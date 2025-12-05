Dogecoin cai e baleias acumulam 480 milhões de tokens

Resumo da notícia

Baleias acumularam 480 milhões de DOGE em 48 horas.

ETF de Dogecoin da Grayscale já soma US$ 2,85 milhões em entradas.

Gráfico indica uma possível reversão com suporte em US$ 0,15.

Maxi Doge desponta como nova aposta entre as memecoins emergentes.

O Dogecoin (DOGE) voltou ao centro das atenções nesta semana após movimentações expressivas de grandes investidores. Afinal, as baleias embarcaram no otimismo que vem crescendo em torno de um recém-lançado ETF de Dogecoin nos EUA.

Mesmo com o mercado cripto esboçando uma recuperação, o DOGE registrou uma leve queda diária na quinta-feira (5/12). Mas o recuo parece ter servido apenas como brecha para novos acúmulos.

Dogecoin recua, mas baleias entram pesado no mercado

O preço do DOGE caiu cerca de 0,15%, sendo negociado próximo de US$ 0,1491. O movimento veio acompanhado de uma queda de 29% no volume negociado, para US$ 1,27 bilhão.

Isso indica uma pausa natural após a recuperação recente que levou o token de volta da região de US$ 0,13 para US$ 0,15.

Nos últimos sete dias, o DOGE acumula uma queda de 2% e um recuo superior. Também registrou um recuo de 8% no gráfico mensal. No entanto, a oscilação recente foi suficiente para reacender o interesse das baleias pelos tokens meme.

Um levantamento do analista Ali Martinez, com dados da Santiment, mostra que endereços de grande porte acumularam 480 milhões de DOGE em 48 horas. Ou seja, o analista identificou um sinal clássico de confiança de longo prazo.

Esse fluxo de entrada ocorre justamente no momento em que os investidores institucionais começam a direcionar capital para o recém-aprovado ETF de Dogecoin da Grayscale, reforçando o apetite pelo ativo.

ETF de Dogecoin mantém fluxo positivo desde o lançamento

Segundo dados da SoSoValue, o ETF de DOGE segue atraindo capital diariamente.

Até 3 de dezembro, o fundo já havia acumulado US$ 2,85 milhões em entradas. Ou seja, os investidores institucionais estão começando a enxergar o Dogecoin para além de seu caráter puramente memético.

O aumento da demanda institucional ocorre em paralelo a um comportamento técnico considerado promissor.

Gráfico mostra padrão de reversão e metas ambiciosas

O analista Trader Tardigrade identificou, no gráfico semanal do DOGE, um padrão Dragonfly Doji exatamente sobre o suporte de US$ 0,15.

Esse sinal costuma indicar reversão ou formação de fundo. Caso o suporte se mantenha, o especialista vê espaço para um movimento rumo à região de US$ 1.

Outro analista, Altcoin Pioneers, projeta alvos intermediários de US$ 0,35, US$ 0,60 e US$ 1,00.

Mas o cenário não está livre de riscos. Afinal, se o DOGE perder o suporte de US$ 0,14, os analistas alertam para uma possível queda até US$ 0,10.

O fato é que, entre a aprovação do ETF, o acúmulo agressivo das baleias e a formação de padrões técnicos de reversão, o mercado parece dividido entre a cautela e o otimismo.

Se a pressão compradora persistir e o suporte de US$ 0,15 se mantiver, o DOGE pode estar no início de uma nova perna de alta.

Cresce interesse institucional no Dogecoin

O fortalecimento do Dogecoin após a aprovação do ETF e o movimento agressivo das baleias reacenderam o interesse institucional no setor.

No entanto, enquanto o DOGE ganha legitimidade e atrai capitais maiores, o varejo e os traders de alto risco começam a mirar em memecoins menores e com potencial de multiplicadores mais altos.

É nesse cenário que o Maxi Doge (MAXI) vem ganhando força. Afinal, o projeto vem sendo cada vez mais citado em comunidades de análise técnica e salas de trading.

Para muitos, o MAXI pinta como uma alternativa emergente para quem busca exposição às memecoins de nova geração, mas sem abrir mão de uma narrativa forte, com marketing viral e tokenomics agressivo.

Maxi Doge: o novo alfa das memecoins emergentes

O Maxi Doge se destaca por unir estética exagerada, personalidade marcante e uma estratégia de branding feita para viralizar.

A pré-venda já ultrapassou US$ 4,2 milhões em captação. Além disso, o tokenomics foi estruturado para fortalecer a visibilidade e o alcance orgânico do projeto.

Com o mercado de memecoins novamente aquecido e o DOGE atraindo atenção institucional, o Maxi Doge se posiciona como um dos projetos mais bem posicionados para capturar o fluxo especulativo dos traders que buscam o ‘próximo grande impulso’ do setor.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.