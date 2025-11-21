Baleia de Bitcoin liquida US$ 1,3 bi e reacende temor no mercado

Resumo da notícia

Uma baleia de Bitcoin ligada a Owen Gunden vendeu US$ 1,3 bilhão em BTC após 14 anos.

As movimentações envolveram grandes envios para a Kraken e uma queda relevante no valor on-chain.

A forte correção do mercado reacendeu temores sobre um novo ciclo de baixa.

Uma baleia de Bitcoin ligada ao pioneiro Owen Gunden vendeu sua reserva estimada em US$ 1,3 bilhão após 14 anos, segundo dados on-chain.

A movimentação envolve um dos maiores nomes históricos do setor, o que reacendeu o debate sobre o impacto dessas vendas no mercado.

Além disso, a operação ocorre em um momento de forte correção de preços, ampliando as dúvidas sobre o rumo do BTC no curto prazo.

Gunden acelera movimentações on-chain

A Arkham Intelligence aponta que Gunden intensificou suas transferências nas últimas semanas, incluindo envios acima de US$ 344 milhões para a Kraken.

No entanto, a plataforma também observa que não é possível garantir se houve a venda integral dos 11.000 BTC. Afinal, corretoras também servem como custódia. Além disso, ele pode estar fazendo staking, algo comum nas melhores criptomoedas para investir.

Também chama atenção o histórico gradual dessas operações, que começaram no fim de outubro e já somam cerca de US$ 1,3 bilhão.

Ao longo dos anos, Gunden viu seu patrimônio variar conforme os ciclos do mercado. Em 2021, ele detinha US$ 936 milhões em BTC antes de a queda do mercado levar suas reservas para US$ 209 milhões.

Mas muita coisa aconteceu desde então. Em julho deste ano, suas carteiras totalizavam US$ 1,4 bilhão quando o BTC estava a US$ 115 mil. Aliás, isso chegou a colocá-lo como o terceiro maior detentor individual de criptomoedas, atrás apenas de Satoshi Nakamoto e Justin Sun.

Mercado reage à queda do Bitcoin

O BTC caiu mais de 30% no último mês, recuando para US$ 82 mil após bater o recorde de US$ 126 mil. E essa correção provocou revisões de expectativa.

Por exemplo, a Ark Invest reduziu a projeção para 2030 de US$ 1,5 milhão para US$ 1,2 milhão. A responsável pela mudança, Cathie Wood, citou o avanço das stablecoins como um fator-chave.

Além disso, a Galaxy ajustou sua previsão de fim de ano para US$ 120 mil, afirmando que a volatilidade atual limita novas máximas.

O peso simbólico de uma baleia de Bitcoin

Essa nova venda atribuída a uma baleia de Bitcoin histórica suscita questionamentos sobre a confiança institucional e o sentimento dos investidores. Além disso, mesmo sem confirmação de liquidação total, o movimento reforça preocupações sobre o possível início de ciclo de baixa.

A figura enigmática de Gunden continua moldando discussões no setor, sobretudo por seu papel nos primeiros anos da arbitragem cripto. Por isso, ele segue sendo um termômetro emocional de um mercado que reage rapidamente a gestos de grandes players.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.