Venezuela quer integrar BTC ao sistema bancário nacional 

A Venezuela deu um passo histórico rumo à adoção plena de ativos digitais. Isso porque o país anunciou que vai integrar Bitcoin (BTC) e stablecoins como USDT diretamente ao sistema bancário nacional até dezembro de 2025.

A iniciativa será liderada pela Conexus, empresa responsável por cerca de 40% de todas as transferências eletrônicas realizadas no país. Isso, certamente, sinaliza uma transição de grande escala e alinhada ao sistema financeiro formal.

Segundo o presidente da Conexus, Rodolfo Gasparri, o objetivo é modernizar a infraestrutura financeira da Venezuela.

Ele também quer reforçar a confiança no uso de criptomoedas e reduzir a dependência de canais informais usados pela população para transações internacionais e proteção contra a inflação.

Essa abordagem fortalece a confiança na circulação de Bitcoin e USDT. A blockchain garante que todas as transações sejam rastreáveis e verificáveis. — Rodolfo Gasparri, presidente da Conexus

Como vai funcionar a integração no sistema bancário da Venezuela

A Conexus, líder no mercado cripto do país sul-americano, está desenvolvendo infraestrutura blockchain para permitir que bancos venezuelanos processem e liquidem transações em BTC e USDT diretamente. A iniciativa envolve:

Integração regulada ao sistema bancário nacional.

Registro e rastreabilidade de transações em blockchain.

Modernização dos rails financeiros.

Conexão com soluções já existentes, como Polygon PoS.

Em suma, a expectativa é que a medida ajude a reduzir custos de envio, melhorar a liquidez do país e aumentar o controle sobre transações dolarizadas, que hoje ocorrem amplamente em paralelo ao sistema bancário.

Impactos esperados para o ecossistema financeiro

A integração deve a aumentar o uso bancário de BTC e USDT na Venezuela. Além disso, a expectativa é de alcançar benefícios como:

Reduzir operações informais e taxas abusivas no câmbio paralelo.

Melhorar rastreabilidade e regulamentação de remessas.

Modernizar o sistema financeiro local e atrair infraestrutura Web3.

Embora ainda não haja anúncios formais de financiamento institucional, parcerias com players globais como a Polygon e Flutterwave indicam uma estratégia ambiciosa de transformação digital.

Aliás, esta decisão segue o exemplo de países como El Salvador, onde a adoção de Bitcoin aumentou o fluxo de capitais e investimentos no ecossistema digital.

O movimento venezuelano mostra que, em economias com histórico de inflação e controles cambiais rígidos, criptomoedas e stablecoins podem deixar de ser alternativa informal para se tornar parte oficial do sistema bancário.

Se bem-sucedida, a iniciativa pode servir de modelo para outras nações emergentes, especialmente as que enfrentam desvalorização monetária e instabilidade bancária.

Além disso, o anúncio da Venezuela evidencia uma tendência, a de que o Bitcoin está deixando de ser apenas um ativo de investimento para se tornar parte da infraestrutura financeira de países soberanos.

Porém, há um ponto crucial nessa transição: governos e bancos estão adotando o BTC principalmente como reserva digital e mecanismo de liquidez.

Ou seja, o Bitcoin ainda não funciona não como base operacional para pagamentos rápidos, contratos inteligentes ou aplicações financeiras programáveis. Mas é aqui que entra o Bitcoin Hyper (HYPER).

