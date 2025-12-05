Coinspeaker

Qivalis estreia em 2026 em total conformidade com o MiCA.

Bancos europeus anunciam criação de stablecoin lastreada em euro

  • Bancos europeus lançaram a Qivalis para emitir stablecoin em euro.
  • Moeda será totalmente compatível com o regulamento MiCA da União Europeia.
  • Projeto oferece pagamentos rápidos e baratos, além de gerar uma maior autonomia financeira para a Europa.
O setor bancário europeu acaba de dar um passo histórico rumo à digitalização das finanças via stablecoin. Isso porque um consórcio formado por dez importantes instituições confirmou a criação da Qivalis.

Trata-se de uma empresa com sede em Amsterdã, nos Países Baixos, dedicada ao lançamento de uma stablecoin lastreada em euro. A previsão é de que a moeda chegue ao mercado na segunda metade de 2026.

Europa quer concorrer com tokens lastreados em dólar

A iniciativa é vista como o movimento mais ambicioso da Europa para competir com a supremacia dos principais tokens. Afinal, as stablecoins mais importantes são indexadas ao dólar e reforçam o domínio da moeda americana no mercado global.

A Qivalis nasce da união de bancos como:

  • Banca Sella;
  • CaixaBank;
  • Danske Bank;
  • DekaBank;
  • ING;
  • KBC;
  • Raiffeisen Bank International;
  • SEB;
  • UniCredit;
  • BNP Paribas.

A empresa já solicitou sua licença como Electronic Money Institution (EMI), requisito essencial para operar no âmbito do regulamento MiCA (Markets in Crypto-Assets), vigente atualmente na União Europeia.

Stablecoin será totalmente compatível com o MiCA

A Qivalis prepara o lançamento de uma das primeiras stablecoins totalmente alinhadas às regras do MiCA.

O consórcio afirma que a iniciativa representará uma alternativa europeia aos tokens dolarizados como USDT e USDC.

Atualmente, eles somam mais de US$ 315 bilhões em capitalização, contra apenas US$ 605 milhões das stablecoins em euro.

Segundo o comunicado conjunto, a nova stablecoin oferecerá:

  • Transações internacionais quase instantâneas e de baixo custo, 24 horas por dia;
  • Pagamentos programáveis, facilitando automações financeiras e fluxos empresariais;
  • Melhor eficiência em cadeias de suprimentos, graças à liquidação mais rápida;
  • Maior autonomia monetária, reduzindo a dependência da infraestrutura financeira norte-americana.

Liderança experiente e expansão acelerada

A Qivalis será comandada por Jan-Oliver Sell, ex-CEO da Coinbase Alemanha, enquanto Howard Davies, ex-chairman da NatWest, assumirá a presidência do conselho.

A empresa deverá chegar a 50 colaboradores até 2027, com foco em engenharia, conformidade regulatória e integrações bancárias.

Sell afirmou que o lançamento da stablecoin será ‘um marco para o comércio digital europeu’, destacando que a iniciativa fortalece a soberania financeira do bloco.

O projeto nasce como uma das primeiras respostas estruturadas da Europa à predominância dos EUA no mercado de stablecoins.

A combinação entre infraestrutura bancária tradicional, tecnologia blockchain e total conformidade regulatória promete inaugurar uma nova fase para pagamentos digitais no continente.

Por fim, a primeira stablecoin emitida pela Qivalis deve ser lançada oficialmente no segundo semestre de 2026.

Gabriel Gomes
Gabriel Gomes

Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.

