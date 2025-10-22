BC deve elevar exigências para empresas cripto no Brasil

Resumo da notícia

Banco Central deve aumentar capital mínimo exigido de empresas cripto.

Medida responde ao aumento de fraudes e ataques em fintechs e PSAVs.

Novas regras podem entrar em vigor no primeiro trimestre de 2026.

O Banco Central (BC) planeja apertar as regras para empresas que atuam com criptomoedas no Brasil. Segundo o jornal Valor Econômico, a instituição deve elevar o capital mínimo exigido de prestadoras de serviços de ativos virtuais (PSAVs), nome técnico para empresas cripto.

A decisão vem após o aumento de casos de fraudes e ataques cibernéticos em fintechs e companhias ligadas ao setor.

Além disso, o movimento reflete a intenção do BC de fortalecer a proteção dos consumidores e a estabilidade do sistema. O órgão entende que o atual nível de capital mostra fragilidades diante de riscos operacionais e de segurança.

Capital mínimo pode subir em todos os segmentos

Durante um evento em São Paulo, advogados e representantes de empresas cripto discutiram a possível mudança.

Luciano Garcia Roman, chefe adjunto do Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf) do BC, destaca que exigências de capital mínimo e patrimônio têm como base o risco.

Por isso, ele afirmou que o aumento do valor é ‘uma probabilidade’, indicando que a autoridade monetária já estuda ajustes proporcionais ao porte das operações.

Atualmente, o BC exige capital mínimo de R$ 1 milhão para intermediários, R$ 2 milhões para custodiantes e R$ 3 milhões para corretoras de criptoativos.

No entanto, diante da crescente sofisticação dos golpes e da volatilidade do mercado, o regulador considera esses valores insuficientes para garantir a segurança dos clientes que buscam as melhores criptomoedas para investir. A solidez das empresas cripto também está no radar.

Fraudes e ataques aceleram revisão regulatória

O recente ataque à C&M Software aumentou a preocupação do BC com a cibersegurança. Victor Jorge, sócio do Jorge Advogados, destaca que o incidente ‘fez com que o BC ficasse mais rígido nas exigências de segurança e capital em outros segmentos’.

Por outro lado, ele acredita que o mesmo padrão de rigor chegará em breve ao universo das criptomoedas.

Também é possível que as novas regras incluam exigências proporcionais ao volume de custódia e critérios mais rigorosos de governança e TI. No entanto, o BC deve realizar consultas públicas antes da publicação oficial das normas.

Transição deve exigir adaptação das empresas cripto

Para as PSAVs, as mudanças trarão ajustes operacionais e estruturais. As companhias precisarão comprovar solidez financeira, origem lícita dos recursos e compatibilidade tecnológica com a complexidade de suas atividades.

O mercado espera que as regras sejam publicadas até o fim de 2025 e passem a valer no primeiro trimestre de 2026, segundo a reportagem do Valor.

A medida marca uma nova etapa na supervisão do setor, aproximando o Brasil dos padrões internacionais de regulação e segurança.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.