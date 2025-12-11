IOF sobre criptomoedas pode render R$ 5 bi por ano ao governo

Resumo da notícia

Arrecadação com IOF sobre criptomoedas pode chegar a R$ 5 bilhões.

Estimativas usam dados do Banco Central e da Receita Federal.

Stablecoins representam a maior parte das transações analisadas.

O debate a respeito do IOF sobre criptomoedas voltou ao centro das discussões econômicas e ganhou projeções mais claras. Afinal, os economistas agora estimam que a cobrança pode gerar entre R$ 3 bilhões e R$ 5 bilhões por ano, dependendo do volume movimentado e da alíquota aplicada.

O tema reacende preocupações sobre o impacto regulatório nas operações com stablecoins, que concentram a maior parte das transações registradas no país. No entanto, ainda não há uma definição final sobre como será a implementação das regras pela Receita.

IOF sobre criptomoedas levaria a arrecadação bilionária

Tiago Sbardelotto, da XP, utilizou dados do balanço de pagamentos do Banco Central para calcular um cenário possível.

O volume de operações internacionais com criptos soma cerca de R$ 100 bilhões em 12 meses, podendo chegar a R$ 130 bilhões caso o ritmo atual seja mantido. Também chama a atenção o domínio das stablecoins, que variam de 91% a 97% das transações.

Então, considerando a alíquota atual de 3,5% do câmbio tradicional, a arrecadação anual ficaria entre R$ 3,5 bilhões e R$ 4,5 bilhões. Isso considerando inclusive as criptomoedas novas.

Por outro lado, cálculos de Italo Franca, do Santander, levam em conta dados da Receita Federal. Eles incluem transações domésticas e apontam um volume de R$ 454 bilhões.

Nesse cenário, a aplicação de taxas de 0,38% e 1,1% levaria a um potencial de arrecadação entre R$ 3 bilhões e R$ 5 bilhões. E esses valores certamente estimulam o governo a expandir a cobrança de IOF sobre criptomoedas.

Regulamentação do BC redefiniu o uso de stablecoins

O Banco Central reforçou essa discussão ao regulamentar o setor de cripto em novembro. A partir dessa norma, operações internacionais com ativos virtuais — incluindo stablecoins — passaram a receber o mesmo tratamento das operações de câmbio.

Portanto, pagamentos, remessas, transferências e liquidações internacionais envolvendo esses ativos entram agora no mesmo enquadramento.

O diretor de Regulação do BC, Gilneu Vivan, afirmou que a Receita vai definir como será a cobrança dos impostos. Mas não citou um prazo específico.

A Resolução nº 521 determina que até mesmo transferências entre carteiras autocustodiadas podem ser classificadas como câmbio, desde que haja identificação do proprietário e rastreamento dos recursos.

Por fim, o governo unificou recentemente a alíquota do IOF cambial em 3,5%. Isso amplia a expectativa de que o IOF sobre criptomoedas siga a mesma lógica, caso o enquadramento seja mantido.

