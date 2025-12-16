Tether faz proposta bilionária para assumir o controle da Juventus

Resumo da notícia

Tether oferece € 1,1 bilhão por 65,4% da Juventus.

Empresa promete capital estável e investimento de longo prazo no clube.

Cripto deixa patrocínios e passa a disputar controle de grandes instituições.

HYLQ exemplifica a nova fase corporativa ao usar tokens como tesouraria.

A Tether, empresa por trás da stablecoin USDT, deu um passo ousado fora do mundo cripto.

Isso porque a companhia fez uma proposta para assumir o controle de um dos maiores times da Itália e da Europa, a Juventus de Turim.

Segundo informações divulgadas no site da Tether nesta quinta-feira (12 de dezembro), a empresa ofereceu € 1,1 bilhão para comprar 65,4% das ações da Juventus, atualmente nas mãos da holding Exor.

Ademais, caso o acordo avance, a empresa pretende fazer uma oferta pública para adquirir o restante das ações pelo mesmo preço.

Tether aposta em capital estável e visão de longo prazo

Diferentemente de iniciativas pontuais de patrocínio, a proposta da Tether sinaliza um compromisso de longo prazo com o clube.

A empresa afirmou que a oferta será financiada integralmente com recursos próprios. Se concretizada, a operação pode se tornar um marco histórico, afinal, seria a primeira vez que uma empresa cripto assumiria o controle de um clube de elite do futebol mundial.

Além disso, a empresa disse que está preparada para investir mais € 1 bilhão no desenvolvimento da Juventus após a conclusão do negócio.

O CEO da Tether, Paolo Ardoino, deixou claro que o movimento vai além de números e balanços. Segundo ele, a relação com a Juventus tem um peso pessoal e simbólico.

A Juventus sempre fez parte da minha vida. Cresci acompanhando o clube e aprendendo valores como disciplina, resiliência e responsabilidade… A Tether está em uma posição financeira sólida e quer apoiar o clube com capital estável, visão de longo prazo e respeito à sua história, afirmou Ardoino.

De sócia minoritária a possível controladora

Essa não é a primeira aproximação da Tether com a Juventus. A empresa já havia adquirido uma participação minoritária no clube anteriormente, o que agora se mostra como um passo inicial de uma estratégia mais ambiciosa.

Com a possível aquisição do controle, a Tether pretende ajudar a Juventus a crescer de forma sustentável, tanto dentro quanto fora de campo.

Isso é importante em um cenário em que o futebol passa por mudanças profundas na forma de gerar receitas, engajar torcedores e explorar novos formatos digitais.

Cripto entra de vez no mundo do futebol

O movimento da Tether mostra que as empresas cripto não querem mais apenas patrocinar camisetas ou estádios, mas participar diretamente da gestão e do futuro de grandes instituições esportivas.

Ainda assim, o negócio depende de aprovações regulatórias e da aceitação formal da Exor. Até lá, investidores, torcedores e o mercado cripto acompanham de perto os próximos capítulos dessa negociação.

Se for concluída, a compra da Juventus pela Tether pode marcar um novo momento na relação entre o futebol e a criptoeconomia. Ou seja, agora não apenas com empresas de criptomoedas como patrocinadoras, mas como protagonistas.

Empresas cripto amadurecem e passam a tratar tokens como estratégia de longo prazo

O avanço da Tether deixa claro que o setor cripto entrou em uma nova fase. Já não se trata apenas de crescimento acelerado ou inovação tecnológica isolada, mas de estratégia corporativa, alocação de capital e visão de longo prazo.

À medida que empresas do setor ganham escala e previsibilidade financeira, torna-se natural que passem a estruturar seus balanços de forma mais sofisticada.

Nesse contexto, algumas companhias optam por aquisições tradicionais, enquanto outras inovam ao transformar tokens estratégicos em ativos centrais de tesouraria.

É exatamente nessa segunda vertente que a HYLQ Strategy Corp começa a chamar atenção. Afinal, ela adota um modelo corporativo que trata cripto não como aposta especulativa, mas como pilar financeiro estruturado.

HYLQ transformou o $HYPE em ativo de tesouraria

A HYLQ é uma empresa canadense de capital aberto que tem o objetivo de adquirir e manter exposição estratégica ao token $HYPE, ativo nativo do ecossistema Hyperliquid.

Inspirada no modelo de tesouraria corporativa popularizado pela Strategy com Bitcoin, a companhia aplica esse conceito a uma nova geração de infraestrutura cripto.

O diferencial da HYLQ está no acesso, já que oferece exposição regulada via mercado público, algo raro no setor.

Além disso, a HYLQ não depende de capital de risco nem de desbloqueios surpresa, refletindo a própria filosofia da Hyperliquid, que é 100% comunitária.

Com aportes recorrentes em $HYPE, participação em staking líquido via Kinetiq e uma tese focada em longo prazo, a HYLQ representa uma nova forma de inovação corporativa cripto, ou seja, menos marketing, mais estrutura financeira.

