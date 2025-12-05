Resumo da notícia

Bancos europeus lançaram a Qivalis para emitir stablecoin em euro.

Moeda será totalmente compatível com o regulamento MiCA da União Europeia.

Projeto oferece pagamentos rápidos e baratos, além de gerar uma maior autonomia financeira para a Europa.

Bitcoin Hyper cresce ao expandir a utilidade do BTC com desempenho estilo Solana.

O setor bancário europeu acaba de dar um passo histórico rumo à digitalização das finanças via stablecoin. Isso porque um consórcio formado por dez importantes instituições confirmou a criação da Qivalis.

Trata-se de uma empresa com sede em Amsterdã, nos Países Baixos, dedicada ao lançamento de uma stablecoin lastreada em euro. A previsão é de que a moeda chegue ao mercado na segunda metade de 2026.

Europa quer concorrer com tokens lastreados em dólar

A iniciativa é vista como o movimento mais ambicioso da Europa para competir com a supremacia dos principais tokens. Afinal, as stablecoins mais importantes são indexadas ao dólar e reforçam o domínio da moeda americana no mercado global.

A Qivalis nasce da união de bancos como:

Banca Sella;

CaixaBank;

Danske Bank;

DekaBank;

ING;

KBC;

Raiffeisen Bank International;

SEB;

UniCredit;

BNP Paribas.

A empresa já solicitou sua licença como Electronic Money Institution (EMI), requisito essencial para operar no âmbito do regulamento MiCA (Markets in Crypto-Assets), vigente atualmente na União Europeia.

Stablecoin será totalmente compatível com o MiCA

A Qivalis prepara o lançamento de uma das primeiras stablecoins totalmente alinhadas às regras do MiCA.

O consórcio afirma que a iniciativa representará uma alternativa europeia aos tokens dolarizados como USDT e USDC.

Atualmente, eles somam mais de US$ 315 bilhões em capitalização, contra apenas US$ 605 milhões das stablecoins em euro.

Segundo o comunicado conjunto, a nova stablecoin oferecerá:

Transações internacionais quase instantâneas e de baixo custo, 24 horas por dia;

Pagamentos programáveis, facilitando automações financeiras e fluxos empresariais;

Melhor eficiência em cadeias de suprimentos, graças à liquidação mais rápida;

Maior autonomia monetária, reduzindo a dependência da infraestrutura financeira norte-americana.

Liderança experiente e expansão acelerada

A Qivalis será comandada por Jan-Oliver Sell, ex-CEO da Coinbase Alemanha, enquanto Howard Davies, ex-chairman da NatWest, assumirá a presidência do conselho.

A empresa deverá chegar a 50 colaboradores até 2027, com foco em engenharia, conformidade regulatória e integrações bancárias.

Sell afirmou que o lançamento da stablecoin será ‘um marco para o comércio digital europeu’, destacando que a iniciativa fortalece a soberania financeira do bloco.

O projeto nasce como uma das primeiras respostas estruturadas da Europa à predominância dos EUA no mercado de stablecoins.

A combinação entre infraestrutura bancária tradicional, tecnologia blockchain e total conformidade regulatória promete inaugurar uma nova fase para pagamentos digitais no continente.

Por fim, a primeira stablecoin emitida pela Qivalis deve ser lançada oficialmente no segundo semestre de 2026.

Inovação além das stablecoins: camadas que expandem o BTC ganham força

Enquanto a Europa investe em infraestrutura regulada para trazer o euro ao universo das stablecoins, o mercado cripto está de olho em soluções que ampliem a utilidade do próprio Bitcoin.

E é justamente nesse campo que o Bitcoin Hyper (HYPER) vem chamando a atenção dos investidores, desenvolvedores e analistas.

Afinal, com o BTC se consolidando como reserva de valor, cresce a demanda por projetos capazes de torná-lo mais funcional.

E isso é algo que o Hyper promete entregar por meio de uma arquitetura de alta performance construída sobre a Solana Virtual Machine (SVM).

Bitcoin Hyper: a camada que pode transformar o BTC em uma moeda utilizável

O Bitcoin Hyper oferece uma solução para uma limitação histórica do Bitcoin: a incapacidade nativa de executar aplicações complexas.

O BTC sempre foi extremamente seguro, mas pouco flexível, o que impede seu uso para além do armazenamento de valor.

O Hyper resolve esse problema criando uma Layer-2 de execução rápida. Assim, consegue oferecer soluções como:

Aplicações na Solana Virtual Machine (SVM), com a mesma velocidade, eficiência e capacidade de throughput que tornaram o ecossistema Solana referência em performance;

Liquidação final ainda na rede do Bitcoin, garantindo que todas as operações mantenham o mesmo padrão de segurança do BTC;

BTC ‘trancado’ na camada base e reemitido como wrapped BTC no Hyper. Assim, pode circular livremente em dApps, jogos, pagamentos, serviços financeiros e aplicações de alta demanda.

O token HYPER atua como combustível do ecossistema, pagando taxas, alimentando transações e garantindo a segurança via staking. Portanto, tem uma utilidade ímpar que pode gerar grande demanda pelo ativo.

Essa combinação cria um ambiente em que o Bitcoin não é apenas um ativo parado, mas sim a moeda nativa de um ecossistema de aplicações.

Isso explica por que o projeto vem atraindo tanto capital institucional quanto varejista (a pré-venda está perto de alcançar a marca de US$ 30 milhões).

Diante disso, os analistas começam a considerá-lo um possível protagonista da próxima fase da revolução cripto.

Conheça melhor o Bitcoin Hyper

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.