Quem o detém desbloqueia taxas de negociação mais baixas, com destaque para a taxa de 0,85%, além de maior capacidade de execução e acesso a funções premium do bot.

No futuro, o token também servirá para governança via DAO, além de alimentar campanhas de indicação, competições de trading e acesso antecipado a novas atualizações do algoritmo.

E a pré-venda do SNORT é a porta de entrada ideal para quem deseja garantir posição nesse ecossistema desde o início, com o menor preço possível.

O Snorter Bot Token está pronto para desafiar gigantes como Banana Gun, Maestro e Trojan. Para garantir sua vaga, acesse o site oficial da pré-venda e compre SNORT com SOL, ETH, BNB, USDT, USDC ou até mesmo com cartão de crédito.

O Snorter recomenda o uso da Best Wallet, sua carteira integrada que mostra o saldo da pré-venda e dá acesso antecipado a novos lançamentos na seção ‘Upcoming Tokens’. A Best Wallet já está disponível na Google Play e App Store.

Por fim, se você quer obter atualizações diárias sobre o projeto, siga o Snorter Token no X (Twitter) e Instagram.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.